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СБУ разоблачило "военного эксперта" из Киева, собиравшего разведданные о поставках Украине оружия. ВИДЕО

СБУ задержала российского агента, работавшего на вражескую разведку.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Службы безопасности предотвратили передачу российским спецслужбам закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада. В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину.

В первую очередь, злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений.

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Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны.

По данным следствия, задержанный – это житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.

Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

СБУ (20002) государственная измена (1567)


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Топ комментарии
+39
люсю взяли, наконец?
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11.08.2022 09:58 Ответить
+18
Олексій? Арестович?
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11.08.2022 10:01 Ответить
+12
А скільки таких "експертів"ніхто не помічає вони не вилазили з каналів медвечука і мураєва : чаплига ,пальчевський ,червоненко ,карасьов ,співак,бондаренко та інша колоборанська мерзота.
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11.08.2022 10:12 Ответить
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люсю взяли, наконец?
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11.08.2022 09:58 Ответить
Ага, на конец вiн завжди гаразд..
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11.08.2022 10:34 Ответить
Люся намылился уже в президенты идти и я боюсь ,что если и пойдёт то с большой вероятностью может им стать
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11.08.2022 11:42 Ответить
якщо провести суддівську реформу, можна буде нарешті відчистити владу від лайна і без революцій це зробити, а якщо відчистити владу від лайна, то це означає забрати у олігархів можливість впливати на держінститути, і змі, а це вже в свою чергу означає, що жодне лайно не зможе стати тут Президентом. Бо не буде мати можливості отримати підтримку олігархів, а від людей і так підтримки мати не буде.

