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Новости Видео Война
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Все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 169-го дня полномасштабного российского вторжения.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС.

Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.

Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и возобновление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - сказал Зеленский.

Читайте также: В случае аварии на ЗАЭС пострадает не только Украина, но и вся Европа и Азия, - заявление ВР

Он также поблагодарил за гуманитарную помощь нашей стране.

"Хочу поблагодарить всех украинцев и граждан государств - наших друзей, которые помогают удовлетворять именно гуманитарные потребности, вызванные этой войной.

Тем, кто помогает с жильем и работой переселенцам. Тем, кто лечит и реабилитирует раненых в результате российских обстрелов. Тем, кто доставляет на прифронтовые территории лекарства, продукты питания, средства связи. Тем, кто поддерживает одиноких людей и сирот этой войны. И тем, кто помогает восстанавливать все, что разрушили российские террористы.

Это многотысячная гуманитарная армия Украины и всего свободного мира, которой Россия не может и ничего не сможет противопоставить. Благодарю вас!" - сказал президент.

Читайте также: Рашисты снова ударили по Запорожской АЭС: Попали на территорию станции вблизи первого энергоблока

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) Запорожская АЭС (720)


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Топ комментарии
+38
А нафіга ж ти здав ЗАЕС кацапам, поц квартальний?
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11.08.2022 23:16 Ответить
+31
Всі мають. Один ти нічого нє должен.
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11.08.2022 23:13 Ответить
+25
‼️‼️‼️Зеленский, сначала порядок в своей команде наведи . Кто предложил сдать азовцев кацапам ?

Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев

https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
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11.08.2022 23:20 Ответить
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Всі мають. Один ти нічого нє должен.
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11.08.2022 23:13 Ответить
#явамнiчогоневинен. #iдiтьусраку
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11.08.2022 23:23 Ответить
От якби його винуватці взяли та перечислили офшорні фонди Зе для ЗСУ
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11.08.2022 23:52 Ответить
Сначала САМИ ПРОСЕРАЕМ !!! Потом ВСЕХ ПРИЗЫВАЕМ !!! . .( И так 8 лет подряд ... )
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12.08.2022 01:01 Ответить
Не восемь , а три, с пришествия " найвеличайшего"
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12.08.2022 07:57 Ответить
"Всі у світі мають реагувати негайно..."= прореагують- викажуть глибоке занепокоєння. Далі що? Не треба було про.... ти весь південь, щоб не трииндіти зараз в ефірі ні про що.
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11.08.2022 23:24 Ответить
"Я їм реагувати негайно а вони про фсб-шного "Козиря !"
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11.08.2022 23:41 Ответить
Вова, а где ты был весь такой суровый до 24.02.2022 ?

млять !
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12.08.2022 00:06 Ответить
Где ⁉️ в Гуту с дерьмаком на вертолете МЧС гулять гасили , в Буковель с Каламойшей на одном этаже договорняки мутили , как подороже сдаться *****‼️Бухали в Буковеле с дерьмаком и демченко буквально за неделю до вторжения рашистов
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12.08.2022 08:15 Ответить
На Бірючєм острові креветки жрав коли Журавля кинув помирати. Взагалі близько 20 відпусток за державний кошт протягом 3 років
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12.08.2022 12:20 Ответить
оцініть "красоту ігри" !
як рашисти хотяь залучити "100 000 корейських добровольців" у війну під виглядом восстановітєльних різноробочих

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности использования труда северокорейских рабочих для возрождения региона, серьёзно пострадавшего при ведении боевых действий из-за преступных действий войск киевского режима.

Как объясняют западные «аналитики», на Украине возможно повторение сценария с Гренадой. В 1983 году в ходе военного вторжения в эту страну войск США кубинские рабочие, занятые на строительстве, получили из местных арсеналов https://topwar.ru/armament/weapons/ оружие и дрались бок о бок с армией Гренады против американских интервентов.

Пенісу Душиліну слід заглянути в анали та пригадати як пічально закінчилась Гранада
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12.08.2022 00:23 Ответить
та то треба заглядати до історії тим, кого на м"ясо відправляють, пенісу душіліну по цимбалах навіть на всіх і тим більше на корейців.
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12.08.2022 10:31 Ответить
А нафіга ж ти здав ЗАЕС кацапам, поц квартальний?
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11.08.2022 23:16 Ответить
На 100, с тобой согласен, так и я писал , как ???
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11.08.2022 23:52 Ответить
Ні, це ти повинен тепер це вирішувати. Шо там доречі з економікою
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11.08.2022 23:18 Ответить
в нього з економікою все добре..офшори в нормі
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11.08.2022 23:36 Ответить
‼️‼️‼️Зеленский, сначала порядок в своей команде наведи . Кто предложил сдать азовцев кацапам ?

Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев

https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
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11.08.2022 23:20 Ответить
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11.08.2022 23:32 Ответить
Після прийняття Закону про Антисемітизм вже не всіх громадян України можна називати українцями.
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11.08.2022 23:35 Ответить
біда в тому, що вибирають зрадників в президенти!!!
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14.08.2022 01:57 Ответить
Дивлюсь на це балакучо-брхливе самозакохане позерсько-поцавате чмо та пригадую скількі я за сьогодні бачив зарозумілих схожих мордяк начальників.
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11.08.2022 23:20 Ответить
а хто їх туди пустив, а підорок?
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11.08.2022 23:20 Ответить
Він мені подобається. Я його купую. Всі все мають. В що мав зробити ти, як президент , щоб насдкі цього не були такими важкими та кровавими. ? Ти людям чому не сказав правду. Ти чого всім брехав? Щоб не було паніки? Така *** вже дешева відмазка. А 24 лютого на дорогах то не паніка була? А коли люди на животі повзли по мосту в Бучі, то не паніка була? То що було, гівнюк ти!! Оці всі смерті тобі Укоаїнці ніколи не пробачать. !!
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11.08.2022 23:23 Ответить
Какую правду? Люди не знали что у нас война с 2014 года?
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11.08.2022 23:25 Ответить
Люди слухали оце брехло, яке казало що загрози немає. Не нагнітайте
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11.08.2022 23:27 Ответить
Згинь!
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11.08.2022 23:30 Ответить
А коли в країні війна, будування доріг та бабкам телефони роздавать то першочергова проблема була? Всі звикли , що з 14 року є окуповані території, навіть прикордонний бахмут жив спокійно. Але оце разом з мурлом Даніловим розповідало про травневі свята. !! Ось саме про свята, коли в країні війна з 14 року ***!
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11.08.2022 23:32 Ответить
МАРИОНЕТКИ РЕЖИМА КЛОУНА -Буданов ,Баканов ,Резников с Маляр , Арахломидией , ПОДГАВКИВАЛИ :"МЫ НЕ БАЧИМ ", а тем временем свои семьи ЭВАКУИРОВАЛИ ‼️"СПАСИБО БОЛЬШОЕ" 73% тупорылых🐑🐏🤢🤡
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12.08.2022 08:21 Ответить
ЗЫ Надо было хоть иногда интересоваться что в твоей стране происходит, тогда бы не было неожиданностью что путин нападет. Он это сделал ещё 8 лет назад. С добрым утречком. Лучше позже выйти из анабиоза чем никогда.
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11.08.2022 23:29 Ответить
Если бы ты со своей квартальской ублюдочной командой не втерлись во власть,то стране не пришлось бы платить такую высокую цену за ваше правление.
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11.08.2022 23:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I4F5bT_KDw4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F прямая трансляция Совбез ООН по ЗАЭС
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11.08.2022 23:29 Ответить
Делаем ставки.

