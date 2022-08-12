И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО

Жена коллаборанта из оккупированного Донбасса в перехваченном Главным управлением разведки Минобороны разговоре, рассказывает последние новости, среди которых удары по Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР.

Женщина рассказывает об официальной версии, которую высказали российские власти и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.

Оккупант со своей стороны добавляет: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

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Женщина не понимает, где же то величественное российское ПВО, которое должно защищать воздушное пространство.: "Уже по Крыму прилетает. И где ж ваши ответы? Где ваши ПВО? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, то их покупать никто не будет. Пользуйтесь сами".

Мужчина дает свой анализ действий ВСУ и предлагает решение указанной проблемы: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находятся, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".

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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.