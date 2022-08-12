Российские оккупанты обсуждают взрывы на аэродроме в Крыму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВИДЕО
Российские оккупанты не верят официальной версии причин взрывов на аэродроме в Новофедоровке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывы и их причины два оккупанта обсуждали в телефонном разговоре, который был перехвачен ГУР Минобороны Украины.
"В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин в Крыму! Бл#ть", - говорит один из захватчиков.
"Какие заправки? Убали укропы ракетами... хваленое ПВО не сработало еще раз. А может, еще по мосту въ#бут", - говорит другой.
Внимание! Ненормативная лексика!
Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.
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Хоча можливо що той кусок лайна сам розвалиться під кошмарною вагою криських втікунів з унітазами і пралками.
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
приехал в Украину, урод, так расписывайся в получении.
привыкайте, твари.
вы ж нас под воздушные тревоги за без малого шесть месяцев спать приучили?
будет вам и крым и крымский мост и ерапорт с небрежными заправщиками
все будет.
нехай щастыть, свинособаки
пля, які вони "російські" це - луГандони!!!!
чути по акценту, і днр домом називають!!
цих взагалі - спалювали тре!!
через таких цих підорів гнойних все і почалось!!!!!!
Готуйте собі пакети .
Всього в Україні було ліквідовано 10 генералів - з них два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.
Серед старшого офіцерського складу втрати наступні: 34 полковники, 67 підполковників та 135 майорів. Також окупанти недорахувалися сотень лейтенантів, старших лейтенантів та лейтенантів, а також 32 офіцерів інших рангів.
ці дані подані станом на 12 серпня
Армию создал Порошенко...настоящую и боеспособную...Остальные бредни от дебилов и Шариковых рабZeи..типа Ольга *********..Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
логіка присутня
45.319860, 34.087691 Ще один.
Пуля дырочку найдет
(с)
ТАК Звідки перехоплення?