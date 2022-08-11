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Ночью под Москвой сгорела казарма 4-й дивизии противовоздушной обороны армии РФ. ВИДЕО

Ночью близ Москвы сгорела казарма 4-й дивизии противовоздушной обороны армии РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи пожара. Сгорела казарма – деревянное здание. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Там находились срочники. Их успели эвакуировать.

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армия РФ (19620) москва (3090) пожар (5969)


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Топ комментарии
+61
плять у кацапів під москвою дерев'яні казарми
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11.08.2022 10:28 Ответить
+41
Ще й мабуть без унітазів, бо то піхота та танкісти унітази можуть грабувати, а ППО - в тилу 😕
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11.08.2022 10:33 Ответить
+25
Баракі. Скрєпноє сталінскоє наслєдіє.)

Застав той час, коли багато людей ще жило у бараках. Сморід, срач, щури, цілодобовий гам... у дитинстві це сприймалось нормально, а зараз згадую й розумію, наскільки це був повний аллєс капут.
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11.08.2022 10:34 Ответить
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плять у кацапів під москвою дерев'яні казарми
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11.08.2022 10:28 Ответить
Ще й мабуть без унітазів, бо то піхота та танкісти унітази можуть грабувати, а ППО - в тилу 😕
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11.08.2022 10:33 Ответить
Надо все их деревянные постройки сжечь - легко горят и до тла
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11.08.2022 10:47 Ответить
Та ж то зкріпи!
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11.08.2022 11:04 Ответить
Если там никто не пострадал, то это вообще не новость..
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11.08.2022 12:13 Ответить
а, знаєте, у рф завжди "потєрь нет".
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11.08.2022 17:34 Ответить
Ви давно в казармі були?
Де ви в казармі бачили унітази?
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11.08.2022 14:04 Ответить
Баракі. Скрєпноє сталінскоє наслєдіє.)

Застав той час, коли багато людей ще жило у бараках. Сморід, срач, щури, цілодобовий гам... у дитинстві це сприймалось нормально, а зараз згадую й розумію, наскільки це був повний аллєс капут.
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11.08.2022 10:34 Ответить
Там ще й дерев'яного "житла" типу "барак-ґулаґ" неміряно... А та казарма за паперами - з італійського мармуру.
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11.08.2022 10:39 Ответить
В подмоскоьве не все сёла электрифицированы, а тебе казармы бетонные подавай!
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11.08.2022 11:08 Ответить
Кошара😃
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11.08.2022 11:42 Ответить
В мене під мацквою рідна сестра вже більш 40 років живе ( післав її на уйх 25-го лютого назавжди і забув) - там така "разруха", що у нас треба ще десь у самих занедбаних містах пошукати.
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11.08.2022 14:03 Ответить
Зарница продолжается !!!
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11.08.2022 10:29 Ответить
Знову курили.
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11.08.2022 10:29 Ответить
Пiсля подiй в Саках концентрацiя метана в барацi була критичною..))
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11.08.2022 11:04 Ответить
Коли вони вже накуряться.😏
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11.08.2022 11:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** SPIV BRATIV - Повітряна тривога в Криму
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11.08.2022 10:30 Ответить
Все відбувається вперше, хай крисчяни звикають...
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11.08.2022 10:35 Ответить
А що тут робить анальний раб ведмедчука?
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11.08.2022 11:05 Ответить
Все почалося з Криму, Кримом і закінчиться.
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11.08.2022 14:06 Ответить
Мда, виходить що ми дійсно не причетні до ударів по аеродромах, а



