Житель Чикаго по имени Дейв собственноручно ремонтирует военные Humvee и передает их украинским воинам. ВИДЕО
Житель Чикаго по имени Дейв собственноручно ремонтирует военные Humvee и передает их украинским воинам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о Дэйве рассказали волонтеры инициативы Help Heroes Of Ukraine на своей странице в соцсети.
"Я занимаюсь военной техникой с 11 лет... Правительство США оказывает сейчас военную поддержку Украине. Это моя возможность поддержать ребят на передовой, ремонтируя и восстанавливая автомобили для них", - говорит Дейв.
Топ комментарии
+77 wittmann1980
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+66 Вася Шевченко #371210
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+36 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий12.08.2022 11:02 Ответить Ссылка
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дякуємо... разом ми повинні, мусимо перемогти вошиву русню !!!
Безмежна подяка Дейву.
Людині подяка.. і сором за 73%какубезразніци та їхній креатив - "безумних-колькатлєт"
Такі легенди, як Дейв, будують Хамві для Героїв України.
Українські герої борються за свободу і справедливість.
Експати надсилають гроші.
Російські домогосподарки деморалізують своїх чоловіків, нетерпляче чекаючи витратити кошти компенсації за смерть.
Кожен виконує свою роль.
Бережи вас, Дейве, Господь