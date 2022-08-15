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В финских городах Иматра и Лаппеенранта русских туристов тролят Гимном Украины. ВИДЕО

Наиболее посещаемые россиянами финские города Иматра и Лаппеенранта встречают туристов из РФ Гимном Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Иматра Гимн Украины звучит во время сбрасывания воды через плотину на реке Иматранкоски. Обычно это действо собирает сотни зрителей. Преимущественно это русские туристы. Ранее сброс воды происходил под музыку финского композитора Яна Сибелиуса.

В соседнем городе Лаппеенранта каждый вечер над ратушей, откуда открывается вид на популярные среди российских туристов торговые центры, тоже звучит Гимн Украины.

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Автор: 

россия (96216) Финляндия (983) туристы (99)


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Топ комментарии
+32
Цих тварюк не можна випускати за межі гадюшника взагалі.
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15.08.2022 15:15 Ответить
+19
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15.08.2022 15:14 Ответить
+16
А что орки делают в стране НАТО? Почему не в процветающую северную корею едут?
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15.08.2022 15:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
з першого прочитання не туди поставив наголос у слові "гімном"
теж непогано вийшло
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15.08.2022 15:13 Ответить
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15.08.2022 15:20 Ответить
Там, взагалі, українського гімнА, мабуть, складніше знайти, ніж почути український Гімн.
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15.08.2022 15:32 Ответить
А они вообще знают как звучит гимн Украины? В России под угрозой смерти ) его запрещают играть, так что им, наверное, пофиг что там играет.. )
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15.08.2022 19:28 Ответить
Їхала зараз зі Львову до Фінляндії, скрізь багато українських прапорів. Навіть в маленьких містах, наприклад, в Латвії бачила біля церкви на флагштоках латвійський та український прапори, в Таллиннському порту на флагштоках прапори Естонії,ЄС та України. На виході з терміналу паромної переправи в Гельсінки стояли дві жінки з українським прапором і об'явою "Українці, звертайтеся сюди по всім питанням". Гріє душу така підтримка. Дякую всім людям доброї волі.
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15.08.2022 22:40 Ответить
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15.08.2022 15:14 Ответить
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15.08.2022 15:40 Ответить
Приехали такие полюбоваться и тут наш Гимн. Представляю перекошенные касапские морды )))
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15.08.2022 15:15 Ответить
Вони напевно у них після цього вирівнялись , бо перекошені з народження))
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15.08.2022 16:21 Ответить
Цих тварюк не можна випускати за межі гадюшника взагалі.
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15.08.2022 15:15 Ответить
який жахливий англійський у орка класичний для кацапів ця різкість англійского як ***** в них напевне челюсть не спроможна мяко розмовляти англійскою
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15.08.2022 15:15 Ответить
Це вже доведено (до речі, російськими дослідниками), що їх зайва хромосома впливає на форму щелепи, і це, зокрема, унеможливлює правильне промовляння слів на кшталт "полуниця" та "нісенітниця".
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15.08.2022 15:18 Ответить
Ніт. Такого акцента я не бачив у дитячому садочку. Оце похохотало.
Тому військових траслейтерів готували в Україні.
Glory to Ukraine !!!
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15.08.2022 15:57 Ответить
Ай да фіни!
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15.08.2022 15:15 Ответить
Було б набагато краще якби тролінг здійснювали фінськи прикордонники.
Ставлячи кацапам в паспорт штамп «В'їзд на територію Фінляндії заборонено».
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15.08.2022 15:17 Ответить
i shtamp s trizubcom po verhu
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15.08.2022 15:41 Ответить
Кацап сказав , що вони проти війни к Украіною , але нічого не можуть зробити !
Пропоную фінам не пускати цю мразоту в свою краіну , от тоді вони точно щось зроблять 😠
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15.08.2022 15:17 Ответить
а фіни з тонким гумором
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15.08.2022 15:18 Ответить
Фінам-респектище...
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15.08.2022 15:18 Ответить
русня така русня. Український гімн - "This is bad for ruSSian tourists". За кораблем.
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15.08.2022 15:20 Ответить
А что орки делают в стране НАТО? Почему не в процветающую северную корею едут?
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15.08.2022 15:23 Ответить
Треба їм вмикати рокверсію українського славня, вона набагато яскравіша! Цапів взагалі повикручує!
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15.08.2022 15:28 Ответить
Еще пару песен в репертуар

