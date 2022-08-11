Ночью под Москвой сгорела казарма 4-й дивизии противовоздушной обороны армии РФ. ВИДЕО

Ночью близ Москвы сгорела казарма 4-й дивизии противовоздушной обороны армии РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи пожара. Сгорела казарма – деревянное здание. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Там находились срочники. Их успели эвакуировать.

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