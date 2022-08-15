Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 173-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.

Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки" – они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий.

Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", – отметил Зеленский.

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