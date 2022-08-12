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Гауляйтер Херсонщины Стремоусов рассказал правду о коллаборантах: "Мы с вами промежность". ВИДЕО

Гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал другим предателям и коллаборантам, кто они на самом деле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не классика, это, как ни странно, жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", - объяснил Стремоусов.

Читайте также: В Херсонской области разоблачены два коллаборанта: "глава администрации" и псевдоректор, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

коллаборационизм (883) Херсонская область (4890)


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Топ комментарии
+54
Аааааааа!!!! Это просто огонь, вся суть рускава мира в 20 секундах!
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12.08.2022 18:53 Ответить
+30
одному оторвало жопу, а этому скоро оторвёт промежность.
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12.08.2022 18:54 Ответить
+27
И все сидят, рты пооткрывали )) стадо баранов.
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12.08.2022 18:56 Ответить
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Аааааааа!!!! Это просто огонь, вся суть рускава мира в 20 секундах!
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12.08.2022 18:53 Ответить
***...м нет покоя
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12.08.2022 19:33 Ответить
Косит, готовится ЗСУ с паляницей встречать.
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12.08.2022 20:24 Ответить
"Розумний, аж страшно" ("За двома зайцями")
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12.08.2022 20:44 Ответить
Така реакція тоже суть
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12.08.2022 22:12 Ответить
одному оторвало жопу, а этому скоро оторвёт промежность.
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12.08.2022 18:54 Ответить
«- Мы, Сергей Михалыч, попали впросак.

- Серёженька, а ты знаешь, что такое «просак»? Просак, Серёжа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием…

- У женщин.

- Вот, даже Владик знает».
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12.08.2022 19:00 Ответить
Просак - це відстань між носом та підборіддям міхалкова!
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12.08.2022 19:03 Ответить
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13.08.2022 21:13 Ответить
ця потвора виходець з крипаків боярина михаіла..чей раб михалкин...присвоів собі графский тітул..ця тупа істота єліта скотобази.
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14.08.2022 22:18 Ответить
Він відкрив очі своїм слухачам. Прямо буддійський монах. Істина життя! А розумний, аж страшно... І знавець історик! Ну, як мінімум з часів Нєвського. І знавець класики!
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12.08.2022 18:54 Ответить
Интеллиге́нция русского мира показывает свой широкий спектр мыслительной деятельности.
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12.08.2022 18:54 Ответить
Короче стремоусов это то что вылезло из очка ху.ла.
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12.08.2022 18:55 Ответить
Саме так-притому смердюча свиняча кацапська брудна промєжность...
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12.08.2022 18:55 Ответить
Стрьомна усата промєжность....
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12.08.2022 18:57 Ответить
И все сидят, рты пооткрывали )) стадо баранов.
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12.08.2022 18:56 Ответить
тетки сидят, внемлют...
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12.08.2022 19:17 Ответить
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12.08.2022 18:56 Ответить
У Че Пушиліна з'явився конкурент! Той просто огидний, а цей ще і хтивий недоумок!
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12.08.2022 18:59 Ответить
мені здається, судячи з рівня висловлювань, це скоріше паши губарєва конкурент. гігант мислі!
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12.08.2022 19:36 Ответить
Якби не було, а Х**ло і його посіпаки розбираються у різних потворах! Це ще ж треба таких знайти. На їх фоні Путлер виглядає поважним істориком( чи ким він там себе мнить ) , а його божевільний кокаіновий кінь- талановитим дипломатом, спроможним змінити думку світової спільноти.
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12.08.2022 20:18 Ответить
Це стратегія *****, ставити на окуповани території самих тупих дебілойдів, тільки подивитись на кадирова, пушиліна, губарєва...
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12.08.2022 21:01 Ответить
ватний рафінад !!!

