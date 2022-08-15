"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств": Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем Войска Польского. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем Войска на польском языке.
Соответствующее видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколения вперед.
Поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша! И от всей души желаю одного – скорейшей победы.
Слава Польше! Слава Украине!" - говорится в поздравлении.
Топ комментарии
+25 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.08.2022 17:16 Ответить Ссылка
+15 Вася Шевченко #371210
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+13 Віктор Степаненко
показать весь комментарий15.08.2022 17:15 Ответить Ссылка
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Вітання полякам із Днем Війська !!!
полякам має полестити що наша поліглотік-боневтік так їх вшанував...
а від нас, дісно - подяка щира і слова не по написаному а від серця - дякуємо! ваше допомога неоціненна і ваше плече надійне! приємно мати такого сусіда, одного серед небагатьої надійних і принципових... дякуємо за пригрітих біженців, за зброю, за те, що ************ тих, хто зволікає домомогати нам...
Зараз там постійна робота ФСБ в польщі..коли проплачують..щобивсілякі вандалізми могил відбувалися...що в польщі що в україні...і нажаль дуже часто руками користних ідіотів..безкоштовно..
Кацапи як смерті боятся нашого з поляками союзу..тому всіма способами намагаються нас розсварити..ітд..Бо разом ми їх розірвемо в нуль..нехай так і буде!)
обе страны ясно понимают, что варварская моцковская Орда - это исторический общий враг для обоих народов.
А вот В.Ф.Залужного за оригинальность и самостоятельность могут и убрать с занимаемой должности.
Ви, хоч іноді, товаришуйте з головою, у свойому обожнюванні Бубочки Боневтіка.
https://www.youtube.com/watch?v=FExe71oyDMI
https://www.youtube.com/watch?v=nIOem2teoXk Безуглу поставили на місце у залі Верховної Ради
Як хлопака зі Львова , відповідно не з 73%, приємно вражений !
Уже гуляє на форумі мулька - що Зе просто ,як актор, грає роль Президента України ...
Можна і посперечатися ... , але я зараз і не буду
Але , якщо і грає , то - шедеврально і талановито !
Успіхів Зе ! Успіхів Укпраїні !
Де ж ви такі беретесь?