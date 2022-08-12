РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7629 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 805 4

В результате обстрела Краматорска 2 жителя погибли, 13 ранены, повреждены 20 домов, - Донецкая ОВА. ВИДЕО

Два гражданских лица погибли и 13 получили ранения в результате ракетного удара российских оккупантов по г. Краматорск Донецкой области в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.

"Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, начался пожар в частном секторе. На месте работают правоохранители и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить", - говорится в сообщении.

В ОГА призвали жителей города к эвакуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение", - Зеленский. ВИДЕО

Краматорськ (2306) обстрел (27860) жертвы (2097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тим часом голова Нікопольської РВА знає, що стоїть техніка і вночі знову будуть прильоти і нічого з цим не роблять. Дякуюємо!
показать весь комментарий
12.08.2022 21:41 Ответить
Дякуємо*
показать весь комментарий
12.08.2022 21:42 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:43 Ответить
Рф має бути знищена і нелюди всі в ній також! Всі 100млн.вбивць варварів крадіїв гвалтівників!
показать весь комментарий
13.08.2022 06:38 Ответить
 
 