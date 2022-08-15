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Новости Видео Война
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Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 173-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.

Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки" – они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий.

Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", – отметил Зеленский.

Читайте также: Рашисты повредили оборудование ЗАЭС: высокий риск распыления радиоактивных веществ и пожара

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Запорожская АЭС (723)


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Топ комментарии
+32
А ты им куском асфальта пригрози ?
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15.08.2022 23:05 Ответить
+15
Здав ЗАЕС за оманським договорняком, а тепер робить вигляд що вимагає. Зрадник зелений.
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15.08.2022 23:12 Ответить
+12
Ща как ломанутся....
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15.08.2022 23:07 Ответить
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А ты им куском асфальта пригрози ?
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15.08.2022 23:05 Ответить
Они тебя послушали,и теперь думают,им сначала в туалет сходить,а потом быстро убегать,или наоборот
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16.08.2022 05:14 Ответить
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16.08.2022 10:04 Ответить
Ща как ломанутся....
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15.08.2022 23:07 Ответить
І ногою, туп!
А через день-два після грізної заяви: "за посередництвом оон, розпочались перемовини про...".
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15.08.2022 23:07 Ответить
А сказати забратися рашистам з Херсону сказати слабо? Чи там все було погоджено відразу.
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15.08.2022 23:08 Ответить
а то что? стадион так стадион? это не канает тут, вова
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15.08.2022 23:09 Ответить
А ты их на шашлычки пригласи...
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15.08.2022 23:09 Ответить
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15.08.2022 23:18 Ответить
як підірвати довіру нашого головного союзника.

Зе-чмо та його друзі працюють. Завтра про це напишуть у Великій Британії👇

Євген Рибчинський

@EugeneRibchins

·

https://twitter.com/EugeneRibchins/status/1559246711238938624 1 ч

Вілкула поставити главою ВА це не просто помилка! Якщо воно сьогодні стирає мурал з Джонсоном, то завтра воно намалює портрет ***** і здасть усіх з потрухами. Сьогодні це скандал, а завтра це біда. Не знаю, кому прийшло в голову поставити на чолі президентського міста це сміття!

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15.08.2022 23:10 Ответить
Вілкул кончена потвора, моє побажаня шоб до Перемоги України над Кацапієй всю цю свору ригів татарових, портнових, вілкулів розтріляли. Тільки так, вони кончені тварі ненавидять Україну.
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15.08.2022 23:31 Ответить
Надпис Гончаренко Центр роздратував регіоналів і зелених.

Скандал із муралом у Кривому Розі не вщухає.

Як відомо, на минулому тижні в місті на будинку №4 по вулиці Тбіліській з'явився мурал із зображенням прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона на фоні українського прапора.

Але офіційно не повідомлялося, за чиєї ініціативи виник цей малюнок, хто замовник і виконавець та чи є дозволи на стріт-арт. Чимало містян зробили фото на фоні великобританського друга українців, серед них був і начальник відділу з питань реклами Криворізької міськради Ігор Ільченко. А через декілька годин після того, як чиновник виклав фото на своїй сторінці у Фейсбуці, він видає Припис про знищення муралу.

Причина припису - зовнішня реклама. Але про яку саме рекламу йде мова, мало хто міг зрозуміти. А все тому, що ту саму рекламу на різних фото то видно, то ні. І знаходилася вона на футболці Боріса.

Пізніше пояснення у своєму пості надав Народний депутат України Олексій Гончаренко. Виявляється, саме його Центр і став ініціатором створення муралу і, як запевняє нардеп, у нього були дозвільні документи.

