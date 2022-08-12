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"Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение", - Зеленский. ВИДЕО

Оружие имеет ключевое значение для победы Украины в войне с Российской Федерацией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение. И украинские военные, высокоточно поражая вражеские цели, уже доказали способность эффективно его применять", - подчеркнул глава Украины.

Читайте также: Немецкое правительство будет и дальше поставлять оружие Украине, - посол Фельдхузен

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) оружие (10263)


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Топ комментарии
+25
А я думав, що асфальт і бітумовози. Просрав ти Вова і гроші, які тобі залишили "бариги", аж 170 мільярдів гривень в казні, 4,7 мільярда доларів США виграних у "газпрома", 28 мільярдів доларів США золото-валютних резервів і новітні, випробувані технологіх виготовлення ракет "Нептун", "Сапсан "Грім 2"", "Вільха М", "Верба" "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" і час. Не довершили до кінця систему ППО, що коштувало і ще буде коштувати нам сотні тисяч вбитих, знищену економіку, стерті з лиця землі міста і села, страх пережити ніч у громадян Миколаєва, Нікополя, Харкова, Херсона і це все твій піар "Велике крадівництвро", "мільярдний ліс", "смартфони для пенсіонерів", " президентський універ" в той час, коли ворог підтягував БТГ до наших кордонів. Величезна подяка 73% які також приклалися до цієї безвідповідальної афери століття.
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12.08.2022 20:12 Ответить
+20
Те, що "" - тебе попереджала вся продержавницька опозиція на протязі всіх трьох років твоєї каденції. Але ти спокумився на велике крадівництво на дорогах, замість того, щоб належним чином фінансувати Держоборонзамовлення.
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12.08.2022 20:07 Ответить
+17
оружие важно? а шо, разве не асфальт?!
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12.08.2022 20:09 Ответить
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12.08.2022 20:04 Ответить
оружие важно? а шо, разве не асфальт?!
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12.08.2022 20:09 Ответить
Так давайте не будем ждать когда нам дадут, а купим что-то чтобы доставало до Владивостока. Нам много не надо.
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12.08.2022 20:10 Ответить
Если асфальт потуже свернуть, получается хорошая бита.
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12.08.2022 20:12 Ответить
Спасибо мудрому Зеленскому, что сказал нам об этом, а то мы ничего не знали.
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12.08.2022 22:05 Ответить
петушиный куток
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12.08.2022 20:13 Ответить
И это еще Ляшко в ... пока не брал
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12.08.2022 21:30 Ответить
Наш героический президент. Спасибо 73% придуркам за выбор.
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12.08.2022 22:07 Ответить
суперчерчиль...и мысли у него стройные..
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12.08.2022 20:04 Ответить
"Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення. Джерело:

