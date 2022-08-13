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Новости Видео Война
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"Отказников вал просто. Взамен пришла одна шваль": Оккупант жалуется на плохой отбор в ряды ВС РФ, - перехват ГУР МО. АУДИО

Российский военный рассказал, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил РФ туда начала поступать только одна "шваль".

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из оккупированного Крыма.

Также мужчина рассказывает о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.

Смотрите: Рашисты ищут пути бежать из войны в Украине: "Нажрись и с танка пизд#нись", - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19682) разведка (4194) перехват (345)


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Топ комментарии
+14
ну йди покомандуй, на форумі всі командири. Піди покажи як треба
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13.08.2022 21:56 Ответить
+11
То было говно росийское фашистское второго сорта, теперь пошло третьего )))
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13.08.2022 21:53 Ответить
+7
Ну,як у нас не було,нема і не буде контрнаступу ні в одному напрямку,то будут годувать байками: то військові російські шваль,то командування відступило за якийсь беріг,то путін хворий,то ще якусь хєрню...
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13.08.2022 22:23 Ответить
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Та хоть карлики -- всеодно лізут вперед
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13.08.2022 21:52 Ответить
То было говно росийское фашистское второго сорта, теперь пошло третьего )))
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13.08.2022 21:53 Ответить
ну йди покомандуй, на форумі всі командири. Піди покажи як треба
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13.08.2022 21:56 Ответить
В школу мальчик, в школу.
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13.08.2022 22:33 Ответить
Ти такий розумний, а строєм не ходиш (с).
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13.08.2022 23:30 Ответить
Сообщается что Игорь Гиркин-Стрелков сбрил усы и зачем-то попытался попасть на фронт через Крым по поддельному паспорту на имя Сергея Рунова, но был задержан.

Непонятно, фейк, или нет
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13.08.2022 22:00 Ответить
ти зачєм уси сбріл, дурик.
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13.08.2022 23:19 Ответить
зараз якраз дивлюся передачу "Радіо Свобода. Донбас-реалії" на Еспресо. Про Донбас, про Крим про окуповані території, про порядки на них. Оце якраз про те і говорять, як там т.зв. "мобілізовані" відмовляються воювати.
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13.08.2022 22:01 Ответить
а жаль...., здесь его бы и прикопали......
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13.08.2022 22:05 Ответить
Великий злочин в тому,що є шанс попасти з фронту у полон. А терорист - Гіркин - це цінне джерело інформації для України.
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13.08.2022 22:32 Ответить
Дуже ціне, а раніше, то все дартан'яни всі були, пнх
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13.08.2022 22:45 Ответить
Ось також шваль намагалась проникнути в Херсонську обл:
Губи та очі підкрасити то можливо зніматися педом в порнофільмах.

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13.08.2022 22:21 Ответить
Типовий представник **************.
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13.08.2022 23:40 Ответить
Ну,як у нас не було,нема і не буде контрнаступу ні в одному напрямку,то будут годувать байками: то військові російські шваль,то командування відступило за якийсь беріг,то путін хворий,то ще якусь хєрню...
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13.08.2022 22:23 Ответить
Не ветераны , а шваль временная .
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13.08.2022 22:24 Ответить
Вся эта информация не несёт абсолютно никакой смысловой нагрузки, покуда эти твари продолжают лезть вперёд и выжигать нашу землю метр за метром
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13.08.2022 22:28 Ответить
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13.08.2022 22:55 Ответить
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13.08.2022 23:22 Ответить
порвало сраку на британський прапор!

давай єщьо😄😄😄
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13.08.2022 23:11 Ответить
А до цього були джентельмени? Ви усі є і залишаєтесь «швалью» до тих пір, поки не здохнете.
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13.08.2022 23:31 Ответить
Що рашистам немає ким воювати повірю коли звільнений буде Херсон та Маріуполь.
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14.08.2022 04:32 Ответить
Але чомусь та шваль все таке повзе по нашій землі...хватить замозаспокоюватись.
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14.08.2022 06:38 Ответить
Шваль заявила что взяли Пески. После Донбасса оборонятся в открытом поле будет сложно. Весь Донбасс сплошные застройки, а после него до Днепра одни поля.
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14.08.2022 07:18 Ответить
Якщо у нього сигаретами погано - нехай курить писюн 👩‍👩‍👧‍👦
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14.08.2022 10:22 Ответить
зразу пришло гімно а зараз взагалі гімно обосране.
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14.08.2022 22:12 Ответить
Держпереворот (революціі) робили в Москві та Пітері, тому
зараз на війну з УКраїною не забирають з ціх міст, щоб не було
великої кількості незгодних . Тому беруть з далека і райцентрів-
там мітингів не буде, а якщо-- нацгвардія , омон та поліція -- придушать.
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14.08.2022 22:22 Ответить
всіх в утіль!
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15.08.2022 01:23 Ответить
 
 