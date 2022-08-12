Гауляйтер Херсонщины Стремоусов рассказал правду о коллаборантах: "Мы с вами промежность". ВИДЕО

Гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал другим предателям и коллаборантам, кто они на самом деле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не классика, это, как ни странно, жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", - объяснил Стремоусов.

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