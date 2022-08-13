РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9769 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 685 26

Рашисты ищут пути бежать из войны в Украине: "Нажрись и с танка пизд#нись", - перехват СБУ. АУДИО

В последнее время перехваты СБУ свидетельствуют, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. У части из них преобладают мысли, как сбежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, подборку новых "лайфхаков", которые рашисты используют для побега домой, опубликовали в СБУ.

Среди "популярных" среди оккупантов способов:

  • "включить васю";
  • сломать руку, соскочив пьяным с танка;
  • самострел на марше.

Читайте также: Воюющий на Херсонщине оккупант жалуется родственникам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехват ГУР. АУДИО

В часности, в перехваченном разговоре мать делится с сыном "афганским" дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство: "Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтобы ты, типа, "включал васю".

Другому рашисту друг предложил безболезненно сломать руку: "Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед... Прыгай, как щучкой в ​​воду.

Также отмечается, что контрактники элитной "краснознаменной" 39-й отдельной мотострелковой бригады простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.

Автор: 

армия РФ (19674) побег (380) СБУ (20042) перехват (345)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
"Нажрись и с танка ****#нись" - звучить, як вірш
показать весь комментарий
13.08.2022 11:38 Ответить
+10
Вал Мишель



Украина борется за будущее своих детей.
Россия воюет за прошлое спятивших стариков.
показать весь комментарий
13.08.2022 11:58 Ответить
+9
ми це чуемо з квітня ось всі повтікають але Северодонецьк Лисичанськ та інші вже не наші по факту
показать весь комментарий
13.08.2022 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там им будет всем одна таблетка 155 мм.
показать весь комментарий
13.08.2022 11:35 Ответить
"Нажрись и с танка ****#нись" - звучить, як вірш
показать весь комментарий
13.08.2022 11:38 Ответить
Да. Точно.
Нажрись и с танка ****#нись---сингл 2022
показать весь комментарий
13.08.2022 14:03 Ответить
Це добре шо вони деморалізовані -- ім би ше вперед не лізти
показать весь комментарий
13.08.2022 11:39 Ответить
ми це чуемо з квітня ось всі повтікають але Северодонецьк Лисичанськ та інші вже не наші по факту
показать весь комментарий
13.08.2022 11:39 Ответить
так йди на фронт допомогай визволяти, бо без тебе ЗСУ ніяк не може впоратись
показать весь комментарий
13.08.2022 12:29 Ответить
а они, оказывается, поэты.
показать весь комментарий
13.08.2022 11:42 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2022 11:45 Ответить
Хлопчик в сарае ХАЙМАРС нашел...
Видит везде незнакомые знаки
И на стекле- фото Дженифер Псаки.
Ключ повернул- залп ракетный пошел.
Нет ВВП больше в городе Саки.
показать весь комментарий
13.08.2022 11:47 Ответить
"Нажрись и с танка ****#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай…" Може включити цю дисципліну в літню Олімпіаду...
показать весь комментарий
13.08.2022 11:47 Ответить
У нас весь уряд з президентом з 2019 працює в режимі "включить васю")
показать весь комментарий
13.08.2022 11:52 Ответить
стрибай на повному ходу з танку вперед щукою)
показать весь комментарий
13.08.2022 11:54 Ответить
Деморалізовані але іде повільне захоплення, як не тут то там... Пора їх косити як на початку-тисячами в день!
показать весь комментарий
13.08.2022 11:54 Ответить
Тепер має бути можливість вбити захоплених орків на західному березі. Убийте їх усіх, щоб вони не могли підкріпитися деінде, і ті, що залишилися, відчують жах.
показать весь комментарий
13.08.2022 12:29 Ответить
Вал Мишель



Украина борется за будущее своих детей.
Россия воюет за прошлое спятивших стариков.
показать весь комментарий
13.08.2022 11:58 Ответить
Всю жизнь людям жившим в советском союзе рассказывали что потерпите, скоро будет жить легче и лучше когда построим комунизьм. Теперь же на Расии рассказывают что ихним дедам при советском союзе жилось лучше чем сейчас.
показать весь комментарий
13.08.2022 12:27 Ответить
Вот и вопрос - был ли комунизм и логда. А может пусть осознаёт что это розовый туман юности дедов у которых давно уже не стоит и не западло жить в государстве типа открытой тюрме в роли зэка.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:53 Ответить
Краще хай не в сраку, а в потилицю себе стріляють. Результат буде 100%, що вивезуть із України... в кульках
показать весь комментарий
13.08.2022 12:31 Ответить
"Також зазначається, що контрактники елітної "каснознаменной" 39 окремої мотострілкової бригади прострілювали один одному м'які частини тіла".
та у кацапів всі частини тіла м'які, куди не стріляй там все одно буде жопа...
показать весь комментарий
13.08.2022 12:52 Ответить
Понятно, чем они занимаются на марше - друг-другу в очко "стреляют".
показать весь комментарий
13.08.2022 12:55 Ответить
Нажрісь, і бошкой в стєну ******
показать весь комментарий
13.08.2022 13:20 Ответить
По телеку, для пропаганди може і заканає...
Але...в інтернеті, хтось вірить ще у ці DEEP-FAKE перехоплення?
показать весь комментарий
13.08.2022 15:13 Ответить
Не согласен. Покалечиться лучше с фанатизмом, желательно бошкой.
показать весь комментарий
13.08.2022 16:17 Ответить
 
 