Угу, поэтому теперь все поставки оружия - под задницей Дерьмака.
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12.08.2022 20:05 Ответить
ну зачем вы так...чувак токо шо плюнул в сторону асфальтоукладчиков..
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12.08.2022 20:07 Ответить
Может уже дали оружием Крым освобождать, а Дерьмак сел на него и сидит, не отдает Залужному.
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12.08.2022 20:08 Ответить
наш гыг про заглавные забув лет десять назад...
я бы сменил ник..лишнии ассоциации.
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12.08.2022 20:17 Ответить
Максим, я не вірю що твої хлопці з влади на Потомаку настільки дурні, щоб допустити таке. Наскільки я читав - зброя за рішенням Рамштайнського кола міністрів йде напряму до Залужного; навіть мимо нашого МО Резнікова, наскільки я втямив - він тільки замовляє від імені уряду, і отримує звіти про надходження у папероваму вигляді, для підшиву в архіви.
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12.08.2022 20:13 Ответить
Зброю,яку потрібно для України прораховує Пентагон.От уряд США уже дав мільйон зелених на навчання українських льотчиків,але це теж час,вчать і іншому,це знову час.Дати зброю,а що з нею буде робити Україна без навчання?ППО РФ потрохи знищується радарним ракетами,Хаймерси працюють,але це не все.Радарні комплекси потихеньку їздять і вираховують цілі.Будуть і керовані авіабомби.За зброю Пентагон думає і вираховує.
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12.08.2022 21:16 Ответить
Те, що "" - тебе попереджала вся продержавницька опозиція на протязі всіх трьох років твоєї каденції. Але ти спокумився на велике крадівництво на дорогах, замість того, щоб належним чином фінансувати Держоборонзамовлення.
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12.08.2022 20:07 Ответить
як він міг не спокуситися, якщо йому треба було заносити конверти своїм депутатам, щоб голосували потрібні ігорю валєрьєвичу закони. ну і себе теж не обіжав.
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12.08.2022 20:21 Ответить
А первое условие - это твое отсутствие на Банковой. И твоего кодла тоже.
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12.08.2022 20:09 Ответить
а не щебень, песок и битум???? как жеж так...
не прошло и пол года...
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12.08.2022 20:11 Ответить
та невже. мені тут весь день, опешні боти, доводять, що сша у всьому винні, а буба з люсєю всіх спасли, навіть хєрмака від бронежилета
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12.08.2022 20:12 Ответить
У нас до сих пор эмбарго? Почему мы сидим ждём когда нам дадут. Ну хоть что то можно просто купить или нам не продают?
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12.08.2022 20:14 Ответить
вже нема бабла за що купити. Мусимо вже "сидіти на тому, шо дають"
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12.08.2022 20:16 Ответить
покупают. контракты заключают. не все есть, тем более сразу. куча поставок не афишируются. есть, например, в твитере паблики, которые отслеживают оружие по фото с мест сражений. вы удивитесь, сколько стран нам поставляют оружие от Азербайджана и Греции до Австралии и Дании. куча образцов, которые ни разу прессе не упоминались
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12.08.2022 20:20 Ответить
Но при этом запрещено то что может уничтожать военные объекты на территории агрессора. Это не нонсенс. Весь мир сидит смотрит как нас обстреливают ракетами как мишени в тире и выражают озабоченности. Вы думаете что можно победить, если не наносить удары по военным объектам? Это как? Ждать пока у них бимбы закончатся?
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12.08.2022 20:24 Ответить
я думаю, что есть прецеденты, опровергающие ваши утверждения. уверен, что у меня недостаточно квалификации для оценки действий генштаба, но удары по территории рф и беларуси наносятся. я уже не говорю о сотнях диверсий
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12.08.2022 20:38 Ответить
недостаточно квалификации для оценки действий генштаба

Не надо действия генштаба квалифицировать.
Есть такое понятие как военный паритет. Когда по нашей территории запускают ракеты с Каспийского моря, а наши союзники обсуждают можно ли дать Украине ракеты дальность 300 км и можно ли Украине наносить удары по военным объектам на территории агрессора это называется тир. А учитывая что удары по нашей территории наносятся по гражданским объектам это все выглядит отвратительно.

И это происходит не потому, что кто то тратил деньги на асфальт и не потому что кто то в нашей власти агент ФСБ, а потому что Украина это государство находящееся между двумя военными блоками в декларации независимости которого обозначен внеблоковый статус и безьядерный. А гарантий безопасности не действуют. Весь мир сидит смотрит как государство, которое отказалось от ядерного оружия получив взамен гарантии безопасности страдает от ядерного терроризма.

