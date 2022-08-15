Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 173-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.
Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки" – они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий.
Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", – отметил Зеленский.
Читайте также: Рашисты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А через день-два після грізної заяви: "за посередництвом оон, розпочались перемовини про...".
Зе-чмо та його друзі працюють. Завтра про це напишуть у Великій Британії👇
Євген Рибчинський
@EugeneRibchins
·
https://twitter.com/EugeneRibchins/status/1559246711238938624 1 ч
Вілкула поставити главою ВА це не просто помилка! Якщо воно сьогодні стирає мурал з Джонсоном, то завтра воно намалює портрет ***** і здасть усіх з потрухами. Сьогодні це скандал, а завтра це біда. Не знаю, кому прийшло в голову поставити на чолі президентського міста це сміття!
Скандал із муралом у Кривому Розі не вщухає.
Як відомо, на минулому тижні в місті на будинку №4 по вулиці Тбіліській з'явився мурал із зображенням прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона на фоні українського прапора.
Але офіційно не повідомлялося, за чиєї ініціативи виник цей малюнок, хто замовник і виконавець та чи є дозволи на стріт-арт. Чимало містян зробили фото на фоні великобританського друга українців, серед них був і начальник відділу з питань реклами Криворізької міськради Ігор Ільченко. А через декілька годин після того, як чиновник виклав фото на своїй сторінці у Фейсбуці, він видає Припис про знищення муралу.
Причина припису - зовнішня реклама. Але про яку саме рекламу йде мова, мало хто міг зрозуміти. А все тому, що ту саму рекламу на різних фото то видно, то ні. І знаходилася вона на футболці Боріса.
Пізніше пояснення у своєму пості надав Народний депутат України Олексій Гончаренко. Виявляється, саме його Центр і став ініціатором створення муралу і, як запевняє нардеп, у нього були дозвільні документи.
Проте криворізькі чиновники не частково знищили інформацію - саме рекламу ГончаренкоЦентру, а замалювали увесь мурал. Чому не дійшли згоди й не порозумілися у цьому питанні обидві сторони - невідомо.
http://krlife.com.ua/news/pripis-vikonano-u-krivomu-roz-znishchili-mural-z-bor-som-dzhonsonom
СКАЗАВ І ГНІВНО ТОПНУВ НОГОЮ 38 РОЗМІРУ 😁
Denys Tsaruk
@den_tsaruk
·
https://twitter.com/den_tsaruk/status/1559257156410548227 1 ч
Нагадаю, що зєлєнскій задля переговорів з путлєром, залишив помирати Журавля.
Хоча міг дати наказ врятувати бійця, але жрав шашлики на державній дачі. Це просто факт.