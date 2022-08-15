"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств": Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем Войска Польского. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем Войска на польском языке.

Соответствующее видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколения вперед.

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Поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша! И от всей души желаю одного – скорейшей победы.

Слава Польше! Слава Украине!" - говорится в поздравлении.