всі пожари та руйнування в рашці та білорашці від тих клятих папірос! 😂
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11.08.2022 10:31 Ответить
Та здається, це вже пердаки у кацапів вибухають, а не папіроси.
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11.08.2022 11:59 Ответить
Лапатнікі-када ви уже накурітєсь...
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11.08.2022 10:33 Ответить
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11.08.2022 10:34 Ответить
все ближче і ближче до кремля..... ************ пора на Ямал тикать под гору......
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11.08.2022 10:35 Ответить
Їм же гірше, бо якщо немає казарми, значить немає де жити, а це означає, що вони поїдуть до України.
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11.08.2022 10:35 Ответить
Подожгли ибо нехер
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11.08.2022 10:38 Ответить
Заберите у кацапов сигареты)
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11.08.2022 10:38 Ответить
наоборот, раздайте
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11.08.2022 10:44 Ответить
Горить казарма палає
горить казарма палає,
у ній москалик згорає,
у ній москалик згорає
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11.08.2022 10:38 Ответить
Ох уже цей Ярош. Фулюган.
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11.08.2022 10:41 Ответить
Концентрація газів від брудних лаптів перевищила норму!
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11.08.2022 10:42 Ответить
протиповітряна оборона??
це оборона від північних вітрів чи то така як у Криму??
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11.08.2022 10:43 Ответить
Жаль евакуйованих строковиків. 😞 Їхні муки могли скінчитися тут і зараз. Без довготривалих, важких і голодних ротацій в Україну.
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11.08.2022 10:45 Ответить
Шкода, що встигли евакуювати.
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11.08.2022 10:47 Ответить
Цікаво, що вони там курять?
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11.08.2022 10:51 Ответить
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11.08.2022 10:55 Ответить
В Долгопрудном за железной дорогой - штаб корпуса ПВО Московского округа. Бывал там лично.
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11.08.2022 11:04 Ответить
курили..хлопок..задимлєніє
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11.08.2022 11:11 Ответить
Опять покурили удачно
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11.08.2022 11:16 Ответить
Москва, по ком звонят твори колокола...
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11.08.2022 11:20 Ответить
А всю відповідальність покладуть на Наполеона
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11.08.2022 11:21 Ответить
- Мама, ты меня отправляла служить?
- Ну ага, с мыслью о загробных, ой, шоб ты был здоровым.
- А вот нас атакуют.
- Мдааа, сигарет тебе выслать шоле, а то малогорит, ой, то есть держись там сынка, за сигарету, нам говорят что наконец вам позволили курить вне очеред(бумммм.ммм)
- Сынка, сынка?? Уууурааа, машинку купим
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11.08.2022 11:26 Ответить
а шо такое? а кто это сделал?
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11.08.2022 11:31 Ответить
Ostatnio Ruscy źle bawią się ogniem. Ciągle im coś się zapala i to najczęściej wojskowego. U nas w Polsce uważa się, że powinno im się odebrać zapałki raz na zawsze.
Chwała strażakom z Ukrainy!.
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11.08.2022 11:35 Ответить
допоможемо вам висловитись
"Останнім часом росіянам погано доводиться з вогнем. У них весь час щось горить, переважно військове. У Польщі вважають, що сірники у них треба забрати раз і назавжди. Слава пожежним з України!."
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11.08.2022 13:20 Ответить
Прочитав "вислів по-польскему" та й думаю: "Толерантність є толерантність - але треба й міру знать! Форумчани не зобов"язані знать польську мову! Бо я можу теж "випендриться" - написать йому однією з тюркських мов Вони мають таке саме право на присутність тут як і польська! Ото "потилицю почухає"!"
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12.08.2022 08:58 Ответить
Цікаво ...
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11.08.2022 11:37 Ответить
Тут вже точно не скажуть, що вона потонула
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11.08.2022 11:37 Ответить
Просто прелесть !!!!!!!!!!!!*********** жди скоро в кремле ПС!
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11.08.2022 11:38 Ответить
Знов курили бавовну в нєпаложенам мєстє.
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11.08.2022 11:46 Ответить
це безвідповідально, розміщувати військові частини так близько до населених пунктів
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11.08.2022 11:48 Ответить
У рашаімперії так і робили (і не те, що близько -- у самому центрі!)

Україна з цим, на жаль, за 30 років так ніц і не зробила.
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11.08.2022 12:12 Ответить
ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО ......ЖАРКОЕ В МОСКВУ.........
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11.08.2022 11:51 Ответить
август с давних пор на параше богат событиями типа "она утонула", "она сгорела", "он заболел",.. )
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11.08.2022 12:36 Ответить
нажаль, разом з бараками не згоріли вишкребки.
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11.08.2022 11:59 Ответить
голос строковика: "Мамулічка, а вєдь домік-та дєрєвяннний!"
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11.08.2022 12:10 Ответить
Осколок из Сак таки долетел!
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11.08.2022 12:24 Ответить
хонка, по папирах. жирно жили парашные пазлы, похлеще януковоща )
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11.08.2022 12:34 Ответить
Їх встигли евакуювати (((
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11.08.2022 13:25 Ответить
Нові правила цієї війни : кожен день проводиться конкурс на ліпше відео-катастрофу !
09.08 - зайнято !
10.08 - зайнято !
11.08 - це відео - претиндент , але ще не вечір
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11.08.2022 14:15 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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11.08.2022 15:17 Ответить
Скажи-ка, дядя, пусть не даром, когда ж они накурятся?
И сон прекрасный про пожары на счастье людям сбудется.
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11.08.2022 16:43 Ответить
Та не, это точно не мы. ))))
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11.08.2022 19:45 Ответить
Прикро що з казармою вояки не згоріли. Слава Україні🇺🇦
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11.08.2022 21:26 Ответить
жаль, что не весь долгопрудный вместе с калининградом, красногорском, одинцово, королевым, раменским, коломной и ногинском не сгорели... очень жаль... ну ничего, всего свое время... и москва сгорит...
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12.08.2022 06:26 Ответить
 
 