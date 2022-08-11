СБУ разоблачило "военного эксперта" из Киева, собиравшего разведданные о поставках Украине оружия. ВИДЕО

СБУ задержала российского агента, работавшего на вражескую разведку.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Службы безопасности предотвратили передачу российским спецслужбам закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада. В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину.

В первую очередь, злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений.

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Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны.

По данным следствия, задержанный – это житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.

Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.