Повстань, народе мій

Ой у лузі червона калина
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15.08.2022 15:28 Ответить
І "Батько наш Бандера"
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15.08.2022 18:06 Ответить
Це все добре.
Але жителі країни агресора до сих пір їздять світом та милуються красою Європи, а жителі країни жертви заперті в країні, як в якійсь КНДР та не можуть далі своєї області виїхати.
Повинно бути навпаки наче.
А так для агресора ніякого покарання, як жили, так й живуть
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15.08.2022 15:29 Ответить
квиток "Тюркіш ерлайнс" в Європу - 2 000 долярів
раніше коштував 200 ....
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15.08.2022 16:20 Ответить
Цей кацап згвалтував англійську мову
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15.08.2022 15:30 Ответить
Честно говоря немного странно вести себя так с гостями. На такое наверно способны только европейцы у которых нет особых традиций гостеприимства. Лучше вообще запретить въезжать русским.
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15.08.2022 15:30 Ответить
Відколи це гімн вільних людей і держави борця став оскарблєнієм для людей ?
Може то аскарбілісь нелюди ?
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15.08.2022 16:39 Ответить
Їдь з американського проксі в парашу.
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15.08.2022 16:40 Ответить
Они не гости. Они оккупанты. А вы не пензюк случайно?
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15.08.2022 19:13 Ответить
Кацапів, либонь, від звуків нашого Гімну починає крутити, як чортів від святої води.
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15.08.2022 15:34 Ответить
******* гнида! Думаешь ФСБ не переведет по приезду домой и не задаст вопросы?
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15.08.2022 15:43 Ответить
Фины не ту музыку поставили нужно было либо марш сiчових стрiльцiв либо червону калину
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15.08.2022 15:51 Ответить
У кцпів стільки друзів в світі!
І Куба,і БССР,і Венесуела,і Сирія і ще якісь країни,які на диплом.прийомах Лаврову на шию вінки і буси вішають😂😂😂
Що їм заважає їздити туди , замість цивілізованих країн,які вони так ненавидять.
Або взагалі,хай безвилазно сидять в своїх тундрах.
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15.08.2022 15:51 Ответить
За троллинг лайк однозначно
Но как же этим гнидам тяжело отказаться от денег русских.
И рыбку съесть и на *** сесть
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15.08.2022 16:18 Ответить
Это, что, вот ходят упорные слухи, что когда по 12 раз в сутки к воротам Рая прибывают длиииииные поезда с кацапами сдохшими в Украине, то апостол Пётр включает магнитофон и из динамиков звучит, - ДОБРОГО ВЕЧОРА, МИ З УКРАЇНИ, и поезд без остановки направляется в Пекло.

А финнам уважуха.
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15.08.2022 16:21 Ответить
Стариннная финннская питкааа - трафить моссскалей украинским гииимном!
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15.08.2022 16:22 Ответить
Стандартний росіянин - нот ол рашнс фор путін бат ві кант ду сомсінг, і цим все сказано
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15.08.2022 16:37 Ответить
Кацапський майонез Вася на лицо )
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15.08.2022 19:15 Ответить
Женіть москалів звідусіль !
Поки є така можливість.
Вони як блохи на собаці.
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15.08.2022 16:41 Ответить
Финляндия была когда то забитой частью Росийской империи. Но воспользовалась случаем, отделилась, 2 раза героически отбилась от обьятий совка, и вот теперь, туристы из лаптестана ездят поглазеть, как шикарно живут финны, сбежавшие от них со всей своей территорией. Причём, выводов из этой истории рабзияне никаких не делают, потому что не знают реально своей истории, и продолжают хотеть восстановить свою убогую империю.
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15.08.2022 16:51 Ответить
Бэд рашн туристс гоу ин мухосранск.
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15.08.2022 17:57 Ответить
Насолоджуйтесь кацапи, особливо ті хто не за путіна і тих хто не проти України
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15.08.2022 19:13 Ответить
А краще взагалі цю гидоту не пускати в країну
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15.08.2022 19:44 Ответить
А краще взагалі не вирішуй кому чого вигідно))) Погугли і дізнаєшся, що 96% представників турбізнесу, і торгівлі Лаппеенранта вважають ту гидоту самими вигідними клієнтами, на відміну від скупих шведів, і скандальних німців
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16.08.2022 20:51 Ответить
Та чи кацапы хоть в курсе, шо то именно украинский гимн? От якбы им им ставили: ,, Кацапы, идите нах**й вслед за русским военным кораблём!", от тогда бы они всё поняли. Причём трансляция должна происходить на кацапском
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15.08.2022 21:23 Ответить
Еще охотнее жители Лаппеенранта ездят в Рашу заправляться. Бензин там дешевле в три раза. За это их в Финляндии спонсорами войны зовут.
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16.08.2022 20:08 Ответить
 
 