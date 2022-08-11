Российские "Грады" ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ. ВИДЕО
Российские оккупанты сами опровергают собственные фейки относительно действий Вооруженных сил Украины, публикуя доказательства собственных провокаций.
Видео обстрелов с территории Каховской ГЭС популяризируют российские паблики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер NecroManser.
"Горячий кофе с "Градами" под Попасной. Наши артиллеристы в Попаснянском районе с утра угощают украинских неонацистов горячим кофе с "Градами". Очень горячим", - пишут пропагандисты.
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+41 olele
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+27 Frol Fedoroff
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https://www.youtube.com/watch?v=QBpoKIBsQ04
скоро вам буде атвєтка, така, яку не ждали. асиметрична, блд
зараз всі в твіттері сидять. також і на фб.
Желаю каждому россиянину, чтобы русский мир вернулся к нему во двор и чтобы они слышали это каждое утро, днём и вечером.