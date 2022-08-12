И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО
Жена коллаборанта из оккупированного Донбасса в перехваченном Главным управлением разведки Минобороны разговоре, рассказывает последние новости, среди которых удары по Крыму
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР.
Женщина рассказывает об официальной версии, которую высказали российские власти и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.
Оккупант со своей стороны добавляет: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".
Женщина не понимает, где же то величественное российское ПВО, которое должно защищать воздушное пространство.: "Уже по Крыму прилетает. И где ж ваши ответы? Где ваши ПВО? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, то их покупать никто не будет. Пользуйтесь сами".
Мужчина дает свой анализ действий ВСУ и предлагает решение указанной проблемы: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находятся, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
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Фсьо!
Расходімся па мєстам, загараєм і пляшем рєбяткі!
https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
Хіба ж Вам шкода?
Для наших военных появилась хорошая мотивация заработать на пленных оккупантах:
Так, за каждого взятого военного РФ в плен нашим солдатам планируется выплачивать:
▪️за солдата "ДНР/ЛНР" - 200$
▪️солдата РФ - 300$
▪️младшего офицера - 400$
▪️старшего офицера/летчика - 500$
▪️кадыровца - 600$
❗️Делается это для пополнения фонда пленных и для того, чтобы побыстрее вернуть наших защитников домой. Распространение приветствуется.
https://t.me/Sharpreview/16288
Військово-кАмІчні сили ********* вирішили замутити ще й зіркові війни! Якийсь Квартал 95 а не війна
Начиная со вчерашнего дня, Украина реально показала, что разговоры о деоккупации временно занятых противником территорий не пустой треп, а предупреждение как самому противнику, чтобы он десять раз подумал о том, что он попал в вагон для некурящих, так и для населения, которое находится на оккупированных территориях. Сигнал четкий и ясный: ВСУ прийдут и случится это очень скоро, и потому каждый имеет выбор именно сейчас принять правильное для себя решение.
Кто-то будет ждать ВСУ, чтобы усилить их удары по противнику, вырезая его с тылу, кто-то просто ждет возвращения Украины, чтобы вернуться в цивилизованную жизнь, а остальным был очень нехороший сигнал в том плане, что валить надо сейчас, пока это можно сделать с минимальными потерями и риском, поскольку потом уже будет поздно. И если кто-то думал о том, что «вторая армия мира» не допустит деоккупации, то вчера эти мысли ушли вместе с клубами серого дыма над Новофедоровкой.
И дело тут не в том, что наши военные уже способны утюжить врага на оперативную глубину, а в том, что теперь однозначно сказано о том, что нам - плевать на ваши порнографические референдумы и на то, что вы сами себе назвали Крым своим. Это - ваши проблемы, и нам не интересно, почему вы так считаете. Никаких рефлексий по этому поводу нет абсолютно, и весь вменяемый мир тоже говорит о том, что одностороннее зачисление чужих территорий в свой состав - бандитизм, который не будет узаконен.
А раз так, то «референдумы», которые пыжатся сымитировать орки - до лампы. Они имеют ценность только в том случае, когда де-факто, Украина признает аннексию своих территорий. Вот тогда, по образу и подобию крымского представления, можно закреплять новые, оккупированные территории. Теперь же этой иллюзии нет даже у орков и им понятно, что ВСУ действительно будут их вышибать вплоть до последнего метра оккупированной территории, в том числе и из Крыма, а вы можете делать хоть референдумы, хоть салат оливье, на скорость это уже не повлияет. Для них наступила новая реальность, и между прочим, та пробка, которая двое суток стоит у керченского моста, как раз и говорит о том, что публика осознала эту самую новую реальность и действует, исходя из нее.
И между прочим, это понимает и военное руководство орков. Ведь когда ВСУ начали вышибать склады боеприпасов в зоне до 100 км от линии фронта, там приняли решение оттянуть их на 120-150 километров, чтобы туда не долетели наши ракеты. То есть, они не просто приняли новую реальность, а стали под нее подстраиваться. Ну и теперь они смотрят на карту и понимают, что 150 км уже тоже не спасают. И здесь вот еще какой момент. Никто достоверно не знает, чем наши увалили по Новофедоровке, но скорее всего, это средство огневого поражения отработало не на пределе своих возможностей и наверняка может пролететь еще несколько десятков километров до следующей цели. А это значит, что вчера изменилось все, как в политическом, так и в чисто военном плане. Той войны, на которую рассчитывали орки уже точно не будет.
anti-colorados
"карфаген має бути знищений" а отже і мордор має бути знищений
По перше - доля каZZaпсін така, що "імєют та імєют"
По друге - огризаться будете на своїх самок орчинь та орченят, як ви любите, ********* ***************!