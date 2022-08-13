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Новости Видео Война
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Каждый военный РФ, стреляющий по ЗАЭС становится особой мишенью для нашей разведки, спецслужб и армии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль.

И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также помогающие им в этой шантажистской операции с атомной станцией должны отвечать в международном суде. Каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - подчеркнул президент.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ с 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

Также читайте: Ситуация на Запорожской АЭС близка к Фукусиме, но не по естественным причинам, а из-за обстрелов РФ, - инженер станции

Зеленский Владимир (20873) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+12
Ты же утверждал,что стратегические обьекты страны надежно защищены,врал,как всегда!
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13.08.2022 22:11 Ответить
+11
Ага, "вагнерівці" вже знають який зєля страшний мстюн. Мабуть зацілує рашистів у дупи до смерті.
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13.08.2022 22:14 Ответить
+11
Піzдеть, не мішки ворухати. Ти вже знайшов вбивць в Оленівці і покарав?
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13.08.2022 22:14 Ответить
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13.08.2022 22:03 Ответить
Ага, "вагнерівці" вже знають який зєля страшний мстюн. Мабуть зацілує рашистів у дупи до смерті.
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13.08.2022 22:14 Ответить
новости кацапские смотрел они уже радиохимические подразделения подтянули ...ходят меряют в Горловке и Лисичанске ..И радиус зони отчужления уже проведен 50км ...я так думаю свое ЯО они не используют что б н марать себя в истории ..а вот наши АЕС под вопросом
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13.08.2022 22:03 Ответить
ТЫ СВОИХ сначала посадил бы ......
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14.08.2022 00:23 Ответить
А специалистьі росєнергоатома? Их ведь тоже надо уничтожать любьіми способами, как например уничтожают ведущих физиков страньі-террориста Ирана.
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13.08.2022 22:04 Ответить
МАГАТЄ от от роздуплиця
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13.08.2022 22:07 Ответить
Щось в МАГАТЕ не те. Задовбали організації без яєць! Нехай в тік-ток 3.14здують за грошима.
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13.08.2022 22:10 Ответить
Ты же утверждал,что стратегические обьекты страны надежно защищены,врал,как всегда!
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13.08.2022 22:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
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13.08.2022 22:33 Ответить
а представник крємля дєрьмак, для тебе мішенню ще не став, який від імені расіі керує Україною. чи тобі повилазило, чьмо гнусяве?
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13.08.2022 22:12 Ответить
В Омані йому наказали здати свпю посаду дерьмаку
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13.08.2022 23:07 Ответить
Террорист Игорь Гиркин-Стрелков пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму.

Об этом сообщают как российские телеграм-каналы, так и его «соратники», которые сейчас находятся в зоне боевых действий в Украине.

Информация требует подтверждения.
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13.08.2022 22:13 Ответить
Піzдеть, не мішки ворухати. Ти вже знайшов вбивць в Оленівці і покарав?
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13.08.2022 22:14 Ответить
наших спецслужб и разведки.... еще вопрос, чьи это спецслужбы и разведка....
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13.08.2022 22:15 Ответить
Там Люська Абдрыстович парабеллум гранатомёт просила. Дай ей, пусть постреляет.
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13.08.2022 22:16 Ответить
та стибзіла ж..відзвітувала вже))) треба впаяти рокв 200 за крадіжку майна військових під час воєнного стану

