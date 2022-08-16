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Гайдай о последствиях взрыва в Лисичанске: Погибли около 100 российских военных. ВИДЕО

лисичанськ

В результате взрыва в оккупированном Лисичанске погибли около 100 российских оккупантов.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция - Попасная, Лисичанск… продолжение следует", - говорится в сообщении.

"В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией о около 100 погибших нерядовых солдат 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни, то, что произошло сегодня (взрыв в Лисичанске. - Ред.) почти 100", - добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Лисичанске раздался взрыв.

Смотрите также: "Вы уже подписали свои смертные приговоры", - листовки партизан в Лисичанске. ФОТО

Автор: 

Северодонецк (333) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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16.08.2022 19:11 Ответить
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Украинские воины практически уничтожили «элитную» 14 бригаду спецназа Главного разведывательного управления РФ, остатки которой были брошены на Изюмское и Славянское направления. Грушники жалуются на полное отсутствие экипировки, исправной техники, вооружения и даже продовольствия, а также рассказывают о случаях убийств подчиненных командирами и резкий всплеск самоубийств.

Оккупантов из 14 бригады спецназа ГРУ не пускают назад в Россию, потери подразделения скрываются, а оставшийся в живых личный состав бунтует и отказывается идти на штурм. Об этом сами захватчики https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo/ рассказали российским СМИ.

14 бригада спецназа ГРУ в РФ считается «элитной», именно в ней служил исполнитель покушения на российского разведчика-беглеца Григория Скрипаля, любитель «шпилей в Солсбери» полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

Как уверяет издание, в редакцию обратились бойцы этой бригады, которые считают, что огласка им поможет.

А оказались оккупанты-грушники в действительно незавидной ситуации.

«Всего за несколько месяцев спецоперации на Украине элитное во всех отношениях подразделение ВС РФ - 14-я бригада спецназа ГРУ - практически уничтожена. Бригада была задействована на Изюмском и Славянском направлениях, однако военное командование быстро разуверилось в ее способности выполнять боевые задачи», - пишет издание.

При этом авторы материала оккупантов оправдывают: дескать, как могут они выполнять задачи, если не обеспечены эелементарным?

«Ребята покупают военную форму и экипировку сами и за собственный счет. Бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы и прочее попадают на фронт только благодаря личной инициативе военнослужащих и сочувствующих граждан, и, опять же - за их собственный счет. Подразделение не укомплектовано исправной (не говоря о современной) техникой. Да что там техника, если командование не в состоянии организовать питание бойцов. Пайков не хватает, они крайне низкого качества, с истекшими/истекающими сроками годности. Военнослужащие голодают, воруют еду в магазинах, мародерствуют», - описывают будни «элитного» подразделения в Украине российские пропагандисты.

Судя по рассказам оккупантов, к ним командование их же бригады относится хуже, чем к скоту. Они описали случай, когда командир бригады лично отдал приказ начальнику медицинской службы добить раненного офицера, после чего «медик вернулся в Хабаровск с психическим расстройством».

При этом, жалуются оккупанты, ранения, даже тяжелые, по мнению командования бригады, не являются основанием для «отлынивания» от «выполнения долга перед родиной».

«Военные госпитали переполнены, раненых отправляют в Уссурийск и Хабаровск. После завершения лечения командование повторно отправляет военнослужащих на поле боя - даже тяжелораненых. Говорят, полковник Биланчук лично прибыл в госпиталь, где срывал капельницы с военных, требуя вернуться на боевые позиции. Скандальный инцидент получил огласку в кругах военных и с грохотом прокатился по всей стране, в том числе в Хабаровске», - сообщает издание.

При этом в госпиталях российские медики наладили настоящий «бизнес»: за треть от положенной за ранение компенсации любую травму они оформляют как «боевые», что и позволяет на эту компенсацию претендовать. Тем, кто отказывается, травмы определяют как небоевые, независимо от того, где и как были получены ранения.

