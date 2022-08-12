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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет, - жена коллаборанта в перехвате ГУР не скрывает разочарования от РФ. АУДИО

Жена коллаборанта из оккупированного Донбасса в перехваченном Главным управлением разведки Минобороны разговоре, рассказывает последние новости, среди которых удары по Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР.

Женщина рассказывает об официальной версии, которую высказали российские власти и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.

Оккупант со своей стороны добавляет: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

Читайте: Оккупант о ситуации на фронте: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехват ГУР. АУДИО

Женщина не понимает, где же то величественное российское ПВО, которое должно защищать воздушное пространство.: "Уже по Крыму прилетает. И где ж ваши ответы? Где ваши ПВО? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, то их покупать никто не будет. Пользуйтесь сами".

Мужчина дает свой анализ действий ВСУ и предлагает решение указанной проблемы: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находятся, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".

Также читайте: Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Крым (26424) разведка (4193) перехват (345)


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Топ комментарии
+37
сосите кокошник, свинособаки. Будет вам и Пво, и белка со свистком!
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12.08.2022 00:09 Ответить
+25
вчера произошло очень важное событие, которого мы ждали и опасались, что такого хода может и не быть в обозримой перспективе. Конечно же, речь идет не конкретно об авиабазе в Новофедоровке, а вообще о мощных ударах по военной инфраструктуре оккупанта в оккупированном Крыму. Если бы прилетело по объектам в Джанкое, где стоят логистические хабы южной группировки противника и это место отстоя его ударных соединений, эффект был бы тем же самым. Возможно, большим эффектом будут обладать удары по базе флота в Севасе и по крымскому мосту. Но тут важен не только военный профит этих ударов, но и политический.

Начиная со вчерашнего дня, Украина реально показала, что разговоры о деоккупации временно занятых противником территорий не пустой треп, а предупреждение как самому противнику, чтобы он десять раз подумал о том, что он попал в вагон для некурящих, так и для населения, которое находится на оккупированных территориях. Сигнал четкий и ясный: ВСУ прийдут и случится это очень скоро, и потому каждый имеет выбор именно сейчас принять правильное для себя решение.

Кто-то будет ждать ВСУ, чтобы усилить их удары по противнику, вырезая его с тылу, кто-то просто ждет возвращения Украины, чтобы вернуться в цивилизованную жизнь, а остальным был очень нехороший сигнал в том плане, что валить надо сейчас, пока это можно сделать с минимальными потерями и риском, поскольку потом уже будет поздно. И если кто-то думал о том, что «вторая армия мира» не допустит деоккупации, то вчера эти мысли ушли вместе с клубами серого дыма над Новофедоровкой.

И дело тут не в том, что наши военные уже способны утюжить врага на оперативную глубину, а в том, что теперь однозначно сказано о том, что нам - плевать на ваши порнографические референдумы и на то, что вы сами себе назвали Крым своим. Это - ваши проблемы, и нам не интересно, почему вы так считаете. Никаких рефлексий по этому поводу нет абсолютно, и весь вменяемый мир тоже говорит о том, что одностороннее зачисление чужих территорий в свой состав - бандитизм, который не будет узаконен.

А раз так, то «референдумы», которые пыжатся сымитировать орки - до лампы. Они имеют ценность только в том случае, когда де-факто, Украина признает аннексию своих территорий. Вот тогда, по образу и подобию крымского представления, можно закреплять новые, оккупированные территории. Теперь же этой иллюзии нет даже у орков и им понятно, что ВСУ действительно будут их вышибать вплоть до последнего метра оккупированной территории, в том числе и из Крыма, а вы можете делать хоть референдумы, хоть салат оливье, на скорость это уже не повлияет. Для них наступила новая реальность, и между прочим, та пробка, которая двое суток стоит у керченского моста, как раз и говорит о том, что публика осознала эту самую новую реальность и действует, исходя из нее.

