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"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств": Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем Войска Польского. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем Войска на польском языке.

Соответствующее видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколения вперед.

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Поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша! И от всей души желаю одного – скорейшей победы.

Слава Польше! Слава Украине!" - говорится в поздравлении.

Зеленский Владимир (20889) поздравление (1062) Польша (8515)


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Топ комментарии
+25
"За нашу та вашу Свободу !"

Вітання полякам із Днем Війська !!!
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15.08.2022 17:16 Ответить
+15
ооо.. та ладно! не буду...
полякам має полестити що наша поліглотік-боневтік так їх вшанував...
а від нас, дісно - подяка щира і слова не по написаному а від серця - дякуємо! ваше допомога неоціненна і ваше плече надійне! приємно мати такого сусіда, одного серед небагатьої надійних і принципових... дякуємо за пригрітих біженців, за зброю, за те, що ************ тих, хто зволікає домомогати нам...
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15.08.2022 17:27 Ответить
+13
Він сам тільки Чонгар розміновувати може .
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15.08.2022 17:15 Ответить
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Це він може. І усе?
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15.08.2022 17:13 Ответить
Він сам тільки Чонгар розміновувати може .
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15.08.2022 17:15 Ответить
"За нашу та вашу Свободу !"

Вітання полякам із Днем Війська !!!
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15.08.2022 17:16 Ответить
ооо.. та ладно! не буду...
полякам має полестити що наша поліглотік-боневтік так їх вшанував...
а від нас, дісно - подяка щира і слова не по написаному а від серця - дякуємо! ваше допомога неоціненна і ваше плече надійне! приємно мати такого сусіда, одного серед небагатьої надійних і принципових... дякуємо за пригрітих біженців, за зброю, за те, що ************ тих, хто зволікає домомогати нам...
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15.08.2022 17:27 Ответить
Шиплять кацапи бо розуміють, що 40 млн українців та 40 млн поляків плюс до того країни Балтії - це вже сила, з якою буде рахуватись стара Європа. Рашка ж залишається на задвірках світу, агонізуючи в конвульсіях імперських амбіцій. Українська та польскі мови дуже схожі. Зараз кацапи намагаються вбити клін між дружбою двох близьких народів. Нам є чого повчитись в поляків, багато побували в цій привітній країні, змогли порівняти життя на заході та на рашці та зрозуміти, який шлях нам обрати.
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15.08.2022 17:39 Ответить
Кацапи все існування намагалися зробити все щоб нас розділити з поляками..щоб в нас небуло союзу з ними, починаючи з не так давніх подій..коли НКВДешнікі перевдягалися в форму УПА..і вирізали польське селище..але обовязково лишали когось живого щоб розповів..хто то зробив..і починалось братське кровопролиття...розділяй і володій.
Зараз там постійна робота ФСБ в польщі..коли проплачують..щобивсілякі вандалізми могил відбувалися...що в польщі що в україні...і нажаль дуже часто руками користних ідіотів..безкоштовно..
Кацапи як смерті боятся нашого з поляками союзу..тому всіма способами намагаються нас розсварити..ітд..Бо разом ми їх розірвемо в нуль..нехай так і буде!)
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15.08.2022 17:51 Ответить
Моцковская мразота не сможет посеять вражду между Украиной и Польшей:

обе страны ясно понимают, что варварская моцковская Орда - это исторический общий враг для обоих народов.
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16.08.2022 05:54 Ответить
Совсем не оригинален владимир александрович.
А вот В.Ф.Залужного за оригинальность и самостоятельность могут и убрать с занимаемой должности.
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15.08.2022 17:52 Ответить
Гарно привітав, непоганою польською. Молодець. Поляки впісяються від радості, бо наш Зеля там дуже-дуже популярний.
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15.08.2022 17:53 Ответить
Шо поляки зроблять?
Ви, хоч іноді, товаришуйте з головою, у свойому обожнюванні Бубочки Боневтіка.
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15.08.2022 18:37 Ответить
Гарно привітав польською, але українською воно гірше володіє бо не українець...
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15.08.2022 20:45 Ответить
"Разом переможемо": Залужний привітав зі святом Війська Польського
https://www.youtube.com/watch?v=FExe71oyDMI

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15.08.2022 18:34 Ответить
А міг би і на ідіш...
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15.08.2022 18:35 Ответить
Якою на суфлері написано, тією і прочитав.
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15.08.2022 18:38 Ответить
А не хоче він прокоментувати неправдиві покази Безуглої щодо Яни Зінкевич? Ось відео з ВРУ:
https://www.youtube.com/watch?v=nIOem2teoXk Безуглу поставили на місце у залі Верховної Ради
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15.08.2022 18:44 Ответить
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15.08.2022 19:38 Ответить
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15.08.2022 19:39 Ответить
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16.08.2022 00:50 Ответить
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15.08.2022 19:41 Ответить
Де Гордон з пірамідкою? ))
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15.08.2022 23:33 Ответить
Приємно здивував… направду приємно - і панам польским і нам цеж.
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15.08.2022 19:55 Ответить
Нет клоун, не будет у тебя скорейшей победы, до тех пор, пока сидят с тобой рядом враги Украины, предатели, и вся остальная шушера.
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15.08.2022 22:04 Ответить
ермак, баканов, арахамия, татров, демченко, безуглая, гет - манцев, третьякова, коля котлета и т.д.
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15.08.2022 22:07 Ответить
Блін , знов критики налетіли ...
Як хлопака зі Львова , відповідно не з 73%, приємно вражений !
Уже гуляє на форумі мулька - що Зе просто ,як актор, грає роль Президента України ...
Можна і посперечатися ... , але я зараз і не буду
Але , якщо і грає , то - шедеврально і талановито !
Успіхів Зе ! Успіхів Укпраїні !
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15.08.2022 22:17 Ответить
шедеврально? ти не *****? ******** шедевр для бидла,так для бидла,"шедеврально" пройобаний Південь,"шедеврально" розвалені Північ і Схід,десятки тисяч трупів,мільйони біженців,***** економіці.такий "шедевр" тобі сподобався? ***** лізти "грати роль" Президента якщо ти крім з папірця ні нащо не здатен.А воно тішиться що зеля пару фраз по польськи з себе висрав,папугу теж можна цьому навчити.
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15.08.2022 22:33 Ответить
Йдіть розкажіть про шедевральну гру в презЕдента родичам захисників азовсталі, яким він гарантував обмін.
Де ж ви такі беретесь?
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15.08.2022 23:53 Ответить
 
 