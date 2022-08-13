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В Мариуполь завозят рабочих из РФ и "кидают" их на деньги. Местных на строительные работы даже не берут, - горсовет. ВИДЕО

Рашисты привозят на работы на оккупированные территории рабочих из России. Обещают высокие зарплаты, но по факту "кидают" на деньги. В горсовете Мариуполя отмечают, что местных жителей на эти работы не берут, для оккупантов "они - люди второго сорта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполь привезли из Санкт-Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше чем за аналогичную работу в российских городах. Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они работают без контрактов, а теперь еще не выплачивают заработную плату.

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"Если такое отношение к "своим", то что уж говорить о местных жителях. Большинство мариупольцев - без работы. А тем, кому удалось устроиться, не выплачивают заработную плату. Поэтому работники городского водоканала уже несколько дней протестуют, потому что они привыкли к достойной оплате за свою работу. Но это не о "русском мире". Там только пренебрежение и бесправие", - добавили в горсовете.

Автор: 

Мариуполь (5724) оккупация (10199) рабочие (53)


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Топ комментарии
+7
Все теж саме, це так переселяють туди "правильну" вату, в 1926 у Таганрозі 70% були Українці.
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13.08.2022 13:52 Ответить
+4
Шо, даже тех кто любит и звал СРУский мир в Мариуполь не берут? А шо такое?
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13.08.2022 13:39 Ответить
+3
Краще бути другим сортом ніж расєйськими лохами.
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13.08.2022 13:41 Ответить
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Шо, даже тех кто любит и звал СРУский мир в Мариуполь не берут? А шо такое?
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13.08.2022 13:39 Ответить
Краще бути другим сортом ніж расєйськими лохами.
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13.08.2022 13:41 Ответить
Після виконаноі роботи -- розстріляти
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13.08.2022 13:42 Ответить
Никогда такого не было и вот опят
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13.08.2022 13:47 Ответить
Все теж саме, це так переселяють туди "правильну" вату, в 1926 у Таганрозі 70% були Українці.
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13.08.2022 13:52 Ответить
Місцева вата рада... Насолоджуйтесь руССкім міром!
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13.08.2022 14:07 Ответить
з СПБ до Маріка професійних робітників?

зняли урюків - Джамшутів з Равшанами і на Марік - руйнувати

руки-жопа-ноги-план-плов --і по колу..

смішно))
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13.08.2022 14:12 Ответить
Дєнєх нєт !💲
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13.08.2022 14:13 Ответить
Чтобы была ясна суть этих республик любому человеку надо их назвать так: Луганская разбойничая республика или Лыррр.. и Донецкая разбойничая республика или Дырррр.. Поменять нормальную жизнь на Лыру и Дыру надо быть полным идиотом. Люди не будьте идиотами -не смотрите телевизор, а пользуйтесь Гуглом!
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13.08.2022 14:31 Ответить
Що я маю відчути, прочитавши цей допис? Співчуття до расєянських "пралєтарієв" через те, що вони вчерговий раз "пралєтєлі"? Дізнатися, що для окупантів місцеві жителі - "другий сорт"? Так українці про це давно знають, а "хахлам" - "какаяразнітца, лішбибесбєндєравцов"...
Тай врешті решт їх лишень "на гроші" кинули, а не на мінне поле.
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13.08.2022 14:53 Ответить
А на Ютьюбе москали крутят рекламу, как доблестно ремонтируют Мариуполь.
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13.08.2022 15:27 Ответить
Ну так надо ж по быстрому марафет навести. Как в Грозном в своё время. Трупы закопать и сжечь, закопченные дома побелить. Что б через год никто в мире уже не вспоминал что там было.
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13.08.2022 17:23 Ответить
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки....
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13.08.2022 16:27 Ответить
 
 