Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае РФ и рассказали о потерях оккупантов. ВИДЕО
Россиянам рассказали о потерях Воздушных сил РФ на войне против Украины.
Видео обнародовали ИнфоВойска Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае России и поздравили недобитков из ВВС РФ с их пока профессиональным праздником", - говорится в сообщении.
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