Взорвет -

Не взорвет -

Я ставлю на взорвет.
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11.08.2022 23:33 Ответить
У меня тоже чуйка, что взорвет
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11.08.2022 23:35 Ответить
сомневаюсь но этот гандон кацапский что сейчас что то там бормочит - он жалок
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11.08.2022 23:37 Ответить
Ні, не взорвьот. А от примусити Україну до якихось угод з терористами можуть спробувати.
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11.08.2022 23:37 Ответить
не баись кацап мы вас и так добьем - мы по Крыму ударили ! ну и где млять ядерный ответ?
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12.08.2022 02:56 Ответить
Діван токо нє прорві, славік!
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12.08.2022 06:41 Ответить
Влаштує аварію на ємностях зі ВЯП, але невеликого масштабу. Щоб, тіпа, протекло, але трошки. І використає це як привід, що гімновійськам треба у%°бувати звідти. Потім почне просити "перемир'я" і, як завжди, звинувачувати Україну у всьому.
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11.08.2022 23:41 Ответить
Им не нужно перемирие
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11.08.2022 23:46 Ответить
гы-гы !
вот кому кому а буйлу зараз позаріз потрібно перемирья, бо все ідьот прахом
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12.08.2022 00:10 Ответить
кацап не пались - твоему ***** все равно пистец
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12.08.2022 02:53 Ответить
бред кацапский - посмотри на карту лапоть - Украина может ударить по трем атомным станциям начиная с Курской - если эти твари замутят катастрофу
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12.08.2022 02:54 Ответить
ты идиот кацапский
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12.08.2022 02:51 Ответить
работа мозга политика схожа с работой мозга инженера - он видит проблему и предлагает ее решение....., только инженер решает техническую проблему, а политик - политическую......
жалкая история эволюции мозга зеленского заточена только на выдумывание разного рода пошлостей..... результат очевиден - он видит проблему, но не видит вариантов ее решения, кроме рефлексии эту проблему заболтать..... поэтому, кроме риторики, ничего другого на выходе нет....
другими словами, это как у чукчи - что вижу, о том и пою..... но если чукча, помимо всего прочего, охотник и воин, то с этого даже шерсти клок не возьмешь......
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11.08.2022 23:47 Ответить
Ти, зелена сволота, навіщо туди пустив орків?!
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11.08.2022 23:50 Ответить
А ***** ты их туда пустил без никакого боя? АЭС это тот объект который можно было держать. И держать долго. Если бы ты готовился к обороне и ввёл наши войска на территорию станции. А не ссал в уши про шашлыки. Теперь что-то ему должны. Ты должен понести наказание за все свои злодеяния и обязательно эту ответственность будешь нести
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12.08.2022 00:00 Ответить
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: "Не час для марнославства"---намекая на вчерашнее интервью Марчелло , который сказал , что ВСУ освободят Херсон! Выдал Великий гос. секрет!!! Ату его! Открыто уголовное дело на генерала, который помешал зескотам сдать юг!!
Правда зебил уже МЕСЯЦ твердит, что отдал приказ на освобождения Юга Украины и ему месяц вторит арестович, резников, данилов, подоляк и пр. св.
Но виноват Марченко!
Как меня уже задрала эта брехливая зеленая тварь!!!!!
Доколе???
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12.08.2022 00:08 Ответить
Підтримую -

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12.08.2022 13:07 Ответить
не треба скiглити буратино - бери лопату и копай
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12.08.2022 02:50 Ответить
"Зефанати, ви думаєте я в чомусь звинувачую вашого Боневтіка?
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".

Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.

Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."

#************
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12.08.2022 03:08 Ответить
А шо ти повинен був робити шоб кацапня не напала на нас? Мабуть ЗСУ посилювати а не дороги для кацапні будувати, тепер вони по тім дорогам катаються а ти гроші рахуеш
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12.08.2022 04:56 Ответить
Спочатку, Вова, ти здав українські території, а тепер галасуєш "Рятуйте". Може шашлики на природі допоможуть?
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12.08.2022 06:39 Ответить
Оманский Нарко- Осел, сначало расскажи всему миру как иы сдал юг Украины с Елдаком и готовил страну к капитуляции, а теперь гнилой бенин придаток корчишь из себя патриота!!!
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12.08.2022 06:50 Ответить
цинізм боневтіка просто не має меж!! спочатку здати Південь, запустити ворогів на ЗАЕС, а тоді вимагати від усіх, щоб вирішували проблеми, які він сам створив!
ще і наїжджати на Марченка і замовчувати зданих у полон азовців!
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12.08.2022 08:32 Ответить
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12.08.2022 13:04 Ответить
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12.08.2022 13:05 Ответить
шо той зєля вимагає від світу і негайно? клоун, ти сам де був до 24 лютого 2022 року?????? що ти зробив, щоб цього не сталось?
виникає дуже логічне припущення, що з допомогою єрмака цей клоун просто здає зливає країну вже не перший рік, а своїми ура-відосиками пудрить людям мізки і верещить на весь світ типу "ви нам винні!"
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14.08.2022 01:55 Ответить
Так-так....колись увесь світ реагував наоман......і Помпео тебе питав, чи ти в полоні.....Скиньте разом зкаламоєм з себе ярмозрадників і йдітьгеть. Бо так гратись мільйонами людей...це БЕЗБОЖНО.
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14.08.2022 07:33 Ответить
Г + Г = Зе
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14.08.2022 13:25 Ответить
 
 