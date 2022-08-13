Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае РФ и рассказали о потерях оккупантов. ВИДЕО

Россиянам рассказали о потерях Воздушных сил РФ на войне против Украины.

Видео обнародовали ИнфоВойска Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае России и поздравили недобитков из ВВС РФ с их пока профессиональным праздником", - говорится в сообщении.

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