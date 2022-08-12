РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5167 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 075 45

Российские оккупанты обсуждают взрывы на аэродроме в Крыму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВИДЕО

Российские оккупанты не верят официальной версии причин взрывов на аэродроме в Новофедоровке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывы и их причины два оккупанта обсуждали в телефонном разговоре, который был перехвачен ГУР Минобороны Украины.

"В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин в Крыму! Бл#ть", - говорит один из захватчиков.

"Какие заправки? Убали укропы ракетами... хваленое ПВО не сработало еще раз. А может, еще по мосту въ#бут", - говорит другой.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение 9 самолетов рашистов на аэродроме в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО

Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.

Саки (30) уничтожение (7238) аэродром (304)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
по мосту в#буть?...однозначно.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:49 Ответить
+28
ну и шо пете мешало срать дома в лопухах?
приехал в Украину, урод, так расписывайся в получении.

привыкайте, твари.
вы ж нас под воздушные тревоги за без малого шесть месяцев спать приучили?

будет вам и крым и крымский мост и ерапорт с небрежными заправщиками

все будет.

нехай щастыть, свинособаки
показать весь комментарий
12.08.2022 14:57 Ответить
+25
показать весь комментарий
12.08.2022 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по мосту в#буть?...однозначно.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:49 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2022 14:55 Ответить
Так,так і по мосту занептунем. Спіть і сріться
показать весь комментарий
12.08.2022 14:50 Ответить
нема такого слова "сріться", обсирайтесь.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:51 Ответить
Судя по взрывам в Саках, сегодня в Макеевке и Новой Каховке - «Хаймарсы» днём летят лучше !
показать весь комментарий
12.08.2022 14:50 Ответить
За петю который пошел посрать я помню видео тут на цензоре было
показать весь комментарий
12.08.2022 14:54 Ответить
так завжди буває коли жопорукі беруться зробити щось складніше за аналогавнєтну балалайку...
показать весь комментарий
12.08.2022 14:55 Ответить
Вйїбуть, не сумнівайтесь, тварі.
Хоча можливо що той кусок лайна сам розвалиться під кошмарною вагою криських втікунів з унітазами і пралками.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:56 Ответить
- Что, солдат, ссымся?

- Так точно, ссусь!

- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:56 Ответить
ну и шо пете мешало срать дома в лопухах?
приехал в Украину, урод, так расписывайся в получении.

привыкайте, твари.
вы ж нас под воздушные тревоги за без малого шесть месяцев спать приучили?

будет вам и крым и крымский мост и ерапорт с небрежными заправщиками

все будет.

нехай щастыть, свинособаки
показать весь комментарий
12.08.2022 14:57 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2022 15:42 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2022 14:57 Ответить
"Російські окупанти обговорюють вибухи......"

пля, які вони "російські" це - луГандони!!!!
чути по акценту, і днр домом називають!!
цих взагалі - спалювали тре!!
через таких цих підорів гнойних все і почалось!!!!!!
показать весь комментарий
12.08.2022 14:57 Ответить
Довбанут -- нас же гасят з усіх стволів
показать весь комментарий
12.08.2022 15:01 Ответить
не может, а ******
показать весь комментарий
12.08.2022 15:03 Ответить
Петі - здоров'я і гарної засмаги )))
показать весь комментарий
12.08.2022 15:04 Ответить
Чуваки не курите папиросы Беломор-канал...там трупный яд от зэков.. строивших этот дерьмо канал...
показать весь комментарий
12.08.2022 15:05 Ответить
Въ#бём. Обязательно въ#бём. Весь мост в труху. Но потом.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:07 Ответить
коли нам буде тра, а вони не чекатимуть 😋
показать весь комментарий
12.08.2022 16:03 Ответить
Подлодку Курск утопил путлер..крейцер маськва утопил путлер...когда Зеля присвоит путлеру звание Херой рабZeи...Делаем ставки панове...
показать весь комментарий
12.08.2022 15:08 Ответить
..У тебя крыша поехала?
показать весь комментарий
16.08.2022 19:51 Ответить
Обьязательно въ#бут. Но вы можете этот мост и сами раньше убрать.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:10 Ответить
Небо на замке, только замок повесили ВСУ!
показать весь комментарий
12.08.2022 15:10 Ответить
Обов'язково.
Готуйте собі пакети .
показать весь комментарий
12.08.2022 15:17 Ответить
Ылита человечества, хрюндели ДыНыРы! Їх по говру чути (хахли, расеяни, ШО) !
показать весь комментарий
12.08.2022 15:19 Ответить
Обов*язково в###буть,в цьому можете навіть не сумніватись,кацапня смердюча.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:20 Ответить
Армія РФ втрачає своїх офіцерів в Україні буквально сотнями.
Всього в Україні було ліквідовано 10 генералів - з них два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.

