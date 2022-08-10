Удары РФ по Днепропетровщине, Николаеву и Харькову в очередной раз доказывают необходимость увеличивать военную помощь Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины, разведка и правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечерней сводке, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность ее применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", - заявил глава государства.

Также Зеленский попросил жителей оккупированных Россией территорий не верить оккупантам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты потеряли на аэродроме в Крыму не девять, а гораздо больше самолетов, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТО

"Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна - это бегство, в лучшем случае, если успеют", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что украинская армия выгнала россиян с севера страны и с острова Змеиный.

Также Зеленский попросил жителей оккупированных территорий о помощи. Например, безопасным способом сообщать ВСУ важную информацию о враге и государственных изменниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия передаст Украине еще три установки РСЗО и ракеты к ним, - Уоллес