Самі дивіться, на Сході і Півдні ніби всі були завзди за опзж, типу вата, але коли розпочалася війна, більшість людей зі Сходу і Півдня чомусь не поводилися як вата. Чому? а тому що більшість не вата і ніколи ватою не були. Нас обманули, змі, іпсо, експерди, блохери, у нас же багато хто ще швеця-кгб-ка читає, невзорова-падлюку, бо "всі" говорять що це нев"є..ні спеціалісти-інтелектуалісти(то розурутка, трольчатина, лайкери, виводять це гівно на топ), а люди схильні цікавитися тим що на топі. Ми самі повірили в ту картинку, яку нам рисували роками. А якщо так, то потім-то тільки і завдання що потрібні цифри нарисувати в комісії виборчій.
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11.08.2022 17:44 Ответить
Є така чудова українська приказка, якраз про вас: "Дурень думкою багатіє".
Якщо між гетьманом і клоуном ви вибрали клоуна виключно тому, що якийсь поц в екрані сказав всяке разне, а при цьому ви все на свої власні очі бачили, наскільки змінилася армія України, бачили безвіз і бачили томос; але все одно повірили не Гетьману і реальності, а лайну від невідомої ***** з екрану і видуманому абсурду, то ви є невиліковні, і не треба намагатися себе виправдати.
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11.08.2022 21:59 Ответить
Додам: а тепер ви втекли, і відповідальність за ваш вибір несемо ми. А коли ми виграємо війну, такі як ви повернетесь назад і знову почнете гадить, бо ж ума не прибавилося - звідки? Краще не повертайтесь. Виїхали - ото там і сидіть, "люди". Цікавтесь тим, що "в топі".
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11.08.2022 22:01 Ответить
підораси нам не друзі..це я про арестовича..
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11.08.2022 22:14 Ответить
Олексій? Арестович?
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11.08.2022 10:01 Ответить
Люсю не можна трогати. А то так можна і до його шефа добратися.
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11.08.2022 10:05 Ответить
А ты своим комментом как и некоторые другие здесь больше похож на агента кремля, помогающему и содействующему ему провокативными антиукраинскими комментами, сколько тебе сейчас платят, как всегда 11,50, или цены уже поднялись?
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11.08.2022 12:20 Ответить
давно 95 квартал не дивився з антиукраїнськими коментами? в прибалтиці в тому числі.
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11.08.2022 21:55 Ответить
Заінтригували. Назвали б вже цього хероя.
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11.08.2022 10:03 Ответить
не назве бо його не існує Призвіще обличчя конкретне інакше це фейк піар про таемницю слідства тут не до чого таких роду бандитів не ховають інакше саму цю новину не опублікували би щоб не злякати пособників народ не лохи я теж можу сказати що викрив бандіта і він готовив замах на найвеличнішого при тому хто це відео обличчя і призвіще не дам скажу що це слідство і не розголошуеться нажаль віри СБУ нема після кіькох піар відосіків дешевих
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11.08.2022 10:05 Ответить
Якщо Арестович сьогодні не вийде, то значить - він!
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11.08.2022 10:29 Ответить
Вийде,пiд залог випустять..
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11.08.2022 10:35 Ответить
"Імья, сєстрра, єго імья!" (с)
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11.08.2022 10:43 Ответить
Грядет переквалификация в эксперта по подниманию мыла в тюремном душе
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11.08.2022 10:06 Ответить
Всі знають що Ермак та Зелений Лідор роблять це краще за будь-яких "експертів"
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11.08.2022 10:06 Ответить
не факт. навряд чи їм довіряють точну інформацію про рух зброї.
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11.08.2022 21:58 Ответить
Что-то на Жданова смахивает. Лысина, очки...
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11.08.2022 10:06 Ответить
Арестович теж може мати такий прикид. Він узагалі роль дами грав...
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11.08.2022 10:31 Ответить
Нет. Не он. В 14 часов в прямом эфире был.
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11.08.2022 17:28 Ответить
таких "експердів" в ютюбі ,хоть гать пруди...Збирають кошти ніби то для ЗСУ...понароблювали собі каналів на ютюбі, ніби патріотичних з назвою України або під прапором і лохів розводять...Дурнуватий народ донатить..
Один андон наробив з штук 5 ...і закадровим..зміненим голосом розказує про успіхи ЗСУ...
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11.08.2022 10:11 Ответить
Мене вчморює, що популярні "експерди" ще й сидять на каналах "нє такіх русськіх". Це вже співпраця з ворогом, бо всі "нє такіє", які не сидять - фсбшники.
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11.08.2022 12:04 Ответить
А скільки таких "експертів"ніхто не помічає вони не вилазили з каналів медвечука і мураєва : чаплига ,пальчевський ,червоненко ,карасьов ,співак,бондаренко та інша колоборанська мерзота.
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11.08.2022 10:12 Ответить
Пам'ятаю, Чаплига ще 24.02 в стрибку з переворотом миттєво перевзувся. Кацапи і кацли дуже розчарувались, коли він заспівав проти паРаші та *****. Але ніякої віри цим перевертням немає.
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11.08.2022 12:07 Ответить
Без фото і прізвища-це все брехня.Українцям "ялозять по вухам" постійним бла-бла, а ти як в церкві-хочеш вір,а хочеш не вір.
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11.08.2022 10:21 Ответить
Арестовича нє - то на Новий рік.
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11.08.2022 10:23 Ответить
Після відставки бакланова пацани розвили таку бурну діяльність,що аж страшно стає.Не буду ставити її під сумніви але напружує те,що у затриманих є призвища,ім'я та по батькові.А в доповідях радника якісь "беликі" "бомжи". Якщо він злочинець то назвіть його.Країна повинна знати своїх зрадників.
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11.08.2022 10:26 Ответить
Злочинець тільки після вироку суду. До того - підозрюваний. А підозрюваних прізвища і фото не мають права публікувати.
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11.08.2022 10:51 Ответить
ермака татарова когда арестуют?
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11.08.2022 11:28 Ответить
жданова ???? фамилия у него подходящая )))))
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11.08.2022 13:04 Ответить
vyporoty pered natovpom na tsentrlniy ploshchi
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12.08.2022 06:01 Ответить
 
 