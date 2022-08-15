Сегодня в Донецкой области сбит вражеский вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил. ВИДЕО
15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!
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+54 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.08.2022 10:39 Ответить Ссылка
+28 Вася Шевченко #371210
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показать весь комментарий15.08.2022 10:40 Ответить Ссылка
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Рожденный ползать - летать не может
конструкторскульптор лепил эту гравицапу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB
а не "аілгатору"