Проте криворізькі чиновники не частково знищили інформацію - саме рекламу ГончаренкоЦентру, а замалювали увесь мурал. Чому не дійшли згоди й не порозумілися у цьому питанні обидві сторони - невідомо.
http://krlife.com.ua/news/pripis-vikonano-u-krivomu-roz-znishchili-mural-z-bor-som-dzhonsonom
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15.08.2022 23:58 Ответить
Мурали повині бути тількі с клоунами - який Борис? ))) Заборонити! Коли вже мізкі будуть у влади?
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16.08.2022 00:43 Ответить
Когда читаю. такие новости, складывается впечатление, что мелкие наперсточники сели играть в шахматы с гроссмейстерами.
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16.08.2022 07:18 Ответить
Главное чтобы завтра мы не узнали с рашистских СМИ что Дерьмак с Хламидией уже в Стамбуле что то там с рашистами подписывают как всегда очень полезное для Украины
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15.08.2022 23:11 Ответить
Щеневтік розбушувався
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15.08.2022 23:12 Ответить
Здав ЗАЕС за оманським договорняком, а тепер робить вигляд що вимагає. Зрадник зелений.
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15.08.2022 23:12 Ответить
Не кричіть на нього, що не конструктивно, що порожня балаканина не дає результату. Він не зумисно. Просто читає, що йому написали. Він так навчений з юнацтва.
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15.08.2022 23:13 Ответить
піди поголися й футболку зміни, бо заїбало вже твоє оце рило бомжацьке
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15.08.2022 23:15 Ответить
гундосіквідосік зарікся що не голитиметься і не мінятиме майку до перемоги, характєр, єто вам ні єто...
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15.08.2022 23:22 Ответить
найвеличніше непорозуміння України
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15.08.2022 23:17 Ответить
Угу, аж поскакали вже.
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15.08.2022 23:20 Ответить
Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов, - Зеленський. Джерело:
СКАЗАВ І ГНІВНО ТОПНУВ НОГОЮ 38 РОЗМІРУ 😁
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15.08.2022 23:25 Ответить
Вова, ти їх візьми в оточення і нехай там трохи посидять. Крути їм сватів безперервно. Через два дні здадуться.
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15.08.2022 23:26 Ответить
с дальнобойщиками был более грозный
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15.08.2022 23:31 Ответить
Собаки ***** пришли грабить и убивать и сами они уйдут с Украины при условии политического кризиса на расии и отстутствия целесобразности проведения боевых действий ...очевидно что ни первое ни другое в ближайшие месяцы не придвидится.Давление мировой общественности и санкции процес медленный остается гнать и #башить казломордых беспощадно...
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15.08.2022 23:33 Ответить
Вотэтопарень,сразу уважение заслужил.А в гляделки не хочешь поиграть?
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15.08.2022 23:33 Ответить
Вілкул у Кривому Розі замалював мурал з Борисом Джонсоном -
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15.08.2022 23:33 Ответить
это террористы захватывают атомки и выдвигают условия. россия - государство-террорист.
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15.08.2022 23:35 Ответить
На данний момент ситуація з ЗАЕС показує що всім пох і що ООН і весь світ кончені без мізків і ба більше вони нічого не можуть зробити проти рашки.А вона в свою чергу харкає на них і сміється з них.
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15.08.2022 23:40 Ответить
Ну а що буде далі, коли "понты" у кацапів скінчаться? Взорвуть якийсь блок, ну може і взорвуть, а скоріш ні. Ці ООНи і ШМАГАТЕ, зрозуміло, що всі "соплєжуи и импотенты", може вони просто "не ведутся на понты"?
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16.08.2022 00:43 Ответить


Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1559257156410548227 1 ч

Нагадаю, що зєлєнскій задля переговорів з путлєром, залишив помирати Журавля.
Хоча міг дати наказ врятувати бійця, але жрав шашлики на державній дачі. Це просто факт.
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15.08.2022 23:41 Ответить
нєлох, виродок квартальний, а російський пдорас дєрьмак не повинен забратися нхй з України? чи дядя патрушев не дозволяє?
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15.08.2022 23:47 Ответить
Хто, цей "мощьний" бородач?
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16.08.2022 00:30 Ответить
ти ще ніжкою тупни
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16.08.2022 06:33 Ответить
Падло дозволив, то відповідь отримаєш, вже на часі.
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16.08.2022 06:34 Ответить
А всему миру не интересно, почему русские до сих пор не взорвали станцию ???
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16.08.2022 07:45 Ответить
Ну і?
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16.08.2022 07:58 Ответить
Може зе вже треба звільнити Банкову?
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16.08.2022 09:13 Ответить
Нужно было не шашлыки мариновать а к войне готовиться, про Энергодар Зеленский должен был еще в декабре 2021 думать, а весь его треп о том ,что кто то чего то должен это для красивой картинки в ленте новостей.
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16.08.2022 09:58 Ответить
Ділова пропозиція, а, головне, «ефективна»? Тільки через чию безвідповідальність чи щось гірше рашисти там опинились?
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16.08.2022 10:06 Ответить
Как они испугались и побежали выполнять, хватит снимать тупые видосики!!!
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16.08.2022 10:39 Ответить
Так він же більше нічого не вміє крім читати чиїсь тексти, іноді навіть протилежні - думати ніколи, читати треба.
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16.08.2022 11:17 Ответить
Негайно це на ***
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16.08.2022 11:49 Ответить
Тобі ніхто нічого не "повинен"!
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16.08.2022 11:53 Ответить
3.14 здобол !!! що з героями - азовцями ? хто там гарантії обміну давав ? червоний хрест вже відхрестився залишилось ООН думаю ,що вони також не в курсі балабола- боневтіка
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16.08.2022 16:11 Ответить
 
 