Военные угрожали полицейским автоматами во время дорожного конфликта в Чернигове. ВИДЕО

В Чернигове сотрудники патрульной полиции остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал "в помощь" своих приятелей-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Facebook.

Отмечается, что водителя мотоцикла HONDA остановили правоохранители, но тот отказался выполнять законные требования. Вместо этого он позвал более 10 человек, находившихся в составе одного из военных формирований. Они были вооружены автоматами и угрожали полицейским.

"Они пытались физически оттеснить их (полицейских – ред.) от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом выражали оскорбления и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной стражей порядка, наехал полицейскому на ногу", - рассказывают в Нацполиции.

Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное производство. Личности всех участников происшествия установлены.

По данным правоохранителей, шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность.