Сегодня в Донецкой области сбит вражеский вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил. ВИДЕО

15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!

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