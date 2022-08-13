В Херсоне россияне расставили на улицах противотанковые ежи из дерева, - Оперативная группировка войск "Каховка". ВИДЕО
В Херсоне оккупанты готовятся обороняться от ВСУ.
Об этом сообщили на странице Оперативной группировки войск "Каховка" ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные устали от войны и единственное, что заставляет оставаться на украинской земле - это командиры и военные трибуналы, которые запугивают их тюрьмой и расстрелами", - говорится в сообщении.
На видео местные жители сняли противотанковые ежи, которые поручили сделать российским солдатам для обороны временно оккупированного Херсона. Россияне сделали самое простое противотанковое заграждение из бревен.
Топ комментарии
+12 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий13.08.2022 15:00 Ответить Ссылка
+9 Марина Кравець
показать весь комментарий13.08.2022 14:59 Ответить Ссылка
+9 Злий Грицько
показать весь комментарий13.08.2022 15:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аборт це і правда забиття беззбройної людини. Далеко не кожен лікар захоче займатися такою справою, бо лікар це той, хто рятує, а не забиває, за бажанням. Тому в срср аборти робили останні ви..кі, як до жінок ставилися як до худоби, а до дітей, яких абортували... їх виставляли в ящиках на вулиці, як м"ясо, в дитинстві це побачила і не забуду вже ніколи. Ми, діти, думали спочатку, що це зламані лялькі.
От ви змогли би різати живу дитину, яка вже навіть сформувалася, яка намогається пручатися, щоб потім витягнути її по шматкам?
А знаєте що в деяких країнах ніби і демократичних, всі ці міжнародні організації які позиціонують себе як борцуни за права людей, просувають аборцію "за бажанням" жінки (гормональні зміни, якась неприжмна життєва ситуація, в такому стані дуже легко піддатися на щось недобре). Останній скандал з курва-інтернешнл говорить про те, що всі ці "демократичні" організації беруть дєнюжку в когось кому вигідно щоб в розвинутих країнах народжувалося меньше дітей. Звідти вся ця боротьба за рівність (ми навіть грипом хворіємо по-різному, удар струмом переносимо по-іншому ми різні - і це супер!), звідти і агресивна реклама ніби аборт це рішення проблем. А це не так, можна й вмерти від того, жінки потім все життя шкодують, або втрачають можливість народжувати дітей. Це погано і не має відбуватися "за бажанням".
Подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.
Источник: пресс-секретарь Министерства обороны https://www.facebook.com/motuzianyk/posts/pfbid0voKT79YmhPssmzZVaaGHrx6ZRX4cx733mQnRLTzu2NcjF8YRiSTMvXjXNWpFExQZl Александр Мотузяник
Дословно: "С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков".
Виявляється Подоляк заявив, що "наступ на Херсон" то була психологічна операція проти російської армії, а насправді ми ведемо "креативну війну".
Я на цьому напрямку з перших днів контрнаступу і можу точно сказати, що "креативна війна" у Міши в головє - приїхав би і пересвідчився, що тут нормальна бійня, з авіацією, фосфором, втратами і касетами окупантів по мирним населенним пунктам тощо, а не якесь "порханіє", як вони намагаються подати хомячкам.
Цей пропагандіст загрався в "двє-трі нєдєлі" і тільки збільшує потік брехні, приховуючи від суспільства реальний стан речей.
Ну, нарешті!
на которых и будут распяты, как этот "орко-мальчІк в трусІках"
Вєлічіє ****...
Тим часом хтось собі у франції черговий домік купив за попиляні бюджети... Орки, ви молодці, продовжуйте робить так само, будь ласка! Ще треба дерев'яних танків (як оно у *********), дерев'яних калашів, дерев'яних ракет і літачків із лайна. Пилять - не перепилять!
Єдине що їх примушує залишатися тут - це їх слабкість духа, а може й взагалі він у них вже відсутній, так, оболонка тілесна бігає. Покищо.