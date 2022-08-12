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Новости Видео Война
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Житель Чикаго по имени Дейв собственноручно ремонтирует военные Humvee и передает их украинским воинам. ВИДЕО

Житель Чикаго по имени Дейв собственноручно ремонтирует военные Humvee и передает их украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о Дэйве рассказали волонтеры инициативы Help Heroes Of Ukraine на своей странице в соцсети.

"Я занимаюсь военной техникой с 11 лет... Правительство США оказывает сейчас военную поддержку Украине. Это моя возможность поддержать ребят на передовой, ремонтируя и восстанавливая автомобили для них", - говорит Дейв.

Читайте: США будут оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", - Пентагон

помощь (7866) США (27106) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+77
Респект настоящему человеку. Ведь мог бы и не делать этого, живи себе в своё удовольствие. Но, решил таки помочь победить зло. Спасибо.
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12.08.2022 10:55 Ответить
+66
які слова можуть передати нашу подяку цій Людині ?
дякуємо... разом ми повинні, мусимо перемогти вошиву русню !!!
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12.08.2022 10:55 Ответить
+36
Брату Дейву подяка від нас!!!
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12.08.2022 11:02 Ответить
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Респект настоящему человеку. Ведь мог бы и не делать этого, живи себе в своё удовольствие. Но, решил таки помочь победить зло. Спасибо.
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12.08.2022 10:55 Ответить
які слова можуть передати нашу подяку цій Людині ?
дякуємо... разом ми повинні, мусимо перемогти вошиву русню !!!
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12.08.2022 10:55 Ответить
Аби їх тут ніхто не перепродував.
Безмежна подяка Дейву.
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12.08.2022 10:58 Ответить
Брату Дейву подяка від нас!!!
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12.08.2022 11:02 Ответить
"Квартал-95" - ваш ответ !?
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12.08.2022 11:02 Ответить
Татухи понабивають...
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12.08.2022 11:13 Ответить
хреном на рояле сыграют где-нибудь подальше от фронта
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12.08.2022 11:22 Ответить
Лисий з кварталу не може допомогти, бо в нього ряха велика. У інших кварталівців - теж. Хоча, може який анекдот і розкажуть, щоб "па приколу". Ото і вся допомога.
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12.08.2022 14:02 Ответить
Там в США десь Влад Яма який за хабар на третій день війни втік з країни і він дуже радий за Дейва.
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12.08.2022 11:03 Ответить
А Потап де, а Монатік, Славко Вакарчук, а Полякова, і Віник десь заглох, чи тільки народ стригти можуть а допомогти країні пообсиралися
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12.08.2022 12:31 Ответить
Тьоток, для яких можна співати, на світі багато, а Вінник у мами один...
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12.08.2022 14:04 Ответить
Славко їздить з концертами на фронт.а от всі решта дійсно просто розчинились
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12.08.2022 14:26 Ответить
Дякую тобі, крутий американський чувак!!!
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12.08.2022 11:19 Ответить
Щиро дякуємо, Дейве!
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12.08.2022 11:33 Ответить
mad props цьому ковбою та низький уклін
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12.08.2022 11:39 Ответить
Пошана чесній і порядній людині.
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12.08.2022 12:44 Ответить
Дядько молодець. Слава Богу за таких Людей з великої літери.
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12.08.2022 12:48 Ответить
Храни вас бог, сер!
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12.08.2022 12:49 Ответить
..а у Найвеличнівшивого щось нічого такого нема у щоденному сценарії для діда Зенаса "на добраніч, зедіти"
Людині подяка.. і сором за 73%какубезразніци та їхній креатив - "безумних-колькатлєт"
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12.08.2022 13:13 Ответить
соромно й сумне стає від думки, що оцей Дейв робить для Вкраїни більше, ніж якась наволоч типу дєрьмака чи хламідії...
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12.08.2022 13:50 Ответить
Для Дейва - війна територіально навіть не в іншій країні, а на іншому континенті. Але відчуває він її, наче вона поряд.
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12.08.2022 13:59 Ответить
Кожен виконує свою роботу.
Такі легенди, як Дейв, будують Хамві для Героїв України.
Українські герої борються за свободу і справедливість.
Експати надсилають гроші.
Російські домогосподарки деморалізують своїх чоловіків, нетерпляче чекаючи витратити кошти компенсації за смерть.
Кожен виконує свою роль.
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12.08.2022 14:15 Ответить
Настоящий друг познаётся только в беде.
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12.08.2022 15:02 Ответить
GOD BLESS USA ! THANKS BRO !!!
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12.08.2022 19:55 Ответить
А чи ти не козак ? Чоловіче.. ?
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12.08.2022 20:23 Ответить
Дякуємо, від щирого серця.
Бережи вас, Дейве, Господь
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13.08.2022 12:31 Ответить
зеленский, переведи, о чём это он - шо неужели о недвижимости в Италии и Лондоне, которую ты забыл указать. ******** нарид в 73% - так, *****, весело и прикольно, шо уже и венки не знаешь куда ставить в Николаеве.
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13.08.2022 16:34 Ответить
 
 