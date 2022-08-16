В США грузят боеприпасами самолет для Украины, - Пентагон. ВИДЕО
Американские военные готовят очередной самолет военной помощи в Украине.
Видео загрузки самолета обнародовал Пентагон в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину", - говорится в сообщении.
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vadyan
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Александр Краус
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metal35
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це вас не боневтік часом покусав???
якби не Байден і інші друзі України, то невідомо вистачило би нам асфальту відбиватися???