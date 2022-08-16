Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российскую систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили "звезду" сюжетов кремлевских пропагандистов систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. Российская военная машина была уничтожена с помощью украинской ПТРК "Стугна-П".
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+36 Claudia Smith
показать весь комментарий16.08.2022 18:35 Ответить Ссылка
+28 Garry Grant
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+24 николай николаенко #464850
показать весь комментарий16.08.2022 18:51 Ответить Ссылка
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робота Тоу, Сирія. Аллах Акбар !
Основное отличие - оснащение боевой части термобарической смесью (чего нет у других РСЗО). Ну и пакет значительно тяжелее, чем у "града" (одна ракета весит 200 кг), потому и взяли доработанное шасси танка Т-72А. Поэтому общий вес этой анало-говнетной ***** 46 тонн.
Слава нашим воїнам!
- отакі вони, звичайні Герої-Українці
кацапів потрібно утилізовувати