Путин, несмотря на безумные потери РФ, хвастается оружием и снова высказался о целях "спецоперации" против Украины - ограничился Донбассом. ВИДЕО
Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье, где заговорил о "лучшем оружии" и готовности его раздавать своим "многочисленным союзникам и партнерам". Также Путин заявил, что Россия якобы выполняет все цели "спецоперации" против Украины.
Выступление Путина обнародовало российское пропагандистское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР" и "ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса ", – заявил Путин.
Путин уверен, что у него "много союзников и единомышленников на разных континентах".
Также, по словам главного агрессора, Россия готова "предложить своим союзникам и партнерам" разное вооружение, от стрелковой до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА.
Также российский президент в очередной раз напомнил, что оружие РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги.
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Якби міжнародні лікарі мали до нього доступ та провели обстеження,то весь світ здригнувся б....
Бо псіхіатри поставили б діагноз - шізофренія останньої стадії,в дуже запущеному стані,лікуванню не піддається...
А у фіналі "Такую страну прасралі!!!"
Продолжая вкручивать в тупой мозг застебывать свой бред нациста. В этой твари нет ни куя святого , уже пригласило на свое выступление попуасов , и прочую нечисть .Его ждет веревка и мыло , или укроп пуля, вопрос времени..