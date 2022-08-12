РСЗО БМ-21 "Град" и склад боекомплекта оккупантов уничтожены на южном направлении. ВИДЕО

На южном направлении наши воины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и склад боекомплекта российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"На юге наши воины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Но на этом история не закончилась. Аэроразведчики в посадке заметили активность оккупантов. И... склад боекомплекта", - говорится в сообщении.

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