Российские оккупанты обсуждают взрывы на аэродроме в Крыму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВИДЕО

Российские оккупанты не верят официальной версии причин взрывов на аэродроме в Новофедоровке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывы и их причины два оккупанта обсуждали в телефонном разговоре, который был перехвачен ГУР Минобороны Украины.

"В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин в Крыму! Бл#ть", - говорит один из захватчиков.

"Какие заправки? Убали укропы ракетами... хваленое ПВО не сработало еще раз. А может, еще по мосту въ#бут", - говорит другой.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.