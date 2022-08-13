Из трофейных тягача и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" украинцы создали новую разработку. ВИДЕО
Украинские пехотинцы создали самоходную противотанковую артиллерийскую установку.
Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Артиллерийская установка собрана из трофейной российской техники. На основе армейского тягача МТ-ЛБ и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" пехотинцы ВСУ создали самоходную противотанковую артиллерийскую установку, проведя проектную и конструкторскую работу. Новая артустановка протестирована и передана воинам в зону боевых действий.
Ранее сообщалось, что украинские воины захватили российский БТР-82А и российский танк Т-72.
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1. Приховане місце, де розташовується хто-небудь для раптового нападу. Під Будапештом його ескадрон напав із засади на цілий полк відступаючої німецької піхоти (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 82); Зеленцов прибув у перший батальйон, що стояв на запасних позиціях у засаді (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 539).
2. Несподіваний напад з прикритого місця. Розпорядивши Турн як треба, Махнув, засаду щоб зробить (Іван Котляревський, I, 1952, 279); Я не бив наводкою прямою і не відав танкових засад, коли димом вкрите поле бою за снарядом скальпував снаряд (Микола Рудь, Дон. зорі, 1958, 37).
3. Загін війська, добре замаскований для раптового нападу. В боях ми розбили останню засаду І вийшли на берег Балтійського моря (Ярослав Шпорта. Вибр., 1958, 34);
// розм. Людина або група людей, які заховалися де-небудь з метою несподіваного нападу на когось або для спостереження за кимсь, чимсь. Йому чогось усе здавалося, що коли не з-за тієї хати, то з того огороду вискоче [вискочить] засада і кинеться на його (Панас Мирний, IV, 1955, 192); Не знаючи про засаду, ішов туди ж Валентин Домагацький, і його схопили (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 117); Ніч. Навкруги завірюха гуде. В яслах чатує засада (Степан Олійник, Вибр., 1959, 345).
http://sum.in.ua/p/3/300/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 300.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «засідка»:
ЗА́СІДКА, и, жін. Те саме, що http://sum.in.ua/s/zasada засада 1. Я вже збирався вийти з своєї засідки та покликати прикордонників (Юрій Збанацький, Мор. чайка, 1959, 168); В нашому районі добре полювання. З дому пишуть, що збираються до засідок на вовків (Леонід Смілянський, Зустрічі, 1936, 113); Підходили до табору обережно. Усяке могло бути. Може, вже десь чатує засідка (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 182); Він мав вести їх такими стежками, щоб не наскочити на ворожу засідку (Дмитро Бедзик, Плем'я.., 1958, 48).
На засідку іти (піти і т. ін.) - обирати приховане місце для очікування слушного моменту, щоб напасти на когось. - Я вам привів четвертого, завтра на засідку підете разом, завтра пощастить (Юрій Яновський, I, 1954, 83).
Но тогда не было БПЛА, котрбатарейной борьбы и т.д....
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
про Порошенка відповім чим він зайнятий: він і досі насаджує тебе і тобі подібних пожирачів зеленого гівна на бутилкі
і на натхнення мали трохи часу)))
,
Ще до цього переліку можна додати ПТРК на баггі й пікапах.
Золотая жила предпрініматєля Мілованова - сісти на схему апгрейта імпортниз пікапів і пподавать їх ЗСУ із десятикратною маржею .
https://censor.net/ua/news/3360169/golova_nr_ukroboronpromu_mylovanov_zvernuvsya_do_suspilstva_skilky_pozashlyahovykiv_treba_dlya_armiyi