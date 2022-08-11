Охота за техникой оккупантов: Три дня с украинскими операторами "Стугны" в "серой зоне". ВИДЕО
Успешные выстрелы команды противотанкового комплекса "Стугна" почти полностью блокировали передвижение техники РФ.
Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.
"Три дня с командой противотанкового комплекса "Стугна" во главе с Татьяной Черновол провел в засаде на российскую технику. Это была серая серая зона. До территории, контролируемой российскими войсками, было пару сотен метров. До первых украинских блокпостов - не меньше ппяти километров.
Все три дня мы сидели в яме посреди зарослей. Переговаривались шепотом. В туалет чуть ли не по-пластунски. Постоянно в ожидании дронов и минометных обстрелов. Россияне периодически бросали мины "вслепую" по лесополосам вокруг. Но нас не видели", – рассказал он.
По словам Дубчака, предыдущие успешные выстрелы "Стугны" почти полностью блокировали передвижение техники РФ по дорогам на этом прифронтовом участке.
"И конечно, что враг тоже активно охотился за командой, которая немало уже настреляла. Особая опасность - зайти в засаду и выйти. Демаскирование сразу вызвало бы прямой огонь хорошо тренированных российских миноментных расчетов. Поселок, возле которого проходила съемка, освобожден. Из соображений безопасности, видео публикуется только сейчас", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на рахунок
позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.
порівняйте можливості і об"єми виробництва Джавелінів і Стугн зараз в Україні.
Ну и что хватило? Что мы уже на экспортных воюем. И теперь Зеля клянчит их аналоги по всему миру, кто что даст. Ведь нам сейчас поставляют не только американские и английские. А и датские, шведские и т.д. Теперь рады любым.
Ну а після війни зелена влада запросто може судити Тетяяну взагалі за масові вбивства, оно скільки російських військових вбила своєю Стугною.
А вони ж теж люди, як й регіонали.
Це сарказм. Зелена наволочь боїться таких людей як Тетяна. Ви бачили ії в іх бидломарафоні? Звичайно, ні. Там тільки хенералісімус зі своїм Єрмаком та всяляки арестовичи з подоляками, оце герої, а не такі, як Тетяна.
1. невелика бойова частина. якщо не відбулося детонації бк то жива сила за бронею та на броні виживає та тікає.
2. передостаннє покоління пткр, якщо ворог зрозумів звідки був постріл то оператору непереливки.
але є і плюси - це наше, далекобійне, грізне і перевірене, можна масово ставити на потік і клепати, якщо влада захоче справжньої а не відосикової перемоги на війні.
Сту́гна - річка в Україні, в Київській області. Права притока Дніпра.
Жінка ризикує життям, рідних не бачить, смаже кацапів, і мільйон разів пох, який там наголос. Вона же не про річку розповідає.....