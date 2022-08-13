Рашисты ищут пути бежать из войны в Украине: "Нажрись и с танка пизд#нись", - перехват СБУ. АУДИО

В последнее время перехваты СБУ свидетельствуют, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. У части из них преобладают мысли, как сбежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, подборку новых "лайфхаков", которые рашисты используют для побега домой, опубликовали в СБУ.

Среди "популярных" среди оккупантов способов:

"включить васю";

сломать руку, соскочив пьяным с танка;

самострел на марше.

Читайте также: Воюющий на Херсонщине оккупант жалуется родственникам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехват ГУР. АУДИО

В часности, в перехваченном разговоре мать делится с сыном "афганским" дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство: "Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтобы ты, типа, "включал васю".

Другому рашисту друг предложил безболезненно сломать руку: "Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед... Прыгай, как щучкой в ​​воду.

Также отмечается, что контрактники элитной "краснознаменной" 39-й отдельной мотострелковой бригады простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.