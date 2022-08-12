Зеленский в День молодежи наградил маленьких героев, которые помогают Украине во время войны. ВИДЕО

В День молодежи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вдохновляющих всю страну маленьких украинцах. Война отняла у детей нормальное детство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины написал в своем Telegram.

"Сегодня имел честь встретиться и наградить тех, кто, несмотря на свой юный возраст, имеет огромную смелость. Далеко не все взрослые способны делать то, что они сделали, чтобы помочь другим. Их истории действительно впечатляют и вдохновляют. Уверен, что с такими храбрыми и искренними детьми Украину ждет прекрасное будущее. Спасибо вам!", - отметил Зеленский.

Максим Бровченко из Бердянска.

Рисует картины, а заработанные деньги присылает на помощь ВСУ.

Саша Гуцал из Бучи.

Находясь в оккупации, заботился о младшей сестренке и двух братьях. Выходил на поиски продовольствия и воды.

Егор Шемет из Черниговщины.

Вместе с бабушкой месяц пряталась в погребе. Хочет помочь выздороветь старшему брату, который испугался взрывов и перестал говорить. Также мечтает отремонтировать дом, который повредили оккупанты.

Глеб Бондаренко из Харькова.

Попал под вражеский ракетный обстрел возле жилого дома. В этом году планировал поступать в харьковский "Кадетский корпус", а затем - в Национальную академию Службы безопасности Украины.

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Андрей Покраса из Киевщины.

Вместе с отцом с помощью дрона отслеживал движение оккупантов и передавал координаты украинским военным.

Давид Понуляк из Запорожья.

Занимается казацким боевым искусством "Спас". Хочет быть сильным как папа, чтобы в будущем защищать Родину.

Даниил Сергеев из Мариуполя.

С первых дней полномасштабной войны заботился о людях постарше – приносил в подвалы воду и еду, готовил во дворе. Помог мужчине и его дочери выбраться из разрушенного дома и предоставил первую медицинскую помощь.

Иринка Васильева из Ровно.

Потеряла на войне отца и дядю. Собственноручно производит веночки и продает их. Собрали уже 7 тысяч евро. На эти средства вместе с мамой приобрела два тепловизора и автомобиль для ВСУ.

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