И между прочим, это понимает и военное руководство орков. Ведь когда ВСУ начали вышибать склады боеприпасов в зоне до 100 км от линии фронта, там приняли решение оттянуть их на 120-150 километров, чтобы туда не долетели наши ракеты. То есть, они не просто приняли новую реальность, а стали под нее подстраиваться. Ну и теперь они смотрят на карту и понимают, что 150 км уже тоже не спасают. И здесь вот еще какой момент. Никто достоверно не знает, чем наши увалили по Новофедоровке, но скорее всего, это средство огневого поражения отработало не на пределе своих возможностей и наверняка может пролететь еще несколько десятков километров до следующей цели. А это значит, что вчера изменилось все, как в политическом, так и в чисто военном плане. Той войны, на которую рассчитывали орки уже точно не будет.
anti-colorados
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12.08.2022 01:08 Ответить
+19
У русских стал популярен "аптечный туризм". Они начали ездить в Казахстан за инсулином и сахароснижающими препаратами, а в Грузию, Армению и Турцию - за антидепрессантами, гормональными контрацептивами и лекарствами от эпилепсии, которые исчезли из продажи в России
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12.08.2022 00:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У русских стал популярен "аптечный туризм". Они начали ездить в Казахстан за инсулином и сахароснижающими препаратами, а в Грузию, Армению и Турцию - за антидепрессантами, гормональными контрацептивами и лекарствами от эпилепсии, которые исчезли из продажи в России
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12.08.2022 00:07 Ответить
На Україну за стерильними пакетами
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12.08.2022 00:15 Ответить
и в бульболандию на шоппинг
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12.08.2022 00:21 Ответить
В Украину.
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12.08.2022 09:56 Ответить
Им всей страной нужно затариться контрацептивами и на пожизненное в мордор, обслуживать главного контрацептива страны.
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12.08.2022 03:28 Ответить
В Украину - за машинами для родителей!
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12.08.2022 05:24 Ответить
сосите кокошник, свинособаки. Будет вам и Пво, и белка со свистком!
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12.08.2022 00:09 Ответить
І це ви не знаєте, що таке кокошнік функціонально?! Це ж "веер", щоб "гаспадіну" було комфортно отримувать задоволення від втіх "проказниц"!
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12.08.2022 20:41 Ответить
The New York Times со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины. Для удара использовали оружие исключительно украинского производства.
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12.08.2022 00:09 Ответить
Але хто його іспользовал - непонятно! 😁
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12.08.2022 00:14 Ответить
«Турки в спину» по традиції. , провіряють ППО сРУ 400
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12.08.2022 00:19 Ответить
турецька батарея с-400 давно розібрана на запчастини та вивчена) назад навряд чи хтось збирав
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12.08.2022 03:07 Ответить
Анало говнєтий судноднєвний їстрєбітєль успішна пєрєхватил украракєту, і абєзврєділ єйо.

Фсьо!

Расходімся па мєстам, загараєм і пляшем рєбяткі!
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12.08.2022 01:17 Ответить
шо бы там пропагандоны друг у друга на дудках не свистели, вся расея уже интуитивно понимает, что их пахана опустили......
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12.08.2022 00:14 Ответить
и это он ещё срать не начинал, а только с мокрыми штанами в туалет со своим унитазом зашёл )
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12.08.2022 00:23 Ответить
Это не его унитаз.... Это "трофейный"...
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12.08.2022 07:42 Ответить
их пахан итак опущенный с самого своего рождения. Клички Окурок, Бледная Моль, наверное о многом уже сами по себе говорят.
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12.08.2022 11:53 Ответить
Бурління говен на скотобазі.
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12.08.2022 00:15 Ответить
Холопы начали что то подозревать
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12.08.2022 00:15 Ответить
на этом аудио - они 100% Цензора начитались - грамотные стали
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12.08.2022 02:30 Ответить
чтоб понять, что рашистская военка всосала и грамотным быть необязательно
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12.08.2022 03:09 Ответить
ну звісно ж, над військовим аеропортом жодного захисту ппо не було, кляті американці це побачили і вдарили Хаймерсами.
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12.08.2022 00:17 Ответить
файно зауважили
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12.08.2022 00:29 Ответить
Ага, прям са спутніка хаймарсов запустілі
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12.08.2022 01:20 Ответить
мамулечка, нада свалівать атсюда.
https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
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12.08.2022 00:20 Ответить
Залезайте опять в свои ***** и закрывайтесь железным занавесом рузкие свиньи
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12.08.2022 00:24 Ответить
Ухти обоє під ударною дозою стекломоя.
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12.08.2022 00:24 Ответить
"спутники надо сбивать над Украиной"(ц) rofl
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12.08.2022 00:30 Ответить
Ага! З рогатки рогозінської! А може будуть на батуті дострибувать і мухобийкою діставать?
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12.08.2022 04:40 Ответить
Ну, так вони будуть скрєпною зброєю збивати супутники - коровячими лєпьошками, тим більше вони роками тренувалися кидатися ними. Взагалі, кидатися гімном це так па-рузззкі.
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12.08.2022 08:33 Ответить
Скоро и вы будете сваливать на болота, откуда вас и привезли.
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12.08.2022 00:30 Ответить
***** спутники они сбивать собрались
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12.08.2022 00:32 Ответить
ну пусть - это будет все равно что объявить США войну , дебилы что с них возьмешь
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12.08.2022 00:40 Ответить
ви ж почули рівень інтелекту цих істот
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12.08.2022 01:28 Ответить
А в чому проблема? Хай майструють собі бойові рогатки і, не покладаючи клешней, пуляють з них камінцями, недопалками чи іншим сміттям во вражескія спутнікі.