Серед старшого офіцерського складу втрати наступні: 34 полковники, 67 підполковників та 135 майорів. Також окупанти недорахувалися сотень лейтенантів, старших лейтенантів та лейтенантів, а також 32 офіцерів інших рангів.
ці дані подані станом на 12 серпня

показать весь комментарий
12.08.2022 15:24 Ответить
де там офіцери???в тому списку - вбивці мародери гвалтівники одним словом кацапська гопота
показать весь комментарий
12.08.2022 16:56 Ответить
Петя уже отвоевался.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:26 Ответить
І по мацквє ******. Но токо ви нє огорчайтєся.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:29 Ответить
Какие российские оккупанты?! Да это обыкновенные предатели даунбассята!!!
показать весь комментарий
12.08.2022 15:33 Ответить
Создатель настоящей украинской армии постМайданной не Индюкович и не Ющенко..и не тем более Кучма..сдавший ядерное оружие браццкой рабZee...
Армию создал Порошенко...настоящую и боеспособную...Остальные бредни от дебилов и Шариковых рабZeи..типа Ольга *********..Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
показать весь комментарий
12.08.2022 15:35 Ответить
так
логіка присутня
показать весь комментарий
12.08.2022 16:54 Ответить
В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
показать весь комментарий
12.08.2022 16:03 Ответить
45.127003, 33.988042 трохи точніше
показать весь комментарий
12.08.2022 18:58 Ответить
45.579416, 34.284652 Гадаю теж не поганий шматочок.
45.319860, 34.087691 Ще один.
показать весь комментарий
12.08.2022 19:06 Ответить
Ну а как стрельба пойдет
Пуля дырочку найдет
(с)
показать весь комментарий
13.08.2022 14:47 Ответить
Ну, если полк смешанный - так значит надо все хорошенько перемешать!
показать весь комментарий
12.08.2022 20:16 Ответить
Ах, как красиво и соблазнительно стоят! Чётко, в рядок, как в тире. А где-то далеко в США грустит и давится слюной звено хищников А-10. Они знают, они понимают, они надеются и ждут. Всего один заход, всего несколько секунд волшебного и смертоносного звука Брррррррррр!!!!!
показать весь комментарий
12.08.2022 23:08 Ответить
все вірно брудні та смердючі кацапи - міст однозначно буде знищений
показать весь комментарий
12.08.2022 16:53 Ответить
а звідки перехват? Домой нє паєдем а паєдєм в днр..А расиянє гаварят что єто небрєжность.
ТАК Звідки перехоплення?
показать весь комментарий
12.08.2022 17:00 Ответить
Это упоротые лугандонские мобики. Эти хуже калмыков и прочих хакасов.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:41 Ответить
..с неба звездоЧга упала
показать весь комментарий
12.08.2022 18:13 Ответить
Одними из самых опасных для жизни занятий в Украине для орков стали курить и срать. Кто бы мог подумать?
показать весь комментарий
12.08.2022 22:51 Ответить
Расформировка будет такая , кому мешок с под мусора, а кого собаки сожрут, это обещаем .
показать весь комментарий
13.08.2022 22:33 Ответить
 
 