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Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражескую БМП и 12 оккупантов. ВИДЕО

На восточном на южном направлении морская пехота ВМС наносит урон врагу.

Об этом сообщают на странице Командования морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 15 августа на Донецком направлении военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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На Херсонском направлении во время проведения разведки в районе ответственности морские пехотинцы нанесли огненное поражение по обнаруженным объектам и технике противника. В настоящее время разведывательные подразделения морской пехоты собирают информацию о возможных потерях российских оккупантов.

В то же время артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 12 оккупантов и одна БМП уничтожена. Окончательные потери врага уточняются

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армия РФ (19703) ВМС (1482) уничтожение (7273) потери (4437)


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Відриваюця на рашистах
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15.08.2022 16:03 Ответить


Слава ЗСУ! Слава Україні!
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15.08.2022 16:18 Ответить
 
 