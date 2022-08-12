РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11595 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 216 8

Правоохранителя из Хмельнитчины, который вымогал средства у руководителя одного из предприятий Минобороны, задержали "на горячем", - ГБР. ВИДЕО

Мужчина задержан при получении средств, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Хмельницкой области, который вымогал средства у директора одного из предприятий Минобороны региона. Известно, что этому руководителю предприятия было поставлено в известность о подозрении в получении взятки.

Смотрите: Двух бывших правоохранителей Донецкой области будут судить за информирование врага о позициях ВСУ, - ДБР. ВИДЕО

По данным ГБР, задержанный правоохранитель обещал не приобщать к материалам уголовного производства дополнительную информацию, обнаруженную им в ходе проведения негласных следственных розыскных действий, за 5 тысяч долларов США.

По предварительным данным, правоохранитель действовал совместно со своими коллегами, личности которых устанавливаются.

Злоумышленник был задержан "на горячем" после получения дежурной части средств. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Предварительная квалификация правонарушения: вымогательство по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Также читайте: Получили по 100 млн грн. фейковой "финансовой помощи". Четверым бизнес-сообщникам Захарченко сообщено о подозрении, - ГБР

ГБР (3043) подозрение (503) Хмельницкая область (960)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дубасят
показать весь комментарий
12.08.2022 12:24 Ответить
Патронів пожаліли при затриманні цієї падлюки.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:26 Ответить
Взятка,и он на свободе
показать весь комментарий
12.08.2022 14:32 Ответить
Це у вас на лаптєстані. Не плутай
показать весь комментарий
12.08.2022 15:17 Ответить
Відомо, що цьому керівнику підприємства було повідомлено про підозру в отриманні хабаря. Джерело:
Текс немного по дебильному написан.(с)
Выходит-вымогателя задержали,а подозрение в получении взятки получил только тот ,у которого вымогали.Правоохранитель,получивший взятку "тихо ушел в лес"?
показать весь комментарий
12.08.2022 12:37 Ответить
та ні. Правоохоронці організували хабар,зафіксували а потім почали "доїти". А той пожадничав і заклав їх.Тепер йго визнають потерпілим а справу закриють. А "правоохоронці" залишаться сільськими лохами. які хотіли ну просто заробити, а ще і посадять.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:40 Ответить
Все Силовики Украины первые воры-вымогатели и грабители в стране!!
показать весь комментарий
12.08.2022 14:20 Ответить
Там поряд лісосмуга по закону воєнного стану пулю в лоб.
показать весь комментарий
12.08.2022 16:39 Ответить
 
 