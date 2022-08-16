"Брать его на таран или под Джанкоем въ#бать?": Реакция населения оккупированного Крыма на колонну военной техники РФ. ВИДЕО

Российские оккупанты перемещают военную технику в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор видео снял колонну военной техники РФ, в том числе с рашистским символом "Z". В один момент мужчина предлагает "взять на таран" авто оккупантов и желает им "сдохнуть".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.

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