Тела погибших грушников из 14 бригады домой отправляют с существенной задержкой - и далеко не все. Данные о реальных потерях скрываются, чтобы сэкономить на выплате обещанных «гробовых».

На этом фоне в бригаде с апреля и рядовой состав, и некоторые командиры пытаются сбежать с войны и отказываются продолжать воевать. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/16/511526/
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16.08.2022 19:18 Ответить
+30
Гайдай менше 100 кацапів за раз не убиває..
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16.08.2022 19:07 Ответить
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І Кабздун в васторгє...
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16.08.2022 19:07 Ответить
Ані всьє прішлі пАслушать єво кАнцьєрт
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16.08.2022 20:13 Ответить
Гайдай менше 100 кацапів за раз не убиває..
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16.08.2022 19:07 Ответить
И это только Гайдай лично, в перерывах между интервью...
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16.08.2022 19:12 Ответить
Гайдай это мелочь, а вот Арестович- Обдристович - это легендарный херой! Своим членом сбил 4 самолета Ил- 76м над ОП
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16.08.2022 19:29 Ответить
не членом (он же люся а у них пиписьки) а почти украденным под опой 24 февраля гранатометом
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16.08.2022 22:54 Ответить
ясно.. значить так і напишем, пелоткой.
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17.08.2022 14:46 Ответить
Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою»)

- себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив його прийомам Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу (тіпа: «Літаки летять - будемо всіх бомбить»).

Підворотня обирає підворотню
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26.08.2022 18:15 Ответить
Йой, стільки бавовни останні дні, я вже не встигаю слідкувати
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16.08.2022 19:08 Ответить
Що ж то за сотня нерядових орків? Сподіваюсь, що і не єфрейторів. У єнота буде нагода потанцювати.
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16.08.2022 19:08 Ответить
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16.08.2022 19:11 Ответить
Украинские воины практически уничтожили «элитную» 14 бригаду спецназа Главного разведывательного управления РФ, остатки которой были брошены на Изюмское и Славянское направления. Грушники жалуются на полное отсутствие экипировки, исправной техники, вооружения и даже продовольствия, а также рассказывают о случаях убийств подчиненных командирами и резкий всплеск самоубийств.

Оккупантов из 14 бригады спецназа ГРУ не пускают назад в Россию, потери подразделения скрываются, а оставшийся в живых личный состав бунтует и отказывается идти на штурм. Об этом сами захватчики https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo/ рассказали российским СМИ.

14 бригада спецназа ГРУ в РФ считается «элитной», именно в ней служил исполнитель покушения на российского разведчика-беглеца Григория Скрипаля, любитель «шпилей в Солсбери» полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

Как уверяет издание, в редакцию обратились бойцы этой бригады, которые считают, что огласка им поможет.

А оказались оккупанты-грушники в действительно незавидной ситуации.

«Всего за несколько месяцев спецоперации на Украине элитное во всех отношениях подразделение ВС РФ - 14-я бригада спецназа ГРУ - практически уничтожена. Бригада была задействована на Изюмском и Славянском направлениях, однако военное командование быстро разуверилось в ее способности выполнять боевые задачи», - пишет издание.

При этом авторы материала оккупантов оправдывают: дескать, как могут они выполнять задачи, если не обеспечены эелементарным?

«Ребята покупают военную форму и экипировку сами и за собственный счет. Бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы и прочее попадают на фронт только благодаря личной инициативе военнослужащих и сочувствующих граждан, и, опять же - за их собственный счет. Подразделение не укомплектовано исправной (не говоря о современной) техникой. Да что там техника, если командование не в состоянии организовать питание бойцов. Пайков не хватает, они крайне низкого качества, с истекшими/истекающими сроками годности. Военнослужащие голодают, воруют еду в магазинах, мародерствуют», - описывают будни «элитного» подразделения в Украине российские пропагандисты.

