Все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 169-го дня полномасштабного российского вторжения.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС.
Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.
Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и возобновление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил за гуманитарную помощь нашей стране.
"Хочу поблагодарить всех украинцев и граждан государств - наших друзей, которые помогают удовлетворять именно гуманитарные потребности, вызванные этой войной.
Тем, кто помогает с жильем и работой переселенцам. Тем, кто лечит и реабилитирует раненых в результате российских обстрелов. Тем, кто доставляет на прифронтовые территории лекарства, продукты питания, средства связи. Тем, кто поддерживает одиноких людей и сирот этой войны. И тем, кто помогает восстанавливать все, что разрушили российские террористы.
Это многотысячная гуманитарная армия Украины и всего свободного мира, которой Россия не может и ничего не сможет противопоставить. Благодарю вас!" - сказал президент.
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млять !
як рашисти хотяь залучити "100 000 корейських добровольців" у війну під виглядом восстановітєльних різноробочих
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности использования труда северокорейских рабочих для возрождения региона, серьёзно пострадавшего при ведении боевых действий из-за преступных действий войск киевского режима.
Как объясняют западные «аналитики», на Украине возможно повторение сценария с Гренадой. В 1983 году в ходе военного вторжения в эту страну войск США кубинские рабочие, занятые на строительстве, получили из местных арсеналов https://topwar.ru/armament/weapons/ оружие и дрались бок о бок с армией Гренады против американских интервентов.
Пенісу Душиліну слід заглянути в анали та пригадати як пічально закінчилась Гранада
Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев
https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
Взорвет -
Не взорвет -
Я ставлю на взорвет.
вот кому кому а буйлу зараз позаріз потрібно перемирья, бо все ідьот прахом
жалкая история эволюции мозга зеленского заточена только на выдумывание разного рода пошлостей..... результат очевиден - он видит проблему, но не видит вариантов ее решения, кроме рефлексии эту проблему заболтать..... поэтому, кроме риторики, ничего другого на выходе нет....
другими словами, это как у чукчи - что вижу, о том и пою..... но если чукча, помимо всего прочего, охотник и воин, то с этого даже шерсти клок не возьмешь......
Правда зебил уже МЕСЯЦ твердит, что отдал приказ на освобождения Юга Украины и ему месяц вторит арестович, резников, данилов, подоляк и пр. св.
Но виноват Марченко!
Как меня уже задрала эта брехливая зеленая тварь!!!!!
Доколе???
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".
Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.
Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."
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ще і наїжджати на Марченка і замовчувати зданих у полон азовців!
виникає дуже логічне припущення, що з допомогою єрмака цей клоун просто здає зливає країну вже не перший рік, а своїми ура-відосиками пудрить людям мізки і верещить на весь світ типу "ви нам винні!"