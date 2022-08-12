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"Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение", - Зеленский. ВИДЕО
Оружие имеет ключевое значение для победы Украины в войне с Российской Федерацией.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение. И украинские военные, высокоточно поражая вражеские цели, уже доказали способность эффективно его применять", - подчеркнул глава Украины.
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+25 Анатолий К #427424
показать весь комментарий12.08.2022 20:12 Ответить Ссылка
+20 Ан Мур
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+17 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий12.08.2022 20:09 Ответить Ссылка
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Угу, поэтому теперь все поставки оружия - под задницей Дерьмака.
я бы сменил ник..лишнии ассоциации.
не прошло и пол года...
Не надо действия генштаба квалифицировать.
Есть такое понятие как военный паритет. Когда по нашей территории запускают ракеты с Каспийского моря, а наши союзники обсуждают можно ли дать Украине ракеты дальность 300 км и можно ли Украине наносить удары по военным объектам на территории агрессора это называется тир. А учитывая что удары по нашей территории наносятся по гражданским объектам это все выглядит отвратительно.
И это происходит не потому, что кто то тратил деньги на асфальт и не потому что кто то в нашей власти агент ФСБ, а потому что Украина это государство находящееся между двумя военными блоками в декларации независимости которого обозначен внеблоковый статус и безьядерный. А гарантий безопасности не действуют. Весь мир сидит смотрит как государство, которое отказалось от ядерного оружия получив взамен гарантии безопасности страдает от ядерного терроризма.
Два прецедента якобы опровергающего ничего на самом деле не опровергает.
А "дарогі", а "шашликі"?!
А другие делают вид что эта война их не касается и они просто по доброй воле помогают Украине и ждут когда их агрессивный противник истощится и снова станет надёжным экономическим партнёром. Тут главное чтобы война была на территории Украины и не вышла за ее пределы - чтобы войны не было.