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Сегодня в Донецкой области сбит вражеский вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил. ВИДЕО

15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!

Читайте также: В субботу и воскресенье уничтожены 2 вражеских вертолета Ка-52, - Группировка Объединенных сил

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+54
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15.08.2022 10:39 Ответить
+28
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15.08.2022 10:39 Ответить
+16
свинособаку за штурвалом закололи штыками или успела убежать?
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15.08.2022 10:40 Ответить
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15.08.2022 10:39 Ответить
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15.08.2022 10:45 Ответить
Какой красивый Медведев на рисунке получился, и побритый, и подстриженный, и надушенный, и чернобровый, и с румянцем.. Это, видимо, бот нарисовал, а потом здесь разместил..
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15.08.2022 10:54 Ответить
Особливо красиві синці під очима.
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15.08.2022 12:57 Ответить
Жалко, что не задушенный.
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15.08.2022 13:39 Ответить
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15.08.2022 11:01 Ответить
якто? хіба то не була операція "екстракції" найвеличнівшивих ?
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15.08.2022 11:09 Ответить
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15.08.2022 10:39 Ответить
свинособаку за штурвалом закололи штыками или успела убежать?
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15.08.2022 10:40 Ответить
Смерть русоФашистам на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼😡
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15.08.2022 10:40 Ответить
коптит как авианосец кузя
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15.08.2022 10:41 Ответить
На вугіллі працює. технології, однако.
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15.08.2022 12:59 Ответить
Да то портянки пилота, которые он пытался сбросить для облегчения веса вертолета в двигун попали.
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15.08.2022 13:32 Ответить
ПиZZда!
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15.08.2022 10:42 Ответить
відос неповний, зачот стрілку, задимлювачу Ка
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15.08.2022 10:48 Ответить
Та и собаку в утиль, (обоих псов) и сама вертушка не 3 коп. стоит!!!
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15.08.2022 10:48 Ответить
і що та тварюка, дотягла до своїх?? нашим нічим було його добить?
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15.08.2022 10:51 Ответить
Може, що й дотягла. Машину навряд чи можна полагодити. У пілота, якщо вижив, із "жалования" вираховуватимуть.
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15.08.2022 10:56 Ответить
Аллигатор.
Рожденный ползать - летать не может
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15.08.2022 10:51 Ответить
Та да, Абрыгаторы у кацапов (как и все остальное) не получились. Не тот конструктор скульптор лепил эту гравицапу.
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15.08.2022 11:27 Ответить
Это черная акула, аллигатор -это Ми 24)
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15.08.2022 13:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52 Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як Алігатор») - російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
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15.08.2022 13:13 Ответить
Правду режешь прямо в матку!
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15.08.2022 13:33 Ответить
Это не я, а Википедия. Я стараюсь работать чистыми руками.
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15.08.2022 14:05 Ответить
яка ж Ка-52-й акула? цьому літаючому металобрухту треба було давати кликуху ось цього земноводного,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB
а не "аілгатору"
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15.08.2022 13:45 Ответить
Встречай, Ростов, еще гробов!
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15.08.2022 11:10 Ответить
орків потрібно утилізовувати
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15.08.2022 11:17 Ответить
Шкода. судячи з відіо наверно дотянув до своїх. А треба добивати,бо підремонтують і знову буде обстрілювати нас. Повторяю--треба знищувати до падіння і загибелі єкіпажа.
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15.08.2022 11:33 Ответить
Не понятно что показано. Так можно сказать про любой миг29 что его сбили. Дыма столько же без потери высоты.
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15.08.2022 12:00 Ответить
Є відео влучання
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15.08.2022 13:37 Ответить
Чего то он дымит как Адмирал Кузнецов. Наверное на мазуте летает.
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15.08.2022 12:11 Ответить
Я бачу підбитий, збитий не бачу.
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15.08.2022 12:38 Ответить
так, але він схоже наврядчи долетить до місця базування, після двох влучань. Якщо сяде у межах дію артилерії, то його на землі доб'ють можливо
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15.08.2022 16:54 Ответить
 
 