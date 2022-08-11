СБУ разоблачило "военного эксперта" из Киева, собиравшего разведданные о поставках Украине оружия. ВИДЕО
СБУ задержала российского агента, работавшего на вражескую разведку.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники Службы безопасности предотвратили передачу российским спецслужбам закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада. В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину.
В первую очередь, злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений.
Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны.
По данным следствия, задержанный – это житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.
Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Самі дивіться, на Сході і Півдні ніби всі були завзди за опзж, типу вата, але коли розпочалася війна, більшість людей зі Сходу і Півдня чомусь не поводилися як вата. Чому? а тому що більшість не вата і ніколи ватою не були. Нас обманули, змі, іпсо, експерди, блохери, у нас же багато хто ще швеця-кгб-ка читає, невзорова-падлюку, бо "всі" говорять що це нев"є..ні спеціалісти-інтелектуалісти(то розурутка, трольчатина, лайкери, виводять це гівно на топ), а люди схильні цікавитися тим що на топі. Ми самі повірили в ту картинку, яку нам рисували роками. А якщо так, то потім-то тільки і завдання що потрібні цифри нарисувати в комісії виборчій.
Якщо між гетьманом і клоуном ви вибрали клоуна виключно тому, що якийсь поц в екрані сказав всяке разне, а при цьому ви все на свої власні очі бачили, наскільки змінилася армія України, бачили безвіз і бачили томос; але все одно повірили не Гетьману і реальності, а лайну від невідомої ***** з екрану і видуманому абсурду, то ви є невиліковні, і не треба намагатися себе виправдати.
Один андон наробив з штук 5 ...і закадровим..зміненим голосом розказує про успіхи ЗСУ...