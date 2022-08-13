"Отказников вал просто. Взамен пришла одна шваль": Оккупант жалуется на плохой отбор в ряды ВС РФ, - перехват ГУР МО. АУДИО

Российский военный рассказал, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил РФ туда начала поступать только одна "шваль".

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных РФ, находящихся в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из оккупированного Крыма.

Также мужчина рассказывает о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.

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