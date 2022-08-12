В результате обстрела Краматорска 2 жителя погибли, 13 ранены, повреждены 20 домов, - Донецкая ОВА. ВИДЕО
Два гражданских лица погибли и 13 получили ранения в результате ракетного удара российских оккупантов по г. Краматорск Донецкой области в пятницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.
"Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, начался пожар в частном секторе. На месте работают правоохранители и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить", - говорится в сообщении.
В ОГА призвали жителей города к эвакуации.
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Олександр Радченко #525759
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Олександр Радченко #525759
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Чайка Київ
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