але подівіться вікі про нього - він ще з 14-го вже мав сидіти !!!
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12.08.2022 19:05 Ответить
Це те про що я кажу! Все СБУ потрібно розігнати, всіх хто вище капітана арештувати й дати по 15 років, всіх хто вище полковника 15 років з конфіскацією всього майна! При чому не тільки нинішніх дармоїдів, а всіх за 30 років!
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12.08.2022 19:12 Ответить
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12.08.2022 21:02 Ответить
Daaaa, zhivotnoje
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12.08.2022 19:07 Ответить
нікчемне життя валянка-колаборанта дало тріщину і стало ще більше схоже на жопу
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12.08.2022 19:10 Ответить
Хотелось бы узнать у своих херсонских коллег-психиатров, не стоит ли он у них на учете и не проходил ли лечение в психбольнице по поводу психического расстройства.
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12.08.2022 19:13 Ответить
а кто тогда это чудо?))
он из квартала?откуда такой талант?
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12.08.2022 19:14 Ответить
Вот ето верно. Вот ето сказал в точку.
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12.08.2022 19:15 Ответить
они про айкью хотя бы слышали? откровенные дебилы
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12.08.2022 19:24 Ответить
Мріяв заспівати пісню "Нєжность", а довелось співати іншу пісню "Промєжность"!
Ось таке воно життя!
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12.08.2022 19:27 Ответить
Такое Путену понравится.
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12.08.2022 19:28 Ответить
Ну да, получается они оба любители классической музыки))
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12.08.2022 19:31 Ответить
І анекдотів про половий орган бабушкі
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12.08.2022 20:46 Ответить
Отаку роль приготувала ерефія для Херсону.
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12.08.2022 19:28 Ответить
та да, готовься воен, в родную говень
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12.08.2022 19:31 Ответить
А чому вихоплено з контексту? Чому зупинилися на Невському?
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12.08.2022 19:36 Ответить
*****, Цицерон
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12.08.2022 19:38 Ответить
познание дао и бхагавад гита в одном флаконе.

с кадрами у окупационных властей совсем напряг.
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12.08.2022 19:41 Ответить
.. Яким боком Порошенко і Зе до цього імбецила . ?? Ти що , курнув щось ?
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12.08.2022 19:57 Ответить
ОПА - обосрался Путин анально.
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12.08.2022 19:45 Ответить
А убивать такого юридивого - грех? Или пусть пока живет - мы много узнаем скрытых от нормального человеческого разума тайн....
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12.08.2022 19:49 Ответить
Захераст №2. Чую будет самострел очередной, с мозгами на березе
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12.08.2022 19:53 Ответить
Боже, яке кончене.
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12.08.2022 20:05 Ответить
«Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не цілком впевнений ». © Альберт Эйнштейн
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12.08.2022 20:10 Ответить
промежность заслужить надо, а стремусов - задний проход самого грязного бомжа
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12.08.2022 20:17 Ответить
"Сектор газа" (частушки) - классика в шансоне - что-то новенькое.)))
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12.08.2022 20:24 Ответить
це і так було ясно давно, *** ти бичий
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12.08.2022 20:27 Ответить
Такова неизбежность:
Для меня, остолопа,
Жизнь мирская - промежность,
Жизнь загробная - жопа.

Размышляя об этом,
Я не чужд фатализма -
Я упрям как катетер
И напорист как клизма.

Бабука
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12.08.2022 20:44 Ответить
))))))))))))) кадри решаю ..... Ой повеселили свинособаки
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12.08.2022 20:47 Ответить
￼Это вам не хухры-мухры... Это вам Русский Мирь))))
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12.08.2022 21:03 Ответить
самий умний з моцкалів..
ї тот промехность..
єх..
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12.08.2022 21:23 Ответить
А чо он Стремоусов - у него усы стремные, штоль?
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12.08.2022 21:30 Ответить
Стремоусов шизик, ему лечиться надо током.
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13.08.2022 00:07 Ответить
Жах!!! Це про що? Лікуватись негайно!!!!!!!
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13.08.2022 00:45 Ответить
Яке ж воно їбануте...
Але хочеться побачити його ще з ломом в сраці, коли буде перепрошувати.
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13.08.2022 00:52 Ответить
Сруцький мир он такой. Промежность, скрепно-духовная.
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13.08.2022 00:56 Ответить
Ну що він промєжность - це й так зрозуміло. А що сектор Ґаза шансоном назвав - то це норма, ця публіка крім блатняка (який московити чомусь звуть шансоном) споконвіку нічого іншого не чула й не розуміла.
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13.08.2022 07:54 Ответить
 
 