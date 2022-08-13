В Мариуполь завозят рабочих из РФ и "кидают" их на деньги. Местных на строительные работы даже не берут, - горсовет. ВИДЕО

Рашисты привозят на работы на оккупированные территории рабочих из России. Обещают высокие зарплаты, но по факту "кидают" на деньги. В горсовете Мариуполя отмечают, что местных жителей на эти работы не берут, для оккупантов "они - люди второго сорта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполь привезли из Санкт-Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше чем за аналогичную работу в российских городах. Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они работают без контрактов, а теперь еще не выплачивают заработную плату.

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"Если такое отношение к "своим", то что уж говорить о местных жителях. Большинство мариупольцев - без работы. А тем, кому удалось устроиться, не выплачивают заработную плату. Поэтому работники городского водоканала уже несколько дней протестуют, потому что они привыкли к достойной оплате за свою работу. Но это не о "русском мире". Там только пренебрежение и бесправие", - добавили в горсовете.