В финских городах Иматра и Лаппеенранта русских туристов тролят Гимном Украины. ВИДЕО
Наиболее посещаемые россиянами финские города Иматра и Лаппеенранта встречают туристов из РФ Гимном Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Иматра Гимн Украины звучит во время сбрасывания воды через плотину на реке Иматранкоски. Обычно это действо собирает сотни зрителей. Преимущественно это русские туристы. Ранее сброс воды происходил под музыку финского композитора Яна Сибелиуса.
В соседнем городе Лаппеенранта каждый вечер над ратушей, откуда открывается вид на популярные среди российских туристов торговые центры, тоже звучит Гимн Украины.
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+32 Ярема Стогін #518708
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+19 Йцу Кенг #461207
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теж непогано вийшло
Тому військових траслейтерів готували в Україні.
Glory to Ukraine !!!
Ставлячи кацапам в паспорт штамп «В'їзд на територію Фінляндії заборонено».
Пропоную фінам не пускати цю мразоту в свою краіну , от тоді вони точно щось зроблять 😠
Повстань, народе мій
Ой у лузі червона калина
Але жителі країни агресора до сих пір їздять світом та милуються красою Європи, а жителі країни жертви заперті в країні, як в якійсь КНДР та не можуть далі своєї області виїхати.
Повинно бути навпаки наче.
А так для агресора ніякого покарання, як жили, так й живуть
раніше коштував 200 ....
Може то аскарбілісь нелюди ?
І Куба,і БССР,і Венесуела,і Сирія і ще якісь країни,які на диплом.прийомах Лаврову на шию вінки і буси вішають😂😂😂
Що їм заважає їздити туди , замість цивілізованих країн,які вони так ненавидять.
Або взагалі,хай безвилазно сидять в своїх тундрах.
Но как же этим гнидам тяжело отказаться от денег русских.
И рыбку съесть и на *** сесть
А финнам уважуха.
Поки є така можливість.
Вони як блохи на собаці.