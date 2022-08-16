"#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО
Пассажиры автобуса, остановившегося на дороге из-за взрывов на складе россиян возле оккупированного Джанкоя, запечатлели новое видео.
Его публикуют телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы возле Джанкоя слышны с утра 16 августа. По предварительной информации, в районе села Майское детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда уже выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
Топ комментарии
+113 Anders Hepburn
показать весь комментарий16.08.2022 09:13 Ответить Ссылка
+108 Віталій Турченюк
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+107 частный сектор
показать весь комментарий16.08.2022 09:08 Ответить Ссылка
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Ну на каждой же второй коробке написано, а они все курят и курят......
Побільше свят вам, кацапи, великих і маленьких. І кожного дня.
Нарешті дочекались!
А оно зачем поехало? На феерверк любоваться?
Дело совсем просто. Эти гнусы из ...ОПы попались на соучастии в организации захвата Капитолия при инагурации Байдена. Есть прямые доказательства ФБР об организации гнусами встречи в Киеве полпредов Трампа и Путина в декабре 2020 года. Идут слушанья в конгрессе по этому делу и и выдаются ордера для друзей Ермака.