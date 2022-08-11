"Россия может спровоцировать самую большую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Это, по сути, применение ядерного оружия", - Зеленский. ВИДЕО
В Копенгагене началась оборонная конференция североевропейских союзников Украины, в которой принимают участие более 20 стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам конференции.
В своем обращении Зеленский напомнил о катастрофах на ЧАЭС и рассказал о сознательном терроре рашистов на ЗАЭС.
"Никакого умолчания – только правда. Никакого промедления – только решительные действия. Никакой растерянности – только уверенное единство. Во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы подчеркнул, что для нашей обороны нужны оружие и снаряды – по максимуму. Финансы – в достаточном объеме и без каких-либо бюрократических блокировок. Полная изоляция государства-террориста, прежде всего, экономическая и технологическая, и самые жесткие санкции. Это долг перед нашими странами и всеми будущими поколениями свободных людей - сделать все, чтобы остановить Россию, обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что ни одно другое государство не сможет повторить этот террор", - сказал Зеленский.
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Вже є друга " другий місяць війни" - де розповідається про звільнення півночі.
Хочу спитати, хто звільнив ми чи орки.
Але є вже і третя " третій місяць війни".
Без опису.
Люди, я не просто в шоці, я в ****.
Українською мовою участь не "приймають", а "беруть".
В благодарность за службу, дает ему на откуп всю нашу атомку и не реагирует на сигналы США по деркачу.
Потом , люди деркача сдают ЧАЭС и ЗАЭС.
Теперь зечмо предлагает героически бороться ...
Зазеркалье