Судя по рассказам оккупантов, к ним командование их же бригады относится хуже, чем к скоту. Они описали случай, когда командир бригады лично отдал приказ начальнику медицинской службы добить раненного офицера, после чего «медик вернулся в Хабаровск с психическим расстройством».

При этом, жалуются оккупанты, ранения, даже тяжелые, по мнению командования бригады, не являются основанием для «отлынивания» от «выполнения долга перед родиной».

«Военные госпитали переполнены, раненых отправляют в Уссурийск и Хабаровск. После завершения лечения командование повторно отправляет военнослужащих на поле боя - даже тяжелораненых. Говорят, полковник Биланчук лично прибыл в госпиталь, где срывал капельницы с военных, требуя вернуться на боевые позиции. Скандальный инцидент получил огласку в кругах военных и с грохотом прокатился по всей стране, в том числе в Хабаровске», - сообщает издание.

При этом в госпиталях российские медики наладили настоящий «бизнес»: за треть от положенной за ранение компенсации любую травму они оформляют как «боевые», что и позволяет на эту компенсацию претендовать. Тем, кто отказывается, травмы определяют как небоевые, независимо от того, где и как были получены ранения.

Тела погибших грушников из 14 бригады домой отправляют с существенной задержкой - и далеко не все. Данные о реальных потерях скрываются, чтобы сэкономить на выплате обещанных «гробовых».

На этом фоне в бригаде с апреля и рядовой состав, и некоторые командиры пытаются сбежать с войны и отказываются продолжать воевать. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/16/511526/
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16.08.2022 19:18 Ответить
«Военнослужащие во главе с командирами повально отказываются от прохождения военной службы и участия в боевых действиях на Украине - эта проблема стала бичом не только армейских, но и спецподразделений ВС РФ. Они не хотят выполнять наступательные и штурмовые задачи из-за огромных потерь, которые местами превышают 90%. На «отказников» оказывают всяческое давление, те, в свою очередь, через матерей и жен пишут жалобы в прокуратуру», - сообщает издание.

Настоящий бум «отказников» начался с мая, когда в США был подписан закон о ленд-лизе и в Украину постепенно начало поступать западное вооружение. Да и обещания украинских спецслужб найти и наказать каждого причастного к совершению военных преступлений в Украине показались грушникам более чем убедительными.

«В мае отказ приобрел настолько массовый характер, что рапорта стали подавать целыми подразделениями во главе с командирами - никого не пугают угрозы уголовного преследования. В конце июня командир бригады перестал принимать рапорта на отказ от участия в боевых действиях и стал сжигать их. В ответ бойцы собирают компромат на командование, в частности, начали записывать разговоры на диктофон», - рассказывает издание.

От оккупантов командование скрывает планы по привлечению личного состава к выполнению боевых заданий, пытаясь таким образом избежать отказов. С июня захватчиков из 14 бригады, находящихся в Украине попросту некем менять. Поэтому командование срочно вербует новобранцев, которые после номинальной подготовки будут отправлены на войну.

«Бригаду пытаются усилить за счет военнослужащих из подразделений обеспечения, но от «тыловиков» скрывают, что их перебрасывают на передок. 27 июня из Хабаровска в район боевых действий отправили последних 130 военнослужащих, которых отобрали по заниженным критериям лишь бы поставить галочку», - пишет издание.

При этом оккупантам-спецназовцам категорически запрещено ехать в Россию под любым поводом, так командование бригады пытается пресечь дезертирство. Получается не очень хорошо.

«В частности, в июне до Хабаровска добрались четыре военнослужащих, которые дезертировали из зоны боевых действий. Бойцы сами признают, что их используют в качестве «пушечного мяса», уцелевших планируют вывести для перегруппировки и подготовки к третьему этапу наступательных действий. Из-за высокой деморализации личного состава и дезертирских настроений, командование планирует вернуть их в Украину без предоставления трехдневного «отдыха», - отметили авторы публикации.

