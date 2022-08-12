Гауляйтер Херсонщины Стремоусов рассказал правду о коллаборантах: "Мы с вами промежность". ВИДЕО
Гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал другим предателям и коллаборантам, кто они на самом деле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не классика, это, как ни странно, жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", - объяснил Стремоусов.
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- Серёженька, а ты знаешь, что такое «просак»? Просак, Серёжа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием…
- У женщин.
- Вот, даже Владик знает».
але подівіться вікі про нього - він ще з 14-го вже мав сидіти !!!
он из квартала?откуда такой талант?
Ось таке воно життя!
с кадрами у окупационных властей совсем напряг.
Для меня, остолопа,
Жизнь мирская - промежность,
Жизнь загробная - жопа.
Размышляя об этом,
Я не чужд фатализма -
Я упрям как катетер
И напорист как клизма.
Бабука
ї тот промехность..
єх..
Але хочеться побачити його ще з ломом в сраці, коли буде перепрошувати.