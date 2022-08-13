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Из трофейных тягача и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" украинцы создали новую разработку. ВИДЕО

зсу

Украинские пехотинцы создали самоходную противотанковую артиллерийскую установку.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийская установка собрана из трофейной российской техники. На основе армейского тягача МТ-ЛБ и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" пехотинцы ВСУ создали самоходную противотанковую артиллерийскую установку, проведя проектную и конструкторскую работу. Новая артустановка протестирована и передана воинам в зону боевых действий.

Читайте: В Украину прибыли новые РСЗО М270, которые передала Великобритания, - Резников

Ранее сообщалось, что украинские воины захватили российский БТР-82А и российский танк Т-72.

Генштаб ВС (6479) украинское оружие (171) ВСУ (6695) трофеи (182)


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Топ комментарии
+23
"Кулібіни"! Кращий у Радянській Армії артилерійський тягач і "протитанкова "снайперка" поєдналися у хорошу зброю для протитанкових засад!
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13.08.2022 17:21 Ответить
+22
Отлично. Настоящая украинская смекалка помогает успешно мочить орков. Давайте побольше.
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13.08.2022 16:48 Ответить
+22
если бы готовились к войне,а не готовились к клоунским шашлыкам ,было бы НАМНОГО меньше погибших патриотов,не было позорной сдачи азовцев и Херсона и предателей в АП
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13.08.2022 17:36 Ответить
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Ситуация с техникой обязывает к креативному подходу....
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13.08.2022 16:48 Ответить
если бы готовились к войне,а не готовились к клоунским шашлыкам ,было бы НАМНОГО меньше погибших патриотов,не было позорной сдачи азовцев и Херсона и предателей в АП
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13.08.2022 17:36 Ответить
трішки навпаки - якби не було москвофілів в АП, то не було б і рукотворних поразок
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13.08.2022 19:54 Ответить
ВАФЕЛЬТРАГЕН ,,,,
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13.08.2022 18:40 Ответить
Отлично. Настоящая украинская смекалка помогает успешно мочить орков. Давайте побольше.
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13.08.2022 16:48 Ответить
"Кулібіни"! Кращий у Радянській Армії артилерійський тягач і "протитанкова "снайперка" поєдналися у хорошу зброю для протитанкових засад!
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13.08.2022 17:21 Ответить
Цікаво, як ти уявляєш собі "засаду" з таким двоповерховим одороблом? Дійсно цікаво=))))
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13.08.2022 17:34 Ответить
Таке є слово - капонір. Мабуть тобі воно не знайоме.
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13.08.2022 18:25 Ответить
мені воно знайомо, а тобі очевидно ні =) Я питав як він уявляє засаду =) "ЗАСАДА", а не капонір =)
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13.08.2022 18:56 Ответить
Він мав на увазі не "засаду", а засідку. Засада - це русізм, але багато людей розмовляють суржиком, бо це наслідки русифікації України. А засідку "з таким двоповерховим одороблом" уявити неважко, якщо це "двоповерхове одоробло" розмістити у виритому капонірі (окопі). Зрозуміло, маю надію?
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13.08.2022 23:29 Ответить
Ні, не зрозуміло від слова "зовсім". Капонір, щоби ти розумів, - це фортифікаційна споруда, а засада (засідка) це тактичний прийом, суть якого в маскуванні на місцевості. Ці два поняття з різних площин. Справа не в суржику, а в тому, що іноді в голову треба не просто їсти =)
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13.08.2022 23:57 Ответить
Дуже "вумний"? Це "одоробло" не вище ніж будь-яка САУ А високих кущів та лісопосадок у нас навіть у степовій зоні вистачає! Один-два постріли - і зміна позиції Саме в тому і полягає зручність цієї імпровізованої САУ - швидкість передислокації (Чомусь ЗУ-23-2 в кузові КамАЗа чи ЗІЛа не називають)
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20.08.2022 15:28 Ответить
ЗАСАДА 1, и, жін.

1. Приховане місце, де розташовується хто-небудь для раптового нападу. Під Будапештом його ескадрон напав із засади на цілий полк відступаючої німецької піхоти (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 82); Зеленцов прибув у перший батальйон, що стояв на запасних позиціях у засаді (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 539).

