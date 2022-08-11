Охота за техникой оккупантов: Три дня с украинскими операторами "Стугны" в "серой зоне". ВИДЕО

Успешные выстрелы команды противотанкового комплекса "Стугна" почти полностью блокировали передвижение техники РФ.

Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня с командой противотанкового комплекса "Стугна" во главе с Татьяной Черновол провел в засаде на российскую технику. Это была серая серая зона. До территории, контролируемой российскими войсками, было пару сотен метров. До первых украинских блокпостов - не меньше ппяти километров.

Все три дня мы сидели в яме посреди зарослей. Переговаривались шепотом. В туалет чуть ли не по-пластунски. Постоянно в ожидании дронов и минометных обстрелов. Россияне периодически бросали мины "вслепую" по лесополосам вокруг. Но нас не видели", – рассказал он.

По словам Дубчака, предыдущие успешные выстрелы "Стугны" почти полностью блокировали передвижение техники РФ по дорогам на этом прифронтовом участке.

"И конечно, что враг тоже активно охотился за командой, которая немало уже настреляла. Особая опасность - зайти в засаду и выйти. Демаскирование сразу вызвало бы прямой огонь хорошо тренированных российских миноментных расчетов. Поселок, возле которого проходила съемка, освобожден. Из соображений безопасности, видео публикуется только сейчас", - добавил он.

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