Хіба ж Вам шкода?
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12.08.2022 02:00 Ответить
добро полювати!

Для наших военных появилась хорошая мотивация заработать на пленных оккупантах:

Так, за каждого взятого военного РФ в плен нашим солдатам планируется выплачивать:

▪️за солдата "ДНР/ЛНР" - 200$
▪️солдата РФ - 300$
▪️младшего офицера - 400$
▪️старшего офицера/летчика - 500$
▪️кадыровца - 600$

❗️Делается это для пополнения фонда пленных и для того, чтобы побыстрее вернуть наших защитников домой. Распространение приветствуется.
https://t.me/Sharpreview/16288
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12.08.2022 00:36 Ответить
да кадыровцы сейчас в цене
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12.08.2022 00:42 Ответить
Баранина подорожала.
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12.08.2022 12:29 Ответить
шансів потрапити в полон після "своїх подвигів"у бурятів і тувинців вже не має
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12.08.2022 01:27 Ответить
Певно, бурятів і тувинців вже немає 😁
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12.08.2022 01:37 Ответить
де свинособаки, а де супутники !сбивать"!
Військово-кАмІчні сили ********* вирішили замутити ще й зіркові війни! Якийсь Квартал 95 а не війна
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12.08.2022 00:39 Ответить
Украина всему свету доказала,что кацапский непотреб приобретать не стоит!
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12.08.2022 00:39 Ответить
Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. Только сейчас эрдогану дошло, что деньги он выбросил коту под хвост.
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12.08.2022 10:02 Ответить
та нормальные у них ПВО. это клятi бИндеровцы стрельнули в обеденный перерыв. фашисты короче.
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12.08.2022 00:49 Ответить
не писти кацап
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12.08.2022 02:35 Ответить
Біндьоровцьі іспользовалі крівізну Зямлі поетому их хвашистскіє ракєтьі полетели кріво, кругамі і в обход. А русскіє ПВО - прямьіе как след от фуражки, нє замєтілі кріво лєтящих укроракєт.
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12.08.2022 03:18 Ответить
"Мань, а Мань! Где наша кочерга? Спутники надо сбивать! Проклятых пиндосов спутники! Чтобы ослепли суки!"
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12.08.2022 00:50 Ответить
Гдє кочєрга, гдє кочєрга ... откуда я знаю ... ща под столом поищу ... Ура-а ! Вань, кочерги нєт но тут забьіли недопитую бутьілку ! Спрятал кто-то ... Давай, наливай !
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12.08.2022 03:21 Ответить
вчера произошло очень важное событие, которого мы ждали и опасались, что такого хода может и не быть в обозримой перспективе. Конечно же, речь идет не конкретно об авиабазе в Новофедоровке, а вообще о мощных ударах по военной инфраструктуре оккупанта в оккупированном Крыму. Если бы прилетело по объектам в Джанкое, где стоят логистические хабы южной группировки противника и это место отстоя его ударных соединений, эффект был бы тем же самым. Возможно, большим эффектом будут обладать удары по базе флота в Севасе и по крымскому мосту. Но тут важен не только военный профит этих ударов, но и политический.

Начиная со вчерашнего дня, Украина реально показала, что разговоры о деоккупации временно занятых противником территорий не пустой треп, а предупреждение как самому противнику, чтобы он десять раз подумал о том, что он попал в вагон для некурящих, так и для населения, которое находится на оккупированных территориях. Сигнал четкий и ясный: ВСУ прийдут и случится это очень скоро, и потому каждый имеет выбор именно сейчас принять правильное для себя решение.

Кто-то будет ждать ВСУ, чтобы усилить их удары по противнику, вырезая его с тылу, кто-то просто ждет возвращения Украины, чтобы вернуться в цивилизованную жизнь, а остальным был очень нехороший сигнал в том плане, что валить надо сейчас, пока это можно сделать с минимальными потерями и риском, поскольку потом уже будет поздно. И если кто-то думал о том, что «вторая армия мира» не допустит деоккупации, то вчера эти мысли ушли вместе с клубами серого дыма над Новофедоровкой.

И дело тут не в том, что наши военные уже способны утюжить врага на оперативную глубину, а в том, что теперь однозначно сказано о том, что нам - плевать на ваши порнографические референдумы и на то, что вы сами себе назвали Крым своим. Это - ваши проблемы, и нам не интересно, почему вы так считаете. Никаких рефлексий по этому поводу нет абсолютно, и весь вменяемый мир тоже говорит о том, что одностороннее зачисление чужих территорий в свой состав - бандитизм, который не будет узаконен.

