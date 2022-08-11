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Новости Видео Война
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Российские "Грады" ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты сами опровергают собственные фейки относительно действий Вооруженных сил Украины, публикуя доказательства собственных провокаций.

Видео обстрелов с территории Каховской ГЭС популяризируют российские паблики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер NecroManser.

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"Горячий кофе с "Градами" под Попасной. Наши артиллеристы в Попаснянском районе с утра угощают украинских неонацистов горячим кофе с "Градами". Очень горячим", - пишут пропагандисты.

Российские Грады ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ 01

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Автор: 

ГЭС (119) информационная война (680) Новая Каховка (155) провокация (1464) Херсонская область (4881)


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Топ комментарии
+41
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11.08.2022 19:51 Ответить
+30
***** было разминировать дороги из Крыма
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11.08.2022 19:40 Ответить
+27
ну и где эта продажная контора Гамнисти Интершлюха?
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11.08.2022 19:41 Ответить
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***** было разминировать дороги из Крыма
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11.08.2022 19:40 Ответить
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11.08.2022 19:51 Ответить
та немає тих 73%, і ніколи не було. З 73% уже би рашка була, не було би кому до рук зброю взяти, нас розвели, ті 73% тупо нарисували, а що не було того видно - влаштували білий шум, і в інтернеті теж, складалося враження що за блазня мало не всі! Частина людей звісно проголосували, бо є таке що роблять те, що робить більшість. Але більшість була віртуальна, надмухана фабриками тролів, експердами і змі. Бо якщо вони й правда були. То де вони, курва, ділися вже через пару місяців?
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12.08.2022 10:36 Ответить
сказочные ***** ***** то возле Зап.АЭС провоцируют случайнеый прилет и сами ****** рано или поздно прилетит куда не надо и первыми же ОНЕи евбанные поцы и падут Каховская ГРЭС прилет или у них какой то ****** не так прикурит или заклинит ракетув Гражде все ***** полная бабахнет там плотина что затопит все аж до Железного пора и Джанкой с Перекопском вкупе вместе взятых..они что вообще ******** не соображающие или им так ******** засрал мозг мол все мы раша в рай а онив ад на них реально как мантра действует??????
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11.08.2022 19:52 Ответить
Вот настоящее видео на Каховскую ГЭС. А то Попасная
https://www.youtube.com/watch?v=QBpoKIBsQ04
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11.08.2022 19:59 Ответить
По ходу редакція щось наплутала: дві теми в одну об'єднала. Де Каховська ГЕС, а де Попасна!
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11.08.2022 22:06 Ответить
тоді би у них не ставалося доброй_волі_жестопроявлєнія. А вони навіть з Криму так тікали, що ...не схоже що вони в байки про рай вірять.
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12.08.2022 10:48 Ответить
Йшов шостий місяць війни- "***** было разминировать дороги из Крыма"...
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11.08.2022 20:17 Ответить
А кто-то на самом верху понес за это наказание и обществу представили результаты расследования? Мы все что-то пропустили?
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11.08.2022 21:18 Ответить
ну и где эта продажная контора Гамнисти Интершлюха?
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11.08.2022 19:41 Ответить
***** кассабські ржублі, люб'язно заплачені рашистами за гівновкид
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11.08.2022 20:34 Ответить
а що спільне між Попасною та Каховкою? щось я не зрозуміла "приколу"
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11.08.2022 19:41 Ответить
та забрехались, падлюки гнійні
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11.08.2022 19:42 Ответить
нічого, недовго вам зосталось
скоро вам буде атвєтка, така, яку не ждали. асиметрична, блд
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11.08.2022 19:41 Ответить
Как послать это видео срублевым шлюхам из Amnesty International?
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11.08.2022 19:41 Ответить
ідіть в Твіттер, там шукайте
зараз всі в твіттері сидять. також і на фб.
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11.08.2022 19:44 Ответить
Это не Новая Каховка. Это Попасная. Местные узнали.
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11.08.2022 19:42 Ответить
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11.08.2022 19:42 Ответить
Господи, как я ненавижу эти звуки.
Желаю каждому россиянину, чтобы русский мир вернулся к нему во двор и чтобы они слышали это каждое утро, днём и вечером.
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11.08.2022 19:43 Ответить
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11.08.2022 19:45 Ответить
А дочого Попасна до Каховської ГЕС?
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11.08.2022 19:47 Ответить
Москалі не дають зелені владі розслабитись і поновити велике крадівництво!
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11.08.2022 19:51 Ответить
Ну хоть ты уже расслабился? Бабок хоть срубил?
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11.08.2022 19:55 Ответить
абизяньі ***** приполярньіе..... прийдет время и ваш улус спалим.....
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11.08.2022 19:53 Ответить
шукати конфетку в лайні не будемо. посилання на ярлик: https://fashikdonetsk.com/kak-pravilno-rossiyanam-sdatsya-ukraincam-instrukciya/%20https://t.me/gistapapapa/43471 Как https://fashikdonetsk.com/kak-pravilno-rossiyanam-sdatsya-ukraincam-instrukciya/%20https://t.me/gistapapapa/43471 сроссиянам https://fashikdonetsk.com/kak-pravilno-rossiyanam-sdatsya-ukraincam-instrukciya/%20https://t.me/gistapapapa/43471 правильно https://fashikdonetsk.com/kak-pravilno-rossiyanam-sdatsya-ukraincam-instrukciya/%20https://t.me/gistapapapa/43471 сдаться https://fashikdonetsk.com/kak-pravilno-rossiyanam-sdatsya-ukraincam-instrukciya/%20https://t.me/gistapapapa/43471
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11.08.2022 20:11 Ответить
Навіщо? Там зараз уже так як після бомбування і пожежі...
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11.08.2022 22:59 Ответить
Між Попасною і Новокаховською ГЕС 430 км по прямій, а так все норм!
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11.08.2022 20:00 Ответить
Путлерское крысы всегда палятся...помните про взрыв дома в Волгодонске...за два дня до взрыва сообщили в этом в ДурьДуме...дохляк Жиринжопский тогда сильно Возмущам-с...
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11.08.2022 20:01 Ответить
Знаете что самое страшное с этими станциями ГЭС и ЗАЭС?Это даже не то, что они занимаются шантажом. Страшно то, что эти обезьяны в силу своей тупости, пофигизма и косорукости могут зарядить в эти станции даже не имея прямого умысла, бо у лаптей все делается на авось.
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11.08.2022 20:02 Ответить
Видаліть цей сором, то Попасна
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11.08.2022 20:02 Ответить
Попасную привели в качестве примера...как действуют крысы ТРУПлера...
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11.08.2022 20:06 Ответить
Цікаво, чи приймають ставки букмекери у Великій Британії на підрив росіянами ЗАЕС? цікаво було б подивитись коефіцієнти... жарт від безвиході
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11.08.2022 20:10 Ответить
а на степу тепер гроза і вітер - на ОРДЛО
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11.08.2022 20:15 Ответить
Де за це удари по російських ГЕС?
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11.08.2022 20:32 Ответить
Po Koxovke otvetyli im po kazarme gotel tam kacapi ustrojili.Kulturno tak skazat Himarsam otvetyli
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11.08.2022 20:36 Ответить
Сподіваюсь що з високоточною зброєю вони таки отримають відповідь. Якщо у хаймарсів площа влучання в радіусі від 3 до 5 метрів, то ніякої шкоди станції не буде. А кацапам пісєц. Отак має закінчитись дурнувате бикування.
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11.08.2022 22:55 Ответить
 
 