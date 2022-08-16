РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12110 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
47 220 134

"#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

Пассажиры автобуса, остановившегося на дороге из-за взрывов на складе россиян возле оккупированного Джанкоя, запечатлели новое видео.

Его публикуют телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Взрывы возле Джанкоя слышны с утра 16 августа. По предварительной информации, в районе села Майское детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда уже выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Также смотрите: В районе Джанкоя раздаются взрывы. ВИДЕО

взрыв (6815) Джанкой (83) Крым (26427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+113
На Донбассе подорвалась на мине российская пропагандистка.
На временно оккупированной территории Донецкой области погибла начинающая российская военкор Земфира Сулейманова.
По данным россиян, Сулейманова сделала «жест доброй воли» и подорвалась на мине.
показать весь комментарий
16.08.2022 09:13 Ответить
+108
Салют на честь ЗСУ!
показать весь комментарий
16.08.2022 09:06 Ответить
+107
показать весь комментарий
16.08.2022 09:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ох вже мені ці "москальські курці"...
показать весь комментарий
16.08.2022 10:27 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 10:56 Ответить
То у тебя очко шевелится. зжимаясь. Камыш перед автобусом и то с пониманием и выдержкой относится к взрывам.
показать весь комментарий
16.08.2022 10:58 Ответить
Це не "автобус шатає", а базу💥
показать весь комментарий
16.08.2022 10:59 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 11:04 Ответить
О как я люблю цей анекдот…
показать весь комментарий
16.08.2022 20:17 Ответить

Ну на каждой же второй коробке написано, а они все курят и курят......
показать весь комментарий
16.08.2022 11:09 Ответить
Яка краса... можна оргазм отримати....
показать весь комментарий
16.08.2022 11:14 Ответить
Свято починається
показать весь комментарий
16.08.2022 11:24 Ответить
Это уже действительно похоже на склад оружия. Не из сказок Арестовича.
показать весь комментарий
16.08.2022 11:45 Ответить
Салют на честь відкриття "оксамитового" сезону в крімії...горящі тури...дешево...
показать весь комментарий
16.08.2022 11:52 Ответить
Где зонтик? Долгожданные "камни с неба"....
показать весь комментарий
16.08.2022 11:53 Ответить
Бах-бархатный сезон.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:17 Ответить
а гарно ж то як
показать весь комментарий
16.08.2022 12:18 Ответить
Я твой автобус шаталь...
показать весь комментарий
16.08.2022 12:42 Ответить
Ну що крисчанє які ненавиділи все Українське, отримуйте те чого так боялися
показать весь комментарий
16.08.2022 12:42 Ответить
спєка нємажлівая аж асфальт парєпалса
показать весь комментарий
16.08.2022 12:53 Ответить
репортери рідкісні дебіли - "о, глянь, снаряд палєтєл"
показать весь комментарий
16.08.2022 13:05 Ответить
Камни с неба?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:24 Ответить
Чому вони у автобусі сидять ? Над ними ж пролітало ?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:29 Ответить
Автобус от КАМАЗа шевелится.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:01 Ответить
Мабудь у кацапів сьогодні якесь свято і вони устроїли фейєрвек. Гарно вийшло.
Побільше свят вам, кацапи, великих і маленьких. І кожного дня.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:14 Ответить


Нарешті дочекались!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:51 Ответить
Это лучший фейерверк, который я видела в своей жизни!
показать весь комментарий
16.08.2022 15:21 Ответить
bawełna, bardzo ładna
показать весь комментарий
16.08.2022 15:49 Ответить
Гарно рве. Тільки сраки поскакали!
показать весь комментарий
16.08.2022 16:02 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 16:05 Ответить
Що поробиш, то все курево винувате!
показать весь комментарий
16.08.2022 20:47 Ответить
І це ми тільки дали прикурити...
показать весь комментарий
16.08.2022 22:00 Ответить
детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда уже выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

А оно зачем поехало? На феерверк любоваться?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:26 Ответить
а нравіццо
показать весь комментарий
17.08.2022 00:22 Ответить
Демілітаризація прийшла.
показать весь комментарий
17.08.2022 00:34 Ответить
То не автобус шевелиться, то у кацапа "очко іграєт"
показать весь комментарий
17.08.2022 00:38 Ответить
а два корифана еще со студенческих времен Ермак и Резников целый месяц тормозили предложение дяди Сэма о поставке Хаймарсов, так уведомил Наш человек в Вашингтоне, то есть положили под зеленое сукно. Это было в апреле 2022 года. И только после этого дядя Сэм перестал иметь дело с ........
Дело совсем просто. Эти гнусы из ...ОПы попались на соучастии в организации захвата Капитолия при инагурации Байдена. Есть прямые доказательства ФБР об организации гнусами встречи в Киеве полпредов Трампа и Путина в декабре 2020 года. Идут слушанья в конгрессе по этому делу и и выдаются ордера для друзей Ермака.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 