Удары РФ по Днепропетровщине, Николаеву и Харькову в очередной раз доказывают необходимость увеличивать военную помощь Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины, разведка и правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечерней сводке, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность ее применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", - заявил глава государства.
Также Зеленский попросил жителей оккупированных Россией территорий не верить оккупантам.
"Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна - это бегство, в лучшем случае, если успеют", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что украинская армия выгнала россиян с севера страны и с острова Змеиный.
Также Зеленский попросил жителей оккупированных территорий о помощи. Например, безопасным способом сообщать ВСУ важную информацию о враге и государственных изменниках.
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Яка зараз напряму пов'язана з зменшенням Єрмаків.)