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Зеленский в День молодежи наградил маленьких героев, которые помогают Украине во время войны. ВИДЕО

В День молодежи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вдохновляющих всю страну маленьких украинцах. Война отняла у детей нормальное детство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины написал в своем Telegram.

"Сегодня имел честь встретиться и наградить тех, кто, несмотря на свой юный возраст, имеет огромную смелость. Далеко не все взрослые способны делать то, что они сделали, чтобы помочь другим. Их истории действительно впечатляют и вдохновляют. Уверен, что с такими храбрыми и искренними детьми Украину ждет прекрасное будущее. Спасибо вам!", - отметил Зеленский.

Максим Бровченко из Бердянска.
Рисует картины, а заработанные деньги присылает на помощь ВСУ.

Саша Гуцал из Бучи.
Находясь в оккупации, заботился о младшей сестренке и двух братьях. Выходил на поиски продовольствия и воды.

Егор Шемет из Черниговщины.
Вместе с бабушкой месяц пряталась в погребе. Хочет помочь выздороветь старшему брату, который испугался взрывов и перестал говорить. Также мечтает отремонтировать дом, который повредили оккупанты.

Глеб Бондаренко из Харькова.
Попал под вражеский ракетный обстрел возле жилого дома. В этом году планировал поступать в харьковский "Кадетский корпус", а затем - в Национальную академию Службы безопасности Украины.

Также смотрите: 9-летняя Соломийка из Львова насобирала 6 тыс. гривен на бронежилеты для ВСУ. ВИДЕО

Андрей Покраса из Киевщины.
Вместе с отцом с помощью дрона отслеживал движение оккупантов и передавал координаты украинским военным.

Давид Понуляк из Запорожья.
Занимается казацким боевым искусством "Спас". Хочет быть сильным как папа, чтобы в будущем защищать Родину.

Даниил Сергеев из Мариуполя.
С первых дней полномасштабной войны заботился о людях постарше – приносил в подвалы воду и еду, готовил во дворе. Помог мужчине и его дочери выбраться из разрушенного дома и предоставил первую медицинскую помощь.

Иринка Васильева из Ровно.
Потеряла на войне отца и дядю. Собственноручно производит веночки и продает их. Собрали уже 7 тысяч евро. На эти средства вместе с мамой приобрела два тепловизора и автомобиль для ВСУ.

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дети (6569) Зеленский Владимир (20849) награда (1817)


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Топ комментарии
+14
...а Лисий з Кварталу95 набив патріотичне тату... сидячи у Варшаві
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12.08.2022 15:11 Ответить
+11
А пере цим самий гуманний суд у світі нагородив Коломойского списавши йому борги на 4,5 мільярдів гривень
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12.08.2022 15:18 Ответить
+10
Ткаченкові не подобається дерусифікація: новини на лопаті
https://www.youtube.com/watch?v=gbOWDPqDElA


https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

Тут «найпатріотичніший» міністр Ткаченко інтерв'ю дав. Сказати що це треш посеред війни - нічого не сказати.

Білі списки» для окупантів в музиці та культурі. Шикарно, так? Хай рzzня далі катається до України та сидить на всіх каналах і радіостанціях?

Марафон буде «до перемоги», а опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде.
Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально.

Про евакуацію музеї із зони бойових дій чи окупованих територій - «у нас немає грошей евакуйовувати будь що». Тут просто мовчу. Треш.

Ну і не подобається Ткаченку термін «дерусифікація», треба якось лайтовіше «боротьба з наслідками…». Ну щоб не образити ж «вєлікую культуру» мабуть.

Отже, замість повної заборони московитського в Україні, нам далі всякі ткаченки пропихають абсолютно неадекватний порядок денний.

Це взагалі міністр якої країни? Точно України?

***
А тим часом на марафоні «Єдині новини» у неділю ввечері сторибає Монатік з «пєснямі» на мові окупанта. В метро. Все дійство організоване Мінкультом та державою. Ось так у нас проходить «деколонізація» від влади.

