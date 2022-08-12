Житель Чикаго по имени Дейв собственноручно ремонтирует военные Humvee и передает их украинским воинам. ВИДЕО

Житель Чикаго по имени Дейв собственноручно ремонтирует военные Humvee и передает их украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о Дэйве рассказали волонтеры инициативы Help Heroes Of Ukraine на своей странице в соцсети.

"Я занимаюсь военной техникой с 11 лет... Правительство США оказывает сейчас военную поддержку Украине. Это моя возможность поддержать ребят на передовой, ремонтируя и восстанавливая автомобили для них", - говорит Дейв.

Читайте: США будут оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", - Пентагон