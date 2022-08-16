РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 847 26

Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российскую систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили "звезду" сюжетов кремлевских пропагандистов систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. Российская военная машина была уничтожена с помощью украинской ПТРК "Стугна-П".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские морские пехотинцы уничтожили 2 миномета, 5 единиц бронированной техники и 7 оккупантов

Автор: 

армия РФ (19746) уничтожение (7300)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Оооо, це просто супер!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:35 Ответить
+28
Пацаны,давайте быстрее мочите кацапню и к столу. Яичница стынет))
показать весь комментарий
16.08.2022 18:39 Ответить
+24
Спікся на смерть!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оооо, це просто супер!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:35 Ответить
Виконавцям-респектище...
показать весь комментарий
16.08.2022 18:37 Ответить
Пацаны,давайте быстрее мочите кацапню и к столу. Яичница стынет))
показать весь комментарий
16.08.2022 18:39 Ответить
"Яйца с картошкой!(с) это добре, по видео видно).
показать весь комментарий
16.08.2022 18:41 Ответить
ось як вигляда знищнння сонцепьока, уакованого БК
робота Тоу, Сирія. Аллах Акбар !
показать весь комментарий
16.08.2022 18:41 Ответить
дуже небезпечна ця установка ..такий собі Град для ближнього бою
показать весь комментарий
16.08.2022 18:47 Ответить
какой град??? там термобарический заряд... там даже земли не остается... распыляется дисперсия ВВ как аэрозоль и подрывается....
показать весь комментарий
16.08.2022 19:00 Ответить
с "градом" общего только принцип выстрела\схода с направляющих.
Основное отличие - оснащение боевой части термобарической смесью (чего нет у других РСЗО). Ну и пакет значительно тяжелее, чем у "града" (одна ракета весит 200 кг), потому и взяли доработанное шасси танка Т-72А. Поэтому общий вес этой анало-говнетной ***** 46 тонн.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:19 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 18:50 Ответить
Спікся на смерть!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:51 Ответить
«Солнцепек» спікся!
Слава нашим воїнам!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:51 Ответить
солнцепьок зап1кся))))
показать весь комментарий
16.08.2022 18:51 Ответить
петросянша в кубе
показать весь комментарий
16.08.2022 19:23 Ответить
Пуста нажаль , але все рвіно добре дуже
показать весь комментарий
16.08.2022 18:55 Ответить
там столько пороха у торпедах наврено гваделупу смыло или фитиль отсырел))
показать весь комментарий
16.08.2022 18:57 Ответить
"..єєєєєєє!.. ракЕти ще є?.. - заряжай, с.ка.."
- отакі вони, звичайні Герої-Українці
показать весь комментарий
16.08.2022 19:15 Ответить
А Воля Зеленський замість ракет "Стугна" закупив тисячі асфальтоукладчиків, бутумовозок... Призвати всіх "зелених" на фронт, створивши з них спецбатальйони, повереду яких поставити Президента на білому асфальтоукрадчику, за ним єлдака на білоку катку і абдристовича на білій бітумовозці. Всім "військам", в тому числі "Юзікам", "тамбовським вовкам" замість автоматів видати лопати і на передову під Піски і Херсон.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:36 Ответить
прямо в целку.)))
показать весь комментарий
16.08.2022 19:56 Ответить
слава ЗСУ!
кацапів потрібно утилізовувати
показать весь комментарий
16.08.2022 19:57 Ответить
плачу )))), ааай кацапня, вас мочать як свиней, як розвага під час приготування яйць з картоплею!! Щоб не сумно було чекати!
показать весь комментарий
16.08.2022 20:01 Ответить
Героям Честь і Слава!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 20:06 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
16.08.2022 20:56 Ответить
Andruha krasawa
показать весь комментарий
16.08.2022 21:05 Ответить
Просто дякую!
показать весь комментарий
16.08.2022 21:17 Ответить
МОЛОДЦІ!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 01:12 Ответить
Красота! Это еще лучше, чем смотреть футбол! Эмоции намного сильнее!
показать весь комментарий
29.10.2022 09:33 Ответить
 
 