Они констатируют: все идет к тому, что 14-я бригада спецназа ГРУ повторит судьбу 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края, которую обвиняют в военных преступлениях в Буче.

«На днях стало известно о практически полном уничтожении этого подразделения - военные аналитики утверждают, что командование отправило их в "мясорубку" для того, чтобы избавиться от свидетелей накануне начала трибунала в Гааге. Бойцы 14-й бригады также замечены в изнасилованиях, мародерстве, убийствах гражданских и казни военнопленных», - сказано в публикации.

Авторы статьи также констатируют, что в подразделении начало процветать злоупотребление алкоголем и наркотиками, все чаще вспыхивают драки, в том числе со смертельным исходом. Участились случаи самоубийств среди военнослужащих - как на линии фронта, так и по возвращению из Украины. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/16/511526/
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16.08.2022 19:19 Ответить
Читав цю новину. Так і повинно бути, усім оркам в Україні судилося перетворитись у добриво. Слава Україні
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16.08.2022 19:42 Ответить
В дитинство впав?
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16.08.2022 20:56 Ответить
Ну й х#р з ними!
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16.08.2022 19:09 Ответить
Це мабуть ті що відмовились в днру їхати, профілактичний захід "так-сказать"..
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16.08.2022 19:10 Ответить
Що значить 100? Це 3000 в місяць. І 36 тисяч в рік. Це ніщо для орди.
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16.08.2022 19:11 Ответить
Ви не праві. Це важливо. Це сіє паніку серед рашистів. Вони помирати, тварюки, бояться
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16.08.2022 19:34 Ответить
Я сподіваюсь ви це з окопу пишете, після того як знищили 200 орків з однієї черги.
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16.08.2022 19:37 Ответить
Так. З окопу. А ви добродію звідки? З танку я думаю?
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16.08.2022 20:10 Ответить
Касаби не гинуть, вони відкидають копита!
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16.08.2022 19:17 Ответить
А завтра буде нове інтерв'ю і Гайдай скаже ну не 100, а 50 і не вбили, а поранили. І взагалі, що це в нас за мери міст і голови облдержадміністрацій в екзилі без міст і областей. Хай вже складають повноваження
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16.08.2022 19:17 Ответить
Так он же и кукарекает ежедневно, чтобы новую должность получить и все знали, что есть такой рассказчик новостей, который правда к ним не имеет никакого отношения
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16.08.2022 19:29 Ответить
Лапті отримали запрошення на концерт.
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16.08.2022 19:17 Ответить
Спонсор гарного настрою ЗСУ
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16.08.2022 19:20 Ответить
возможно это оно...?
https://t.me/lsrlug1/124457
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16.08.2022 19:23 Ответить
Смотрю там орков хорошо поделили на ноль. Почти ничего не осталось.
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16.08.2022 20:05 Ответить
Наверное, умножили на 0. Делить на 0 нельзя, даже орков (хотя хочется, но закон не позволяет).
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16.08.2022 20:44 Ответить
The T-72 tank was hit again by the Ukrainians... the Russians were destroyed...

https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR3Mmxf7nldzMuatFPR0P4Mk-TOK2e9lCtCui20qIV2E82RyXcdIiIYZXms https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
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16.08.2022 19:24 Ответить
Дерусифікація у дії.
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16.08.2022 19:28 Ответить
Хороші слова, настільки гарні цифри - що аж важко в них повірити.
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16.08.2022 19:35 Ответить
какие все печальные новости по бавовне сегодня
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16.08.2022 20:21 Ответить
Астанавітєсь!!! Я заіпался бухать!!!
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16.08.2022 20:32 Ответить
Скоріш за все будівля була замінована, дочекались і бахнули.
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16.08.2022 20:38 Ответить
10 balov iz 10 mozno postavit za etu rabotu
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16.08.2022 20:49 Ответить
 
 