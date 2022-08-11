Российские "Грады" ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты сами опровергают собственные фейки относительно действий Вооруженных сил Украины, публикуя доказательства собственных провокаций.

Видео обстрелов с территории Каховской ГЭС популяризируют российские паблики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер NecroManser.

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"Горячий кофе с "Градами" под Попасной. Наши артиллеристы в Попаснянском районе с утра угощают украинских неонацистов горячим кофе с "Градами". Очень горячим", - пишут пропагандисты.

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