РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11351 посетитель онлайн
Новости Видео Война
6 946 8

Военные 71-й отдельной егерской бригады разведывают засады и планируют сюрпризы для оккупантов. ВИДЕО

Разведчики-егеря подходят вплотную к врагу каждый день. На этот раз им удалось найти место, откуда военные РФ каждую ночь обстреливают украинские позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 71-й отдельной егерской бригады.

"Всегда себя ловлю на мысли, что ни одно видео не сможет передать остроты фронтовых ощущений. В ста метрах от врага. Слышны пьяные москальские разговоры и лязг чужеземного оружия. Не дай Бог, хрустнуть сломанной веткой, неосторожно громко подвернуть ногой случайный камешек, чтобы не услышали-увидели на той стороне", - говорится в сообщении.

Разведчики-егеря разведывают засады и планируют сюрпризы для оккупантов.

Читайте также: Воюющий на Херсонщине оккупант жалуется родственникам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехват ГУР. АУДИО

"Егери" опубликовали короткое видео о походе разведчиков за "ноль", отметив, что действие происходит молча, а закадровые разговоры были наложены позже.

Автор: 

разведка (4194) военнослужащие (6183) ВСУ (6695)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надеюсь, в этом месте следующей ночью кацапам поотрывает жопы.
показать весь комментарий
13.08.2022 14:49 Ответить
Так не стоило это и печатать сообщать про егерей. Как оперетку бацаем!
показать весь комментарий
13.08.2022 15:01 Ответить
Прилетов ракет на айцродром в крымский город Саки не обнаружено...а это значит что склады и самолёты взорваны были совсем другим способом...вполне возможно дронами-камикадзе...каже блогер Микола Яковина...
показать весь комментарий
13.08.2022 15:01 Ответить
Удачной охоты егерям!
показать весь комментарий
13.08.2022 15:10 Ответить
Та вже здавайте й їхні позиції та плани...

Цирк на дроті, а не війна
показать весь комментарий
13.08.2022 15:22 Ответить
Він би ще червону футболку одягнув у зеленці,маскувальних блд недороблений.
показать весь комментарий
13.08.2022 16:25 Ответить
для чого, під час війни, сповіщати противнику хто і що планує?
показать весь комментарий
13.08.2022 16:32 Ответить
 
 