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РСЗО БМ-21 "Град" и склад боекомплекта оккупантов уничтожены на южном направлении. ВИДЕО

На южном направлении наши воины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и склад боекомплекта российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"На юге наши воины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Но на этом история не закончилась. Аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов. И... склад боекомплекта", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Охота за техникой оккупантов: Три дня с украинскими операторами "Стугны" в "серой зоне". ВИДЕО

Автор: 

ГРАД (280) ВСУ (6692)


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Топ комментарии
+19
Нашим мужнім захисникам величезна подяка за те , що знищують
окупантів на нашій землі і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.08.2022 20:07 Ответить
+14
Це теж Арестович знищив?
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12.08.2022 19:59 Ответить
+13
не....ну КРАСИВОЕ жеж !!!
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12.08.2022 20:13 Ответить
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Це теж Арестович знищив?
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12.08.2022 19:59 Ответить
народ почав сумніватись?
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12.08.2022 20:02 Ответить
Він, страшна людина!
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12.08.2022 20:06 Ответить
Рембостович
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12.08.2022 20:12 Ответить
Деколи, а за звичай Абдристович.
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12.08.2022 20:36 Ответить
Обдрістович знищив,прутнєм Дєрьмака !
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12.08.2022 20:49 Ответить
Нашим мужнім захисникам величезна подяка за те , що знищують
окупантів на нашій землі і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.08.2022 20:07 Ответить
Нашим мужнім захисникам - Зєлє, Арестовичу і Єрмаку, на якого не наліз бронежилет?
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12.08.2022 20:35 Ответить
зажарили кацапов
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12.08.2022 20:10 Ответить
не....ну КРАСИВОЕ жеж !!!
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12.08.2022 20:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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12.08.2022 20:14 Ответить
це дуже добре, це просто супер, це так радує!
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12.08.2022 20:16 Ответить
Оно еще и отстреливается, пока горит!
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12.08.2022 20:22 Ответить
Панічно відстрілюється.
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12.08.2022 20:30 Ответить
Надеюсь что в людей не попали.
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12.08.2022 21:27 Ответить
Кошмаримо
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12.08.2022 20:26 Ответить
Это Ураган, а не Град.
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12.08.2022 20:31 Ответить
Випускайте на арену Абдристовіча...
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12.08.2022 20:35 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/525288-v-gorlovke-vsu-likvidirovali-boevika-dnr-i-adepta-russkoy-vesny-krikulenko-smi За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків в місті Горлівка . Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.

Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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12.08.2022 22:18 Ответить
 
 