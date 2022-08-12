Зеленский в День молодежи наградил маленьких героев, которые помогают Украине во время войны. ВИДЕО
В День молодежи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вдохновляющих всю страну маленьких украинцах. Война отняла у детей нормальное детство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины написал в своем Telegram.
"Сегодня имел честь встретиться и наградить тех, кто, несмотря на свой юный возраст, имеет огромную смелость. Далеко не все взрослые способны делать то, что они сделали, чтобы помочь другим. Их истории действительно впечатляют и вдохновляют. Уверен, что с такими храбрыми и искренними детьми Украину ждет прекрасное будущее. Спасибо вам!", - отметил Зеленский.
Максим Бровченко из Бердянска.
Рисует картины, а заработанные деньги присылает на помощь ВСУ.
Саша Гуцал из Бучи.
Находясь в оккупации, заботился о младшей сестренке и двух братьях. Выходил на поиски продовольствия и воды.
Егор Шемет из Черниговщины.
Вместе с бабушкой месяц пряталась в погребе. Хочет помочь выздороветь старшему брату, который испугался взрывов и перестал говорить. Также мечтает отремонтировать дом, который повредили оккупанты.
Глеб Бондаренко из Харькова.
Попал под вражеский ракетный обстрел возле жилого дома. В этом году планировал поступать в харьковский "Кадетский корпус", а затем - в Национальную академию Службы безопасности Украины.
Андрей Покраса из Киевщины.
Вместе с отцом с помощью дрона отслеживал движение оккупантов и передавал координаты украинским военным.
Давид Понуляк из Запорожья.
Занимается казацким боевым искусством "Спас". Хочет быть сильным как папа, чтобы в будущем защищать Родину.
Даниил Сергеев из Мариуполя.
С первых дней полномасштабной войны заботился о людях постарше – приносил в подвалы воду и еду, готовил во дворе. Помог мужчине и его дочери выбраться из разрушенного дома и предоставил первую медицинскую помощь.
Иринка Васильева из Ровно.
Потеряла на войне отца и дядю. Собственноручно производит веночки и продает их. Собрали уже 7 тысяч евро. На эти средства вместе с мамой приобрела два тепловизора и автомобиль для ВСУ.
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https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій
Тут «найпатріотичніший» міністр Ткаченко інтерв'ю дав. Сказати що це треш посеред війни - нічого не сказати.
❌Білі списки» для окупантів в музиці та культурі. Шикарно, так? Хай рzzня далі катається до України та сидить на всіх каналах і радіостанціях?
❌Марафон буде «до перемоги», а опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде.
Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально.
❌Про евакуацію музеї із зони бойових дій чи окупованих територій - «у нас немає грошей евакуйовувати будь що». Тут просто мовчу. Треш.
Ну і не подобається Ткаченку термін «дерусифікація», треба якось лайтовіше «боротьба з наслідками…». Ну щоб не образити ж «вєлікую культуру» мабуть.
Отже, замість повної заборони московитського в Україні, нам далі всякі ткаченки пропихають абсолютно неадекватний порядок денний.
Це взагалі міністр якої країни? Точно України?
***
А тим часом на марафоні «Єдині новини» у неділю ввечері сторибає Монатік з «пєснямі» на мові окупанта. В метро. Все дійство організоване Мінкультом та державою. Ось так у нас проходить «деколонізація» від влади.
З такими темпами війна ментальна, інформаційна, культурна, і зрештою реальна буде тривати довго. Поки в країні досі просувають «русскій мір».
что из меня Маодзедун...
это не День защиты детей... это День Молодежи...
молодежь - это юноши и девушки от 15 до 24 лет (так считает ООН)
@EuroMaydan
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20 год
Підвищили пенсію?
70-річна мама нардепа Слуги народу Андрія Клочка протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість приблизно 14,5 млн грн. А почала вона його купувати, вже коли син потрапив до ВР
Діти чим можуть допомагають ЗСУ! А ви, наколки на дупі набили... Тьху!!!
Яка ж він все ж таки нещира аморальна істота!
Надайте свободу молоді - можливість виїхати і вчитись за кордоном!
Ці діти справжні студенти, вони не тікають, це майбутнє країни!
Недолугими рішеннями можна відбити щире бажання повернутись і відбудовувати країну!
https://petition.president.gov.ua/petition/158664