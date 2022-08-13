Рашисты ищут пути бежать из войны в Украине: "Нажрись и с танка пизд#нись", - перехват СБУ. АУДИО
В последнее время перехваты СБУ свидетельствуют, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. У части из них преобладают мысли, как сбежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, подборку новых "лайфхаков", которые рашисты используют для побега домой, опубликовали в СБУ.
Среди "популярных" среди оккупантов способов:
- "включить васю";
- сломать руку, соскочив пьяным с танка;
- самострел на марше.
В часности, в перехваченном разговоре мать делится с сыном "афганским" дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство: "Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтобы ты, типа, "включал васю".
Другому рашисту друг предложил безболезненно сломать руку: "Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед... Прыгай, как щучкой в воду.
Также отмечается, что контрактники элитной "краснознаменной" 39-й отдельной мотострелковой бригады простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.
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Нажрись и с танка ****#нись---сингл 2022
Видит везде незнакомые знаки
И на стекле- фото Дженифер Псаки.
Ключ повернул- залп ракетный пошел.
Нет ВВП больше в городе Саки.
Украина борется за будущее своих детей.
Россия воюет за прошлое спятивших стариков.
та у кацапів всі частини тіла м'які, куди не стріляй там все одно буде жопа...
Але...в інтернеті, хтось вірить ще у ці DEEP-FAKE перехоплення?