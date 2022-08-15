В финских городах Иматра и Лаппеенранта русских туристов тролят Гимном Украины. ВИДЕО

Наиболее посещаемые россиянами финские города Иматра и Лаппеенранта встречают туристов из РФ Гимном Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Иматра Гимн Украины звучит во время сбрасывания воды через плотину на реке Иматранкоски. Обычно это действо собирает сотни зрителей. Преимущественно это русские туристы. Ранее сброс воды происходил под музыку финского композитора Яна Сибелиуса.

В соседнем городе Лаппеенранта каждый вечер над ратушей, откуда открывается вид на популярные среди российских туристов торговые центры, тоже звучит Гимн Украины.

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