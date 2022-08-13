"Отказников вал просто. Взамен пришла одна шваль": Оккупант жалуется на плохой отбор в ряды ВС РФ, - перехват ГУР МО. АУДИО
Российский военный рассказал, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил РФ туда начала поступать только одна "шваль".
Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из оккупированного Крыма.
Также мужчина рассказывает о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.
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+14 Tiranozavr Rex
показать весь комментарий13.08.2022 21:56 Ответить Ссылка
+11 Ziu Zou
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+7 Сум
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Непонятно, фейк, или нет
Губи та очі підкрасити то можливо зніматися педом в порнофільмах.
давай єщьо😄😄😄
зараз на війну з УКраїною не забирають з ціх міст, щоб не було
великої кількості незгодних . Тому беруть з далека і райцентрів-
там мітингів не буде, а якщо-- нацгвардія , омон та поліція -- придушать.