Военные 71-й отдельной егерской бригады разведывают засады и планируют сюрпризы для оккупантов. ВИДЕО
Разведчики-егеря подходят вплотную к врагу каждый день. На этот раз им удалось найти место, откуда военные РФ каждую ночь обстреливают украинские позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 71-й отдельной егерской бригады.
"Всегда себя ловлю на мысли, что ни одно видео не сможет передать остроты фронтовых ощущений. В ста метрах от врага. Слышны пьяные москальские разговоры и лязг чужеземного оружия. Не дай Бог, хрустнуть сломанной веткой, неосторожно громко подвернуть ногой случайный камешек, чтобы не услышали-увидели на той стороне", - говорится в сообщении.
Разведчики-егеря разведывают засады и планируют сюрпризы для оккупантов.
"Егери" опубликовали короткое видео о походе разведчиков за "ноль", отметив, что действие происходит молча, а закадровые разговоры были наложены позже.
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