2. Несподіваний напад з прикритого місця. Розпорядивши Турн як треба, Махнув, засаду щоб зробить (Іван Котляревський, I, 1952, 279); Я не бив наводкою прямою і не відав танкових засад, коли димом вкрите поле бою за снарядом скальпував снаряд (Микола Рудь, Дон. зорі, 1958, 37).

3. Загін війська, добре замаскований для раптового нападу. В боях ми розбили останню засаду І вийшли на берег Балтійського моря (Ярослав Шпорта. Вибр., 1958, 34);
// розм. Людина або група людей, які заховалися де-небудь з метою несподіваного нападу на когось або для спостереження за кимсь, чимсь. Йому чогось усе здавалося, що коли не з-за тієї хати, то з того огороду вискоче [вискочить] засада і кинеться на його (Панас Мирний, IV, 1955, 192); Не знаючи про засаду, ішов туди ж Валентин Домагацький, і його схопили (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 117); Ніч. Навкруги завірюха гуде. В яслах чатує засада (Степан Олійник, Вибр., 1959, 345).

http://sum.in.ua/p/3/300/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 300.
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20.08.2022 15:43 Ответить
http://sum.in.ua/ Словник української мови

http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «засідка»:

ЗА́СІДКА, и, жін. Те саме, що http://sum.in.ua/s/zasada засада 1. Я вже збирався вийти з своєї засідки та покликати прикордонників (Юрій Збанацький, Мор. чайка, 1959, 168); В нашому районі добре полювання. З дому пишуть, що збираються до засідок на вовків (Леонід Смілянський, Зустрічі, 1936, 113); Підходили до табору обережно. Усяке могло бути. Може, вже десь чатує засідка (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 182); Він мав вести їх такими стежками, щоб не наскочити на ворожу засідку (Дмитро Бедзик, Плем'я.., 1958, 48).
На засідку іти (піти і т. ін.) - обирати приховане місце для очікування слушного моменту, щоб напасти на когось. - Я вам привів четвертого, завтра на засідку підете разом, завтра пощастить (Юрій Яновський, I, 1954, 83).
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20.08.2022 16:16 Ответить
Та я "в курсі", що таке "синоніми"! Здебільшого саме з-за великого синонімічного "різнобарв"я" українська мова і має на третину більше слів, ніж російська Адже коли наші предки у 17-18 столітті створювали для фінно-угрів і тюрок спільне "нарєчіє" - щоб вони один одного розуміли і менше морди били, то із усього того "різнобарв"я" вибирали лише ті слова, від яких вони не могли язик вивихнуть!
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20.08.2022 18:36 Ответить
А запрыгивать всякий раз и заряжать? Только с посадок и леса можно так. На открытом месте против танка до третьего выстрела. Но другого нет. В этом беда главная.
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13.08.2022 18:46 Ответить
Справедливости ради: коэффициент выживаемости пушки МТ-12 в бою, на начало 80-х годов прошлого века - 1,2 танка. Эту цифру нам озвучил командир батареи...
Но тогда не было БПЛА, котрбатарейной борьбы и т.д....
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13.08.2022 20:25 Ответить
Ганебно гріти дупу на німецькому дивані та розмірковувати про війну! На 8му році війни!
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13.08.2022 17:02 Ответить
Наша нація неперевершена і надзвичайно винахідлива !

