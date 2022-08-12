РСЗО БМ-21 "Град" и склад боекомплекта оккупантов уничтожены на южном направлении. ВИДЕО
На южном направлении наши воины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и склад боекомплекта российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"На юге наши воины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Но на этом история не закончилась. Аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов. И... склад боекомплекта", - говорится в сообщении.
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+19 Amber
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+13 Вася Шевченко #371210
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окупантів на нашій землі і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.
Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.