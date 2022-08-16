Гайдай о последствиях взрыва в Лисичанске: Погибли около 100 российских военных. ВИДЕО

В результате взрыва в оккупированном Лисичанске погибли около 100 российских оккупантов.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция - Попасная, Лисичанск… продолжение следует", - говорится в сообщении.

"В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией о около 100 погибших нерядовых солдат 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни, то, что произошло сегодня (взрыв в Лисичанске. - Ред.) почти 100", - добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Лисичанске раздался взрыв.

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