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.08.2022 16:53 Ответить
Це так. Так винахідливо посадити на пост президента воюючої країни ідіота-клоуна у 2019 році могла тільки наша нація. Молодцi!
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13.08.2022 17:04 Ответить
Не путайте нацию\народ и население территории.
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13.08.2022 17:27 Ответить
А хто зробив з нього президента, "нация\народ или население"?
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13.08.2022 18:28 Ответить
Вишкребок, якої ти нації?!
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13.08.2022 17:37 Ответить
Що, зєбоба, я торкнувся твоїх почуттів до зеленого божка? Не подобається, ********?
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13.08.2022 18:25 Ответить
говношенко твій би здав Україну, як Крим та Донбас за 3 дні. Де його дупка ? на конференції НАТО? Виїхав з країни і клав на неї з великої гірки , маючи прибутки в країнах - агресорах.
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13.08.2022 20:44 Ответить
О, ще в одного зєбоби від злості та тупості зелене дерьмо з усіх щілин лізе. А з приводу "мого говношенка", то він не мій і ніколи моїм не був.
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13.08.2022 21:45 Ответить
А чого ж "говношенко" не "здав" її за 5 років президентства? Та ще й розвернув ВПК, у декілька разів збільшив та укомплектував армію і повернув більшу частину окупованих територій !
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20.08.2022 15:31 Ответить
ти про серіал "Скоти" який досі демонструється в рашкє, а бабло за нього капає гундосіку на офшорні рахунки?
про Порошенка відповім чим він зайнятий: він і досі насаджує тебе і тобі подібних пожирачів зеленого гівна на бутилкі
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20.08.2022 15:32 Ответить
це коли руки звідкіля попотрібно ростуть...
і на натхнення мали трохи часу)))
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13.08.2022 16:56 Ответить
ну толку от такого гибрида, - ноль. Разве-что для шума...
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13.08.2022 16:56 Ответить
силища!
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13.08.2022 16:59 Ответить
Вам, кацапам, завше всі і всяди, в усьому, зобовязані... Що за нице обєднання лібілів?
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13.08.2022 18:57 Ответить
Наче САУ ... Тільки ж обслуга мабуть задовбається залазити-злазити, автомата заряджання там нема.
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13.08.2022 17:03 Ответить
якщо існує можливість зломати собі ногу, то це обов"язково станеться. Саме тому, розумні американці таке важливе місце відводять ергономіці.
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13.08.2022 17:37 Ответить
МТ-ЛБ, пожалуй, самая востребованная "конячка" Чего только к ней не приделывали
,
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13.08.2022 17:13 Ответить
Така ж безтолкова саморобка.
Ще до цього переліку можна додати ПТРК на баггі й пікапах.
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13.08.2022 17:23 Ответить
Предложи хоть что-то лучшее, Кулибин диванный🤔🧐😁 Ты хоть гвоздь в своей жизни сумел забить, не огнув его или не влупив себе по пальцу 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 17:46 Ответить
птрк на пікапах, це одна з найефективніших зброй сирійського конфлікту.
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13.08.2022 17:54 Ответить
Директор Краматорськтяжмаш казав, що за три роки можна було збудувати для ЗСУ 70 Богдан( у Франциї йїх саме 70, маю на увазі 155 калібр) . Але, головнокомандувач України поставив СВОЇХ министра та начштабу які купували квартири для себе та всвоїх сімей. Це все добре, але скіки ствольної арти у рашистів - тисячи. І який б/к до них - стирають міста та села України до цоколя.
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13.08.2022 17:16 Ответить
Питання не в Богданах, питання в відсутності свого виробництва снарядів, як 152мм так і 155 мм.
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13.08.2022 18:27 Ответить
А в цей же час товарісч Мілованов проводить в фейсбуці опосікі - скільки ЗСУ потребують пікапів.
Золотая жила предпрініматєля Мілованова - сісти на схему апгрейта імпортниз пікапів і пподавать їх ЗСУ із десятикратною маржею .

https://censor.net/ua/news/3360169/golova_nr_ukroboronpromu_mylovanov_zvernuvsya_do_suspilstva_skilky_pozashlyahovykiv_treba_dlya_armiyi
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13.08.2022 17:29 Ответить
Мілованов, - дебіл. Тут я з Бенціоном згоден.
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13.08.2022 19:20 Ответить
Кожний день по сто раз говоріть Воїнам,що вони самі сильні,мужні, мотивовані і рідні. Кожне слово,кожне дякую, кожна посмішка, як ковток живої води. Дякую ЗСУ.
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13.08.2022 17:39 Ответить
Все вірно ви кажете , але не всі люди є людьми 🙁
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13.08.2022 17:51 Ответить
Ще раз зайду і прочитаю в коментах про клоуна шашлики і дороги відпишусь нахер, Бутусов... Цей тупий бред робить тобі ведмежу послугу...модеруй це трохи бо бридко...
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13.08.2022 17:58 Ответить
в результаті ні гармати ні тягача
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13.08.2022 18:12 Ответить
Якщо є ситуація швидко викатитись, раз вдарити, і відразу сховатись, то це буде набагато безпечніше, ніж коли МТ-ЛБ возить гармату за собою
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13.08.2022 18:15 Ответить
в тому то і справа, що "рапіру" можно заховати і, як мінімум, один постріл вона зробить, а це одоробло не заховаєш, а шансу в прямому бою з танком у цього мостра, - 0 (нуль). Не в коня корм
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13.08.2022 20:30 Ответить
если что-то подобьют то норм. да и с беспилотника такую вундервафлю наверное сходу не опознают. но опасная штука конечно (для экипажа), хотя с сегодняшней оптикой, цифровыми приблудами и т.п. и расово чистые танки тоже долго не живут. главное - успеть выстрелить и попасть. ну и мобильность какая никакая. так что имеет право на существование, а эффективность еще покажет (или нет).
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13.08.2022 18:38 Ответить
Marder IV

