Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы поддерживаете агрессию против Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом – ваш голос должен звучать в поддержку Украины. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война.
И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", - сказал Зеленский.
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