деречі, від чого ту ОПу перзидента так штирить нє по дєцкі..аж цікаво..
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13.08.2022 22:50 Ответить
А розмінувачі чонгара , і здавачі півдня когось повинні боятися чи їм все побарабану і вони недоторкані ?
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13.08.2022 22:18 Ответить
Хрипатик пугает путлера? А Люся Абдрыстович с украденным гранатометом на плече рядом стоит? А бородатая бабушка разрешила такие угрозы озвучивать? А дерьмак дозы не лишит? Вальодя, ты очень смелый зеледент!
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13.08.2022 22:18 Ответить
Запад, как говорят диванные эксперты, не даёт сейчас ответ на ядерный шантаж **********, не находя видимо выхода из данной ситуации. Но сейчас есть возможность самой Украине, не владеющей традиционным ядерным оружием, открыто выступить и смело заявить, тем более что другого выхода нет, что в случае если захваченную и намеренно напичканную взрывчаткой ЗАЭС, ********** додумается взорвать, то Украина даст акт Возмездия, в виде массированного удара Точками У и Смерчами по Курской АЭС. Только неотвратимость ответного удара многие десятилетия сдерживает применение ЯО военными преступниками.
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13.08.2022 22:20 Ответить
Так, відстань дозволяє. Я вже давно про це писав тут на ЦН.
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13.08.2022 23:09 Ответить
Наші спецслужби вже раз брали на приціл вагнерівців, але Чмо з Завгоспом все злили Лукашенкові. А що для *********** змінилося з того часу, далі відосики пиляє, заріс, розжиріла харя від скумбрії і все. Просто безнаказаність і недоторканість дозволили злити Південь України, відкрити шлях з півночі рашистам, загубити десятки тисяч громадян.
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13.08.2022 22:21 Ответить
Рабсеяне, я вам не завидую, вы допустили к власти и выростили кровавого маньяка, который вас подставил под ядерный Апокалипсис.
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13.08.2022 22:22 Ответить
А меня,жителя Никополя,который в 5 км. от Запорожской АЭС,пукин не подставил под ядерный Апокалипсис?
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14.08.2022 00:36 Ответить
Воно тільки й може, що жалітись і проситись, маминкін сцикун!
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13.08.2022 22:26 Ответить
От Курска до мацквы 500 с лишним км. Привет миллионами радиоактивных светлячков.
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13.08.2022 22:29 Ответить
дурня..про вітер, який радіоактивні хмаринки носить не думали?? з таким же успіхом підрив курської може накрити і нашу територю.
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13.08.2022 22:55 Ответить
Згоріла хата, гори і село! Може накрити, а може і не накрити, але Курськ точно накриє.
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13.08.2022 23:19 Ответить
Просрати два атомні об'єкти це яким дибілом треба бути? Мовчу вже про весь стратегічний південь. З таким верховним гівнокомандувачем добре тільки шашлики жарити і по приколу клепати відосики. Вся надія на ЗСУ.
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13.08.2022 22:30 Ответить
Халатная бездеятельность этого персонажа на посту президента привела к захвату без сопротивления ядерного объекта, который используется противником как элемент ядерного шантажа.

За такое бездарное руководство твою пустую черепушку мало оторвать...
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13.08.2022 22:38 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии обеспечения государственной безопасности».

Об этом 16 февраля 2022 https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377 сообщили в Офисе президента.

Эта стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики и является основой планирования и реализации действий страны по госбезопасности.

В частности, положения стратегии будут воплощаться на плановой основе на период до 2025 года. Органом, обеспечивающим государственную безопасность Украины, является Служба безопасности

Что с этим собираются делать?

Для реализации стратегии планируют ввести изменения в законодательство. В их числе:
-защиты объектов критической инфраструктуры ( АЭС, ТЭС, ГЭС)
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13.08.2022 22:47 Ответить
Якого ж ляда ти здав ЗАЕС, а тепер плачишся в жільотку.
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13.08.2022 22:49 Ответить
Голобородько ... Два УЗІ тобі в руки і потренуйся на Безмізклій!
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13.08.2022 23:33 Ответить
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
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14.08.2022 00:35 Ответить
Ну прям Оманский стратег!!!
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14.08.2022 01:47 Ответить
Скорее бы уже американцы выложили данные со спутников, где будет чётко видно, что москали её сами обстреливают.
Непонятно, почему они медлят ?!
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14.08.2022 08:04 Ответить
 
 