Два прецедента якобы опровергающего ничего на самом деле не опровергает.
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12.08.2022 21:48 Ответить
А я думав, що асфальт і бітумовози. Просрав ти Вова і гроші, які тобі залишили "бариги", аж 170 мільярдів гривень в казні, 4,7 мільярда доларів США виграних у "газпрома", 28 мільярдів доларів США золото-валютних резервів і новітні, випробувані технологіх виготовлення ракет "Нептун", "Сапсан "Грім 2"", "Вільха М", "Верба" "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" і час. Не довершили до кінця систему ППО, що коштувало і ще буде коштувати нам сотні тисяч вбитих, знищену економіку, стерті з лиця землі міста і села, страх пережити ніч у громадян Миколаєва, Нікополя, Харкова, Херсона і це все твій піар "Велике крадівництвро", "мільярдний ліс", "смартфони для пенсіонерів", " президентський універ" в той час, коли ворог підтягував БТГ до наших кордонів. Величезна подяка 73% які також приклалися до цієї безвідповідальної афери століття.
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12.08.2022 20:12 Ответить
лайк за це не поставлю; але мущу погодитись. Безперечно.
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12.08.2022 20:15 Ответить
Я б ще до вашої думки додав кілька пунктів. 1. Візит в Оман в січні 20р і кадрові призначення після цього. 2.Розмінування кримського перешийку і розформування танкової бригади в Київській області. Хоча висхідний п.1-все далі - то його наслідки.
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12.08.2022 20:22 Ответить
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12.08.2022 20:15 Ответить
На тобі, маєш!
А "дарогі", а "шашликі"?!
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12.08.2022 20:16 Ответить
Ключове значення це Українські воїни. Всьо остальноє додаток.
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12.08.2022 20:18 Ответить
абдристович, слуге дерьмака: "продам гранатомёт. б/у. как новый. незначительные потёртости от фіранки. и бронежилет ХХL ни разу не одёванный (размером не подошёл). дорого"
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12.08.2022 20:19 Ответить
Та невже? А як же шашлики ?
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12.08.2022 20:26 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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12.08.2022 20:26 Ответить
Свистун ти, клоуняра. Все просвистів в одну ніздрю.
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12.08.2022 20:30 Ответить
Я аж сльозу проронила
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12.08.2022 20:45 Ответить
в декотрих так просто істерика
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12.08.2022 20:52 Ответить
А чого ж ти, зелене падло, позакривалр всі ракетні програми і не купило за три роки жодного снаряду для ЗСУ?
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12.08.2022 20:44 Ответить
Тому що він жид!
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12.08.2022 20:49 Ответить
Чого ж не купило.Від кацапів громадянським вантажником ледь 1000ракет до стугон і вільхи вивезли,були б кацапам достались.Не було видко військової вантажівки в Укроборонпрому.Хто там завідує Укроборонпромом,Милованов кажись.Про ракети забув певно.
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12.08.2022 21:48 Ответить
Для перемоги треба, щоб не єрмак всім управляв, а то вже й Залужний не може зі своєми колегами без цього"смотрящего" поговорити.Придумали назву " традиційна зустріч".
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12.08.2022 20:45 Ответить
Не західна, а БУДЬ-ЯКА зброя потрібна, але чомусь ти не даєш наказ почати масове виробництво своєї зброї і ***********. Єрман не дозволяє?
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12.08.2022 21:06 Ответить
"Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення." - Авжеж, бо ти, гравець цюцюркою на роялі, за 3 роки не збудував ні ОТРК, ні виробництва снарядів до гаубиць. Навіть Стугни у потрібній кількості не були замовлені. Усі артсистеми залишилися без снарядів після підриву арсеналів у 2014-2019 році. Тобі потрібно передати владу військовому командуванню та застрелитися, бо як можна жити, маючи на своїй совісті десятки тисяч загиблих українців.
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12.08.2022 21:08 Ответить
вже понятно думаю всім ... що ціль конфлікту затягнути війну і послабити економіку агресора, перед початком більшой війни проти НАТО.... уви але це так ... контр наступ відвоювати території давно уже звучить як фанатастика в україні немає ресурсів а Лендлиз, міжнародна домпомога це хіба слова... пів року війни за цей час можна було і навчитися і постачати достатньо зброї щоб піти в контр наступ..але це не подтрібно заходу..
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12.08.2022 21:36 Ответить
Ну понятно, что одни воюют с НАТО, только с НАТО воевать не могут и поэтому воюют с Украиной, сочиняя всевозможные безумные поводы и объяснения.
А другие делают вид что эта война их не касается и они просто по доброй воле помогают Украине и ждут когда их агрессивный противник истощится и снова станет надёжным экономическим партнёром. Тут главное чтобы война была на территории Украины и не вышла за ее пределы - чтобы войны не было.
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12.08.2022 22:07 Ответить
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12.08.2022 21:39 Ответить
А точно не асфальт? Адже слуги знов намагались виділити кошти на будівництво доріг, але трохи не вистачило голосів.
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12.08.2022 22:13 Ответить
Я вже не раз казав, що тут треба шукати якийсь розумний вихід. Ми не маємо права стріляти по їх території і що далі? Ну припустимо, ми вийшли на кордони з РФ. Ми на своїй території, а вони продовжують бомбардувати Сумщину, Чернігівщину, Харківщину - ми і надалі не відповідаємо і що далі? Так може тягнутись безкінечно - це якійсь абсурд у якого немає кінця!
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12.08.2022 22:17 Ответить
Ключове значення для НАШОЇ перемоги має очишення влади від агентів ворога, корисних ідіотів та дружбанів невігласа.
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12.08.2022 23:40 Ответить
Володимир, враховуючи те що зброя збільшому створена з західних комплектуючих, треба вже давно зробити український Томагавк під назвою Бартка.
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13.08.2022 01:57 Ответить
 
 