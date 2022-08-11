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Охота за техникой оккупантов: Три дня с украинскими операторами "Стугны" в "серой зоне". ВИДЕО

Успешные выстрелы команды противотанкового комплекса "Стугна" почти полностью блокировали передвижение техники РФ.

Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня с командой противотанкового комплекса "Стугна" во главе с Татьяной Черновол провел в засаде на российскую технику. Это была серая серая зона. До территории, контролируемой российскими войсками, было пару сотен метров. До первых украинских блокпостов - не меньше ппяти километров.

Все три дня мы сидели в яме посреди зарослей. Переговаривались шепотом. В туалет чуть ли не по-пластунски. Постоянно в ожидании дронов и минометных обстрелов. Россияне периодически бросали мины "вслепую" по лесополосам вокруг. Но нас не видели", – рассказал он.

По словам Дубчака, предыдущие успешные выстрелы "Стугны" почти полностью блокировали передвижение техники РФ по дорогам на этом прифронтовом участке.

"И конечно, что враг тоже активно охотился за командой, которая немало уже настреляла. Особая опасность - зайти в засаду и выйти. Демаскирование сразу вызвало бы прямой огонь хорошо тренированных российских миноментных расчетов. Поселок, возле которого проходила съемка, освобожден. Из соображений безопасности, видео публикуется только сейчас", - добавил он.

Также смотрите: За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция. ФОТО

ВСУ (6681)


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Топ комментарии
+23
Танька дає вогню кацапам. Респект і уважуха.
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11.08.2022 11:44 Ответить
+22
Огромное спасибо Пашинскому и однодумцам за спасенные экспортные "Стугны", которые оказались отнюдь не хуже Джавелинов. И вечный позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.
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11.08.2022 11:49 Ответить
+10
Поки ви там по посадках відсиджуєтесь країну боронять справжні герої з бункера на Банковій. (версія тєлємарафона)
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11.08.2022 11:55 Ответить
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Нехай на ділі так щастить
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11.08.2022 11:39 Ответить
Танька дає вогню кацапам. Респект і уважуха.
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11.08.2022 11:44 Ответить
-" мля, доведеться і її позбавляти громадянства..." подумав Боневтік.,
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11.08.2022 11:47 Ответить
Огромное спасибо Пашинскому и однодумцам за спасенные экспортные "Стугны", которые оказались отнюдь не хуже Джавелинов. И вечный позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.
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11.08.2022 11:49 Ответить
Окрема подяка мудрому наріду, що вибрав... ну що вибрав те вибрав,- бачили очі, що купували, то жеріть, лиш не обляпайтесь, хоча так обісравшись, не страшно і обляпатись
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11.08.2022 11:54 Ответить
демагогія і пі..ьож..

на рахунок

позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.

порівняйте можливості і об"єми виробництва Джавелінів і Стугн зараз в Україні.
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11.08.2022 12:28 Ответить
А що рівняти, якщо "Стугну" не виготовляли для ЗСУ і )|(ОПа клоуняри ZEбільного хотіла Пашинського з Чорновіл заарештувати за "хищеня" експорту? Що на виготовлення "Джавелінів" не впливала би війна і рашістські агенти в Білому Домі, які заправляють за ZEбіла, бо воно тільки відосики і сподні за піано вміє знімати, а більше нічого і нікому не винен?🤡💩💉
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11.08.2022 21:26 Ответить
Я прекрасно помню как вы в 2021 писали что у нас при Порохе было произведено и передано в армию около 7000 ПТРК "Стугна" и "Корсар". И их нам хватит с головой, поэтому Боневтик правильно делает, что не заказывает новых.

Ну и что хватило? Что мы уже на экспортных воюем. И теперь Зеля клянчит их аналоги по всему миру, кто что даст. Ведь нам сейчас поставляют не только американские и английские. А и датские, шведские и т.д. Теперь рады любым.
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12.08.2022 10:47 Ответить
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11.08.2022 11:50 Ответить
Поки ви там по посадках відсиджуєтесь країну боронять справжні герої з бункера на Банковій. (версія тєлємарафона)
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11.08.2022 11:55 Ответить
Тетяна - Героїня!! Зеля оцінить?
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11.08.2022 11:58 Ответить
А щож, оцінить. На Тетяну заведена кріминальна справа за участь у Майдані, ії звинувачують у тому що через ії дії згоріла якась людина у офісі партії регіонів, який вона начебто підпалила. Справа не закрита.
Ну а після війни зелена влада запросто може судити Тетяяну взагалі за масові вбивства, оно скільки російських військових вбила своєю Стугною.
А вони ж теж люди, як й регіонали.
Це сарказм. Зелена наволочь боїться таких людей як Тетяна. Ви бачили ії в іх бидломарафоні? Звичайно, ні. Там тільки хенералісімус зі своїм Єрмаком та всяляки арестовичи з подоляками, оце герої, а не такі, як Тетяна.
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11.08.2022 12:36 Ответить
з яких паір рашистські свинособаки стали людьми? як і ригоанали... смішно.
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11.08.2022 15:20 Ответить
Ти сліпий, курва, або імбецил.... Людина написала: "Сарказм"
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11.08.2022 21:28 Ответить
дегенератний, не записуй мене в свій профсоюз, мені з тобою не по дорозі.
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12.08.2022 15:12 Ответить
у стугни два мінуса.

1. невелика бойова частина. якщо не відбулося детонації бк то жива сила за бронею та на броні виживає та тікає.

2. передостаннє покоління пткр, якщо ворог зрозумів звідки був постріл то оператору непереливки.

але є і плюси - це наше, далекобійне, грізне і перевірене, можна масово ставити на потік і клепати, якщо влада захоче справжньої а не відосикової перемоги на війні.
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11.08.2022 16:37 Ответить
хто б підказав Тетяні, що у Стугни наголос на літері "у"
Сту́гна - річка в Україні, в Київській області. Права притока Дніпра.
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11.08.2022 21:19 Ответить
Юля, таким, як ти треба пити зеленку, бо в тебе в голові вава.
Жінка ризикує життям, рідних не бачить, смаже кацапів, і мільйон разів пох, який там наголос. Вона же не про річку розповідає.....
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11.08.2022 21:32 Ответить
 
 