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13.08.2022 18:23 Ответить
Круто!
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13.08.2022 18:30 Ответить
Нарешті і у Зеленського є своя розробка. У Порошенко зробили САУ "Богдана", а у Володі зліпили "Вовану".
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13.08.2022 18:33 Ответить
Хлопці молодці! Не сидять склавши руки, роблять апгрейд. Візуально схоже на якісь німецькі САУ
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13.08.2022 18:36 Ответить
Рапіра дозволяє використовувати протитанкові керовані ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D0%A2%D0%9A%D0%A0) «Стугна» калібру 100 мм. Якщо є такий боєкомплект, то це дуже потужна зброя проти танків. А ще може використовувати осколково-фугасні снаряди на дальність 8.2 км. Чому б не використовувати таку САУ?
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13.08.2022 18:38 Ответить
Доповню, на відео на 1.10 хв., як раз стрільба ОФ снарядом з закритої позиції.
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13.08.2022 18:42 Ответить
а відео де таке є?
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13.08.2022 20:04 Ответить
Так у статті, там відео, мабуть треба не тільки заголовок читати?
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13.08.2022 21:25 Ответить
Даааа, это вам не прикрепление 4-х кусков железа сруским алкашом сдохшем в подворотне, к ножкам английской механической блохи. тут ум и руки иметь надо.
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13.08.2022 19:02 Ответить
Резников Остину и Милли уже показывал? Это не какая-то там негодная и кривая "богдана".
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13.08.2022 19:05 Ответить
За задумом раціоналізаторів навідник повинен залізти на моталигу навестись на танк, все це все під вогнем супротивника, без ніякого бронезахисту, зістрибнути з маталиги (не зломавши при цьому ногу) і вїбашити зі шнурка... Яка при цьому ймовірність вразити танк? Питання риторичне...
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13.08.2022 19:26 Ответить
Якщо використовувати протитанкові керовані ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D0%A2%D0%9A%D0%A0) «Стугна» калібру 100 мм для Рапіри, усього цього робити не треба, танк буде вражений за кілька секунд. А для стрільби ОФС так, усе це треба робити, як і у звичайної Рапіри.
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13.08.2022 21:40 Ответить
начебто Заможня країна, нормальні ******* люди. ця конструкція схожа на якусь афріканську повстанчеську саморобну техніку типа мє'д ин лаос зимбабве гондурас. 2014-2022 ДЕ НАШІ ГРОШІ ????
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13.08.2022 19:27 Ответить
А не задаєтесь питанням, чому, типу біженці, розсікають на лексусах простори неокупованої частини України, невідомо чим займаючись? І ціни на паливо їх не лякають?
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13.08.2022 21:44 Ответить
Є таке дуже цікава казка, називається Державний бюджет України. От там і поцікався, куди йшли ТВОЇ гроши.
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13.08.2022 22:03 Ответить
До всього треба голова. Проти танка - скоріш вийшло гімно, а от виколупувати несподіваний ДОТ , по заявкам штурмових груп -мабуть буде гут. Вийшло щось типу тачанки махновської -тілки арта. МТ-12 можлива стрільба з закритих позицій з прицілом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A171-40&action=edit&redlink=1 С71-40 . Дальність не велика 1000-2000, але має гладкий ствол та повний, широкий діапазон зарядів. В тому числі ПТУР Стугна (не Стугна-П). А для засад проти танків є ПТУР.
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13.08.2022 22:18 Ответить
крутяк!
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13.08.2022 23:06 Ответить
 
 