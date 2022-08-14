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Новости Видео Война
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Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы поддерживаете агрессию против Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом – ваш голос должен звучать в поддержку Украины. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война.

И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Мы все освободим, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20883)


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Топ комментарии
+36
Как там &бало гогиашвили поживает?
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14.08.2022 22:14 Ответить
+35
Зелена наволочь бажає здати увесь південь бо бабки в омані вже отриман
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14.08.2022 22:16 Ответить
+33
А в кого квартира чи будинок на росії, чи на окупованій росією території і в кого бізнес процвітає на росії, то той не допомагає?
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14.08.2022 22:14 Ответить
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Якщо в тебе під боком кацапський "кріт" і ти про це мовчиш-отже ти підтримуєш кацапію!!!
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15.08.2022 11:23 Ответить
послухай Вікторію Спартц - справжню українку ! та перевір усю партію зелених та оп наявність громадянства кацапії там не один гогілашвілі вилізе, ну та то такє какая разніца
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16.08.2022 16:23 Ответить
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