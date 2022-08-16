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В США грузят боеприпасами самолет для Украины, - Пентагон. ВИДЕО

Американские военные готовят очередной самолет военной помощи в Украине.

Видео загрузки самолета обнародовал Пентагон в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте: Эффективность ВСУ - 12 из 10, - Пентагон

боеприпасы (2363) Пентагон (1470) помощь (7882) самолет (3651) США (27182)


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Топ комментарии
+53
Скільки ще таких літаків буде мабуть до останнього кацапа
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16.08.2022 13:49 Ответить
+38
шось ви не те верзете !!!
це вас не боневтік часом покусав???
якби не Байден і інші друзі України, то невідомо вистачило би нам асфальту відбиватися???
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16.08.2022 14:18 Ответить
+35
Яка краса. Дякуємо, Америко!
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16.08.2022 13:50 Ответить
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Жовто-блакитні ремені у хлопців порадували!
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16.08.2022 19:59 Ответить
Гарні подарунки мокшанський свиноті.
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16.08.2022 20:16 Ответить
Cпасибо США!
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16.08.2022 21:30 Ответить
Красівоє....
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17.08.2022 08:38 Ответить
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