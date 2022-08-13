Каждый военный РФ, стреляющий по ЗАЭС становится особой мишенью для нашей разведки, спецслужб и армии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль.

И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также помогающие им в этой шантажистской операции с атомной станцией должны отвечать в международном суде. Каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - подчеркнул президент.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ с 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

Также читайте: Ситуация на Запорожской АЭС близка к Фукусиме, но не по естественным причинам, а из-за обстрелов РФ, - инженер станции