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Новости Видео Война
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"Россия может спровоцировать самую большую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Это, по сути, применение ядерного оружия", - Зеленский. ВИДЕО

В Копенгагене началась оборонная конференция североевропейских союзников Украины, в которой принимают участие более 20 стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам конференции.

В своем обращении Зеленский напомнил о катастрофах на ЧАЭС и рассказал о сознательном терроре рашистов на ЗАЭС.

"Никакого умолчания – только правда. Никакого промедления – только решительные действия. Никакой растерянности – только уверенное единство. Во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы подчеркнул, что для нашей обороны нужны оружие и снаряды – по максимуму. Финансы – в достаточном объеме и без каких-либо бюрократических блокировок. Полная изоляция государства-террориста, прежде всего, экономическая и технологическая, и самые жесткие санкции. Это долг перед нашими странами и всеми будущими поколениями свободных людей - сделать все, чтобы остановить Россию, обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что ни одно другое государство не сможет повторить этот террор", - сказал Зеленский.

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Зеленский Владимир (20794) ЧАЭС (569) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+12
Статист а не президент
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11.08.2022 14:39 Ответить
+10
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11.08.2022 14:41 Ответить
+7
Клован есть клован. 73%ные идиоты сделали свое дело... Теперь плачут от войны. Почему вы, 73% "за нет войне" не выходите на площади и не требуете выполнения своих же обещаний Зеленского? Неужели 73% избирателей нашей страны обыкновенное прорашистское быдло?
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11.08.2022 14:50 Ответить
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Статист а не президент
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11.08.2022 14:39 Ответить
іншого не маємо. Пропозиції ?
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11.08.2022 19:20 Ответить
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11.08.2022 14:41 Ответить
а чому Президент і його шобла купували електроенергію у білорусів, а вугілля на росії, а за допомогою звертається до ЄС, які його просили не купувати електороенергію у білорусів, навіть в парламент приходив Президент Литви?
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11.08.2022 15:10 Ответить
Клован есть клован. 73%ные идиоты сделали свое дело... Теперь плачут от войны. Почему вы, 73% "за нет войне" не выходите на площади и не требуете выполнения своих же обещаний Зеленского? Неужели 73% избирателей нашей страны обыкновенное прорашистское быдло?
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11.08.2022 14:50 Ответить
Досить плакатись дурнику, це вже не справляє враження в ЄС І ТИ ж ВЕРХОВИЙ, як ти колись з повагою зазначав... в прикордонні паРАШІ є 3и АЕС.. Ось і відправ подарунок N88 останьої допомоги, що ******** РЛС і летить на них як замашеча, достатньої потужності не має, щоб зашкодити АЕС.. а шороху наробить
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11.08.2022 14:51 Ответить
він не хоче признатись союзникам, що саме, які події призвели до окупації касапами ЗАЕС?
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11.08.2022 15:05 Ответить
Вони знають більше нас..
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11.08.2022 15:20 Ответить
А не повідомив пан Президент хто з його оточення і навіщо здав цю АЕС ворогу? А хто розмінував Чонгар? А хто "контрольовано евакував" 3 тисячі захисників Маріуполя, що багато з них закатовані? То це "контрольоване" катування, чи хтось набрехав, а тупо здав найкращих в полон?
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11.08.2022 15:07 Ответить
ПреЗЕдент, який оточів себе шпигунами і бездарями - сцикло і балабол, якщо не гірше. Зараз треба готувати грунтовну доповідь на захист проти обвинувачення рашки про ситуацію на ЗАЕС. Бла- бла на РБ ООН не пройде, а підготовки чомусь не видно. Надіються що якось "проканає".Ню ню.
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11.08.2022 15:51 Ответить
Можливо хтось пам'ятає, є книга про зеленського "перший місяць війни".
Вже є друга " другий місяць війни" - де розповідається про звільнення півночі.
Хочу спитати, хто звільнив ми чи орки.
Але є вже і третя " третій місяць війни".
Без опису.
Люди, я не просто в шоці, я в ****.
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11.08.2022 15:54 Ответить
Його заяви майже автоматичні і стирчать на сторінках майже усіх українських ЗМІ. Дійсності вони не відповідають.
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11.08.2022 15:57 Ответить
"У Копенгагені розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників України, в якій приймають участь понад 20 країн. Джерело:

Українською мовою участь не "приймають", а "беруть".
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11.08.2022 17:33 Ответить
А що ти думав,коли на лижах катався,та шашлички жарив?
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11.08.2022 19:09 Ответить
Сначала зеленое ничтожество , для которого самый страшный враг это Порошенко, делает фейковый вброс, через ФСБэшного агента деркача .

В благодарность за службу, дает ему на откуп всю нашу атомку и не реагирует на сигналы США по деркачу.

Потом , люди деркача сдают ЧАЭС и ЗАЭС.

Теперь зечмо предлагает героически бороться ...

Зазеркалье
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11.08.2022 21:29 Ответить
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11.08.2022 21:31 Ответить
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12.08.2022 13:24 Ответить

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12.08.2022 13:26 Ответить
Как же этот ******* небритый бесит,тебе **** что мешает побриться???У меня работа не публичная,но *** в таком виде я нехожу.Это просто наплевательское ************** отношение дебила зе
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14.08.2022 13:34 Ответить
 
 