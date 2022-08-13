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Новости Видео Война
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Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае РФ и рассказали о потерях оккупантов. ВИДЕО

Россиянам рассказали о потерях Воздушных сил РФ на войне против Украины.

Видео обнародовали ИнфоВойска Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае России и поздравили недобитков из ВВС РФ с их пока профессиональным праздником", - говорится в сообщении.

Також читайте: Протягом тижня морські піхотинці знищили 3 ворожих танки, 7 САУ, 4 склади з ПММ та 230 окупантів, - ВМС України

россия (96192) хакер (1191) потери (4432)


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Топ комментарии
+19
Гарна новина , принаймні , кацапам правда не зашкодить 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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13.08.2022 18:10 Ответить
+13
та їм, якщо навіть синочка в мішку принести, і покласти під двері, скаже, що то все укро брехня, і взагалі не було в нього сина ніколи. Кончені виродки.
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13.08.2022 18:42 Ответить
+12
Залік.
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13.08.2022 18:08 Ответить
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Залік.
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13.08.2022 18:08 Ответить
Гарна новина , принаймні , кацапам правда не зашкодить 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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13.08.2022 18:10 Ответить
всьо правильно буйло говорит!
а что не так ?
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13.08.2022 18:12 Ответить
Слабенько якось. Хто моргнув, міг і пропустити текстове повідомлення. Рашистам годинами мозок миють пропагандою, секунда текстового відео нічого їм не змінить. Там навіть трупів бурятів не показали.
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13.08.2022 18:12 Ответить
та їм, якщо навіть синочка в мішку принести, і покласти під двері, скаже, що то все укро брехня, і взагалі не було в нього сина ніколи. Кончені виродки.
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13.08.2022 18:42 Ответить
Ви всьо врьотє. Гдє ваши доказатєльства.
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13.08.2022 18:13 Ответить
Ось і ці худосочні очкарики стали у нагоді! Це і є тотальний супротив!
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13.08.2022 18:14 Ответить
Худосочные очкарики при правильном применении стоят целой армии. Разве что лаптерейх полностью от интернета отключится.
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13.08.2022 18:17 Ответить
Еще бы рефрежераторы с трупами рашистов показали
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13.08.2022 18:14 Ответить
ось так мають їм подавати інфо про знищену техніку... і не менше 1 хвилини... а то їм не дойте... росіяни то тагі плуги тупі... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

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13.08.2022 18:29 Ответить
Кацапам хоч сци в очі, їм все Божа роса
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13.08.2022 18:48 Ответить
Я легион!
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13.08.2022 18:52 Ответить
Це всеодно що серійним вбивцям,показувати жертви одне одного,займаються якоюсь ******,одне блд надзвонило на чверть мільйона кацапам,тепер ці манси,ломайте їм критичну межу,управління літаками,потягами,кораблями,а це все дитячий садочок з гундосиками.
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13.08.2022 19:02 Ответить
Если на рабZee 90 регионов и из каждого призвали 5 000 Шариковых...а из Бурятии Дагестана и прочих калмыкий все 10 тысч...то для дохляков обычно 30%...ранетых 60%...
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13.08.2022 19:02 Ответить
Почему в такой глубинке. У них аппаратура попроще для взлома?
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13.08.2022 20:24 Ответить
 
 