З такими темпами війна ментальна, інформаційна, культурна, і зрештою реальна буде тривати довго. Поки в країні досі просувають «русскій мір».
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12.08.2022 15:21 Ответить
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...а Лисий з Кварталу95 набив патріотичне тату... сидячи у Варшаві
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12.08.2022 15:11 Ответить
... це тягне на орден !
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12.08.2022 15:16 Ответить
Речи , награждения , аплодисменты и т.п. .... .... КОГДА ЖЕ ОН РАБОТАЕТ ???
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12.08.2022 15:40 Ответить
зовнішні патріотичні ознаки ніщо, якщо немає в собі любові до України, може хоч на чоло собі татушку набити, як от кацапи зараз роблять.
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12.08.2022 15:18 Ответить
Ну то хєроя йому!
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12.08.2022 15:29 Ответить
А пере цим самий гуманний суд у світі нагородив Коломойского списавши йому борги на 4,5 мільярдів гривень
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12.08.2022 15:18 Ответить
Та то ми просто, попри війну, повертаємось до нормального життя.
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12.08.2022 15:20 Ответить
Бывший дружбан Зели по бизнесу армян Равшан наезжает нехило на бывшего дружбана... а ещё один клоун Светлаков сбежал из концлагеря путлера... пути Господни развели бывших шутов по разные стороны баррикад...🤣
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12.08.2022 15:19 Ответить
Ткаченкові не подобається дерусифікація: новини на лопаті
https://www.youtube.com/watch?v=gbOWDPqDElA


https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

Тут «найпатріотичніший» міністр Ткаченко інтерв'ю дав. Сказати що це треш посеред війни - нічого не сказати.

Білі списки» для окупантів в музиці та культурі. Шикарно, так? Хай рzzня далі катається до України та сидить на всіх каналах і радіостанціях?

Марафон буде «до перемоги», а опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде.
Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально.

Про евакуацію музеї із зони бойових дій чи окупованих територій - «у нас немає грошей евакуйовувати будь що». Тут просто мовчу. Треш.

Ну і не подобається Ткаченку термін «дерусифікація», треба якось лайтовіше «боротьба з наслідками…». Ну щоб не образити ж «вєлікую культуру» мабуть.

Отже, замість повної заборони московитського в Україні, нам далі всякі ткаченки пропихають абсолютно неадекватний порядок денний.

Це взагалі міністр якої країни? Точно України?

***
А тим часом на марафоні «Єдині новини» у неділю ввечері сторибає Монатік з «пєснямі» на мові окупанта. В метро. Все дійство організоване Мінкультом та державою. Ось так у нас проходить «деколонізація» від влади.

З такими темпами війна ментальна, інформаційна, культурна, і зрештою реальна буде тривати довго. Поки в країні досі просувають «русскій мір».
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12.08.2022 15:21 Ответить
А діти в нас золоті!!!
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12.08.2022 15:21 Ответить
в отличае от зеленых ...........
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12.08.2022 15:24 Ответить
Нєсмотря ні на что Козаки ростуть. Це найголовніше.
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12.08.2022 15:24 Ответить
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12.08.2022 15:22 Ответить
Из Ткакенка такой же министр..
что из меня Маодзедун...
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12.08.2022 15:25 Ответить
и снова здрасьте!
это не День защиты детей... это День Молодежи...
молодежь - это юноши и девушки от 15 до 24 лет (так считает ООН)

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12.08.2022 15:26 Ответить
ЄвроМайдан
@EuroMaydan
·
20 год
Підвищили пенсію?
70-річна мама нардепа Слуги народу Андрія Клочка протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість приблизно 14,5 млн грн. А почала вона його купувати, вже коли син потрапив до ВР
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12.08.2022 15:26 Ответить
Поставив лайк тільки дітям.
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12.08.2022 15:26 Ответить
А не соромно вам "зеленим"?!!!
Діти чим можуть допомагають ЗСУ! А ви, наколки на дупі набили... Тьху!!!
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12.08.2022 15:33 Ответить
Поки українські діти страждали тут в небезпеці, своїх дітей зеленський вивіз з країни, та й сам нічим не ризикував у надійному бункері!
Яка ж він все ж таки нещира аморальна істота!
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12.08.2022 15:33 Ответить
Пане керманичу, у День Молоді зробіть хоч одне добре діло замість сотні слів!
Надайте свободу молоді - можливість виїхати і вчитись за кордоном!
Ці діти справжні студенти, вони не тікають, це майбутнє країни!
Недолугими рішеннями можна відбити щире бажання повернутись і відбудовувати країну!
https://petition.president.gov.ua/petition/158664
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12.08.2022 15:39 Ответить
 
 