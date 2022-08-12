"Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение", - Зеленский. ВИДЕО

Оружие имеет ключевое значение для победы Украины в войне с Российской Федерацией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение. И украинские военные, высокоточно поражая вражеские цели, уже доказали способность эффективно его применять", - подчеркнул глава Украины.

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