А раз так, то «референдумы», которые пыжатся сымитировать орки - до лампы. Они имеют ценность только в том случае, когда де-факто, Украина признает аннексию своих территорий. Вот тогда, по образу и подобию крымского представления, можно закреплять новые, оккупированные территории. Теперь же этой иллюзии нет даже у орков и им понятно, что ВСУ действительно будут их вышибать вплоть до последнего метра оккупированной территории, в том числе и из Крыма, а вы можете делать хоть референдумы, хоть салат оливье, на скорость это уже не повлияет. Для них наступила новая реальность, и между прочим, та пробка, которая двое суток стоит у керченского моста, как раз и говорит о том, что публика осознала эту самую новую реальность и действует, исходя из нее.

И между прочим, это понимает и военное руководство орков. Ведь когда ВСУ начали вышибать склады боеприпасов в зоне до 100 км от линии фронта, там приняли решение оттянуть их на 120-150 километров, чтобы туда не долетели наши ракеты. То есть, они не просто приняли новую реальность, а стали под нее подстраиваться. Ну и теперь они смотрят на карту и понимают, что 150 км уже тоже не спасают. И здесь вот еще какой момент. Никто достоверно не знает, чем наши увалили по Новофедоровке, но скорее всего, это средство огневого поражения отработало не на пределе своих возможностей и наверняка может пролететь еще несколько десятков километров до следующей цели. А это значит, что вчера изменилось все, как в политическом, так и в чисто военном плане. Той войны, на которую рассчитывали орки уже точно не будет.
anti-colorados
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12.08.2022 01:08 Ответить
стопудово
"карфаген має бути знищений" а отже і мордор має бути знищений
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12.08.2022 01:23 Ответить
только не лозунгами и ура-трепотней
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12.08.2022 02:43 Ответить
Чітко і ясно.
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12.08.2022 02:07 Ответить
А ты кто такой, что такие умные вещи так обстоятельно декларируешь? Это комменты, тут немного тупее надо быть)))
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12.08.2022 03:13 Ответить
Помнится, бьіл такой фильм, "Освобождение", где Гитлер в ярости орал на Геринга :" Геринг ! Вьі же обещали что ни одна бомба не упадет на Германию !!". В Крьіму примерно тот же еффект.
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12.08.2022 03:25 Ответить
"У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут"

По перше - доля каZZaпсін така, що "імєют та імєют"
По друге - огризаться будете на своїх самок орчинь та орченят, як ви любите, ********* ***************!
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12.08.2022 01:12 Ответить
Їх імєєт століттями їхні царі, а вони не розуміють…дивляться в очі з відкритим ротом, кланяються. А тепер путлєр…
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12.08.2022 05:21 Ответить
да два ze-дибіла єто сіла
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12.08.2022 01:16 Ответить
Говорят, они лазерами со спутников прямо в мозг проникают...
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12.08.2022 01:54 Ответить
Ошибаетесь. У московитов мозга нет. Есть только желудок. Тупиковая ветвь еволюции. Хомо путиникус.
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12.08.2022 03:28 Ответить
"...надо спутники сбивать над Украиной..." - Дебил конченый! Ты нафуя в школу ходил, придурок?!
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12.08.2022 03:04 Ответить
А он ходил в школу ?..
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12.08.2022 03:29 Ответить
Ходить он может и ходил ... но ведь - "обещать - не значит жениться"
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12.08.2022 10:25 Ответить
Ласкаво просимо назад в тайгу, на мокшанські болота, животниє плять!
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12.08.2022 05:00 Ответить
Две ватные обезьянки недовольны.
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12.08.2022 06:06 Ответить
Спутники над Украиной сбивать надо! Ну так сбивайте, вам же винтовки Мосина подвезли.
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12.08.2022 07:18 Ответить
Или с максима пусть пуляют, может до облачка какого-то достанут
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12.08.2022 11:42 Ответить
Зато будут покупать хаймерсы. Или мальборо. Кто знает, что будет пользоваться наивысшим спросом...
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12.08.2022 07:21 Ответить
Мрази ************!!!
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12.08.2022 10:19 Ответить
Два дебила это сила))))) Стреляют там, где ПВО нет, военный аэродром не прикрыт ПВО????! Просто технологии ПВО, собранные еще в 60х 70х, не могут противостоять новым ракетами. Ублюдки росияни, рускиее, перестаньте смотреть телевизор!!! Ваших сынов отправляют как скот на убой, если ваша армия хваленная вторая в мире, как говорят в телевизоре, по потужності, то ЗСУ первая армия в мире, и это мы еще не начинали...)))))
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13.08.2022 14:27 Ответить
 
 