Правоохранителя из Хмельнитчины, который вымогал средства у руководителя одного из предприятий Минобороны, задержали "на горячем", - ГБР. ВИДЕО
Мужчина задержан при получении средств, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.
Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.
Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Хмельницкой области, который вымогал средства у директора одного из предприятий Минобороны региона. Известно, что этому руководителю предприятия было поставлено в известность о подозрении в получении взятки.
По данным ГБР, задержанный правоохранитель обещал не приобщать к материалам уголовного производства дополнительную информацию, обнаруженную им в ходе проведения негласных следственных розыскных действий, за 5 тысяч долларов США.
По предварительным данным, правоохранитель действовал совместно со своими коллегами, личности которых устанавливаются.
Злоумышленник был задержан "на горячем" после получения дежурной части средств. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Предварительная квалификация правонарушения: вымогательство по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Текс немного по дебильному написан.(с)
Выходит-вымогателя задержали,а подозрение в получении взятки получил только тот ,у которого вымогали.Правоохранитель,получивший взятку "тихо ушел в лес"?