Все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 169-го дня полномасштабного российского вторжения.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС.

Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.

Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и возобновление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил за гуманитарную помощь нашей стране.

"Хочу поблагодарить всех украинцев и граждан государств - наших друзей, которые помогают удовлетворять именно гуманитарные потребности, вызванные этой войной.

Тем, кто помогает с жильем и работой переселенцам. Тем, кто лечит и реабилитирует раненых в результате российских обстрелов. Тем, кто доставляет на прифронтовые территории лекарства, продукты питания, средства связи. Тем, кто поддерживает одиноких людей и сирот этой войны. И тем, кто помогает восстанавливать все, что разрушили российские террористы.

Это многотысячная гуманитарная армия Украины и всего свободного мира, которой Россия не может и ничего не сможет противопоставить. Благодарю вас!" - сказал президент.

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