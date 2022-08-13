Каждый военный РФ, стреляющий по ЗАЭС становится особой мишенью для нашей разведки, спецслужб и армии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль.
И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также помогающие им в этой шантажистской операции с атомной станцией должны отвечать в международном суде. Каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - подчеркнул президент.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ с 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.
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Об этом сообщают как российские телеграм-каналы, так и его «соратники», которые сейчас находятся в зоне боевых действий в Украине.
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парабеллумгранатомёт просила. Дай ей, пусть постреляет.
деречі, від чого ту ОПу перзидента так штирить нє по дєцкі..аж цікаво..
За такое бездарное руководство твою пустую черепушку мало оторвать...
Об этом 16 февраля 2022 https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377 сообщили в Офисе президента.
Эта стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики и является основой планирования и реализации действий страны по госбезопасности.
В частности, положения стратегии будут воплощаться на плановой основе на период до 2025 года. Органом, обеспечивающим государственную безопасность Украины, является Служба безопасности
Что с этим собираются делать?
Для реализации стратегии планируют ввести изменения в законодательство. В их числе:
-защиты объектов критической инфраструктуры ( АЭС, ТЭС, ГЭС)
Непонятно, почему они медлят ?!