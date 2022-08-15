Военные угрожали полицейским автоматами во время дорожного конфликта в Чернигове. ВИДЕО
В Чернигове сотрудники патрульной полиции остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал "в помощь" своих приятелей-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Facebook.
Отмечается, что водителя мотоцикла HONDA остановили правоохранители, но тот отказался выполнять законные требования. Вместо этого он позвал более 10 человек, находившихся в составе одного из военных формирований. Они были вооружены автоматами и угрожали полицейским.
"Они пытались физически оттеснить их (полицейских – ред.) от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом выражали оскорбления и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной стражей порядка, наехал полицейскому на ногу", - рассказывают в Нацполиции.
Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное производство. Личности всех участников происшествия установлены.
По данным правоохранителей, шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность.
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У нас ганяє такий собі «скажений Макс» на такій швидкості, що не встигає зупинятисяна світлофорах та зебрах. Він реально низько, але летить. Здалеку звук його рокера нагадує мені звук ракети, раніше я лякалась, а зараз вже звикла. У Києві таж є такий скажений Макс, який людей лякає.
Для мене загадка, чому їх ніхто не зупиняє, і дуже цікаво, хто їх найняв, щоб вони людей лякали цими звуками пізно ввечері або вночі.
...До нас от пєрєсєлєнци такого штибу понаїхали. Ганяють на своїх моторбіциклах, ніби за ними дідько з мухобойкою несеться.
А мене, правду кажучи, починають дратувати понаїхавші алкаші та нарколиги з дамбазюрською вимовою, котрі в нашому місті виглядають так само органічно і природно, як тарілка блювотиння на обід в дорогому ресторані.
А ми шо, не на нервах? Чого це ми маємо берегти мусарню, а вони нас ні? Хто для кого? Хто бляха кого годує?
вже було оновлення поліції - що вийшло, знаємо всі
😂😂😂😂
Дебилов вообще большинство.
Цікаво: на що разраховували ці хлопці? що після неправомірних дій зі зброєю в бік поліції їм подяку висловлювати будуть? Це 100% крімінал, навіть якщо копи були не праві у чомусь, це їх не виправдає. Якщо не доведуть що вживали зброю , та протидіяли поліції в рамках закону, років по 5 можуть отримати.
Хлоці "напрацювали" на купу статей.
Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (СОДЕРЖАНИЕ) https://protocol.ua/ru/yuridicheskaya_vselennaya/zakoni/?t=55991 Прочие кодексы
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1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
..............................
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
Хто там винуватий? Важко сказати, бо для повноти картини бажано було б мати повний відеозапис.
Але в будь-якому разі мені особисто соромно чомусь за "військових". Згадались картини з нещодавнього минулого, коли поліція зупиняла нардепів та іншу (3.14)здоту - наприклад, Гогілашвілі у Києві. І тоді ті, кого зупиняли, так само бикували і погрожували патрульним. Але тоді наші симпатії були на боці патрульних. Що змінилось?
Цього разу зупинили якогось військового. Який викликав на допомогу "друзів". І далі починається якась суцільна ганьба. Яка, між іншим, нагадує мені іншу історію. Коли патрульні у Дніпрі зупинили машину - як виявилось, службову машину начальника поліції Дніпра генерала Глуховері. І водій Глуховері викликав на допомогу Корд, який поклав патрульних обличчям в асфальт.
мені особисто не соромно чомусь за військових
І я більше довіряю військовим- чим ментам !
Знов таки - новина злизана - а спроба затримання не була людини у військовій формі ?
Як що так - мали повне право - і на пораження
Сподіваюся на прозоре розслідування пригоди, бо все може бути, ми не бачимо повної картини. Але в такі часи потрібно всеж особливо прискіпливо слідкувати за порушеннями закону.
- В цій ситуації чи взагалі?
І я більше довіряю військовим- чим ментам ! ©
- Знову ж таки, взагалі чи...?
За останніми опитуваннями, зараз у суспільстві взагалі довіра до військових найвища поміж усіх державних структур - 98%. До Нацполіції менша (хоча всередині Нацполіції найбільшу довіру має саме патрульна поліція). І що? Чи означає це, що військові в усіх конфліктних ситуаціях є правими?
Пригадую різні ганебні історії з військовими, які набули широкого розголосу в минулому. Наприклад, згвалтування неповнолітньої дівчини бійцем АТО на Київщині у 2016 р. Або вбивство у Дніпрі (у тому ж таки 2016 р.) двох патрульних поліцейських - Артема і Ольги - екс-бійцем роти Торнадо, уродженцем Тамбовської обл.
Здавалося б, зараз у нас вже не АТО, а повномасштабна війна, і такої ганьби, яка була в минулі роки, вже не має бути. А ось і ні. Про бикування "людей, які перебувають в складі одного з військових формувань" (як у цьому відео) мені розповіли мешканці одного з населених пунктів Київщини (у мене там дача). Ганебна подія ніде не висвітлювалась, проте набула розголосу серед місцевих, яки зараз просто в шоці. А до "героїв" було вжито "виховні заходи", і вони зараз дуже жалкують про скоєне.
Сподіваюсь, що і в даному випадку (через розголос у ЗМІ) ми скоро дізнаємось подробиці того, що насправді сталося на Чернігівщині.
Нажаль, зараз немає штрафбатів, а було б корисно їм там трохи послужити та охолонути трохи.
Дядя, ти мене розсмішив, звинувачуючи головреда наскрізь шоколадного сайту, де вовтузяться порохоботи всіх мастей, у роботі по зниженні рейтингу