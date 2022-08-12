Правоохранителя из Хмельнитчины, который вымогал средства у руководителя одного из предприятий Минобороны, задержали "на горячем", - ГБР. ВИДЕО

Мужчина задержан при получении средств, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Хмельницкой области, который вымогал средства у директора одного из предприятий Минобороны региона. Известно, что этому руководителю предприятия было поставлено в известность о подозрении в получении взятки.

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По данным ГБР, задержанный правоохранитель обещал не приобщать к материалам уголовного производства дополнительную информацию, обнаруженную им в ходе проведения негласных следственных розыскных действий, за 5 тысяч долларов США.

По предварительным данным, правоохранитель действовал совместно со своими коллегами, личности которых устанавливаются.

Злоумышленник был задержан "на горячем" после получения дежурной части средств. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Предварительная квалификация правонарушения: вымогательство по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

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