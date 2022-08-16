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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Брать его на таран или под Джанкоем въ#бать?": Реакция населения оккупированного Крыма на колонну военной техники РФ. ВИДЕО

Российские оккупанты перемещают военную технику в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор видео снял колонну военной техники РФ, в том числе с рашистским символом "Z". В один момент мужчина предлагает "взять на таран" авто оккупантов и желает им "сдохнуть".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.

Смотрите также: Призываю жителей оккупированных территорий не приближаться к военным объектам российской армии, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26427)


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Топ комментарии
+59
Будьоновки почнуть вивертати, скажуть "мазепинка"
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16.08.2022 23:02 Ответить
+57
такі собі навіть адекватні коменти. а що буде після ще 2-3 ударів?
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16.08.2022 22:56 Ответить
+52
Заметил закономерность, что чем больше рашистов ****** украинская армия, тем больше рашистов начинают все смелее ненавидеть. Наконец произошло то чего в кремле так боялись. Весь мир начинает снимать пелену с глаз о мифически страшной и непобедимой росийской армии
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16.08.2022 23:11 Ответить
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такі собі навіть адекватні коменти. а що буде після ще 2-3 ударів?
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16.08.2022 22:56 Ответить
Будьоновки почнуть вивертати, скажуть "мазепинка"
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16.08.2022 23:02 Ответить
Появилась информация о том, что россияне закрыли Крымский мост до 6 утра 17 августа якобы из-за готовящейся атаки Украины. https://t.me/c/1223127920/598104 https://t.me/c/1223127920/598104

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16.08.2022 23:38 Ответить
Тут об этом тоже сообщают.
https://24tv.ua/okupanti-zakrili-nich-krimskiy-mist-shhob-tayemno-vtekti-zapustili_n2131356 Окупанти закрили на ніч Кримський міст, щоб таємно втекти
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17.08.2022 00:13 Ответить
просыпаемся завтра -а Крым наш!
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17.08.2022 00:23 Ответить
ага, а де раніше були їх адекватні коменти? і толку з тих коментів, "на таран" чого не взяв?
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17.08.2022 07:47 Ответить
партизан
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16.08.2022 22:57 Ответить
диверсант
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16.08.2022 23:09 Ответить
Крымчане, обращаюсь к вам по- русски! Бейте этих клоунов в военной форме, где видите, устраивайте диверсии. Они сами оттуда свалят!
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16.08.2022 22:57 Ответить
Хай не між собою обговорюють, а нашим органам передають - у нас розберуться, як краще
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16.08.2022 22:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lV9q901vS6o Ванька-встанька шо таке? Приготуй собi пакет.
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16.08.2022 22:58 Ответить
коментатор с опытом...
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16.08.2022 22:58 Ответить
Прозрівають потихеньку
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16.08.2022 22:59 Ответить
Z-алупа )))
Скоро вАм ПИ**ЗДА!!!
Ми всі це знаємо, віримо, ПЕРЕМОЖЕМО!!!
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16.08.2022 23:07 Ответить
БАЗ с рлской или что это?
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16.08.2022 23:07 Ответить
Заметил закономерность, что чем больше рашистов ****** украинская армия, тем больше рашистов начинают все смелее ненавидеть. Наконец произошло то чего в кремле так боялись. Весь мир начинает снимать пелену с глаз о мифически страшной и непобедимой росийской армии
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16.08.2022 23:11 Ответить
Так це Україна воює сама з двома країнами !

А якщо б до війни підключилися Польща і Прибалти. Парад під Українським прапором на кремлі не така вже і фантастика. Сагайдачний після такого повстане з мертвих
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16.08.2022 23:15 Ответить
Украiнцi - справжни руiнивники мифiв. Зруiнували найвелiчайший миф 21-го сторiччя - миф о вЯЯликой мААгучей московитской армii.
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16.08.2022 23:15 Ответить
млин, пока никто не поправил мою "грамматику". Неужели все грамотно написал?
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16.08.2022 23:48 Ответить
Міф.
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16.08.2022 23:57 Ответить
конечно нет в каждом слове - ошибка, кроме слова "сторiччя"
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17.08.2022 00:25 Ответить
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17.08.2022 00:36 Ответить
Українцi - справжні руйнівники міфiв. Зруйнували найвеличніший міф 21-го сторiччя - міф про вЯЯлику мААгучу московитську армiю.
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17.08.2022 00:46 Ответить
Завантажить собі Українську клавіатуру та користуйтесь в браузере корекцією граматики. Матимете суржик, я в мене, але крок за кроком...
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17.08.2022 01:03 Ответить
Трохи є, але меньше звертай увагу. На мій погляд, краще українська з помилками, ніж оте без помилок.
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17.08.2022 02:14 Ответить
Навпаки, якщо російський текст без помилок, значить, писав його не росіянин.
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17.08.2022 10:43 Ответить
Ошибок до фига і трохи більше))
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17.08.2022 08:35 Ответить
Це вони сильні були, коли усі республіки совка були в складі, але українці найбільше знають, що таке рабсія без нас та інших народів.
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17.08.2022 01:19 Ответить
Можна погодитися. І це рашисти ще не відчули ненависть Дагестану (у якому живе зо два десятки народностей, якщо що).

А якщо ще й кадирівці у самому центрі москови розвернуть ножі в інший бік... Діло буде труба.
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16.08.2022 23:22 Ответить
кадировці не розвернуть..чеченці можуть...ненавиджу кадировців.поважаю чичеців..
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17.08.2022 00:19 Ответить
Было надо вам в Ботлихе побывать, где в 19м путина вылизывали и всем аулом носили на руках.
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17.08.2022 12:49 Ответить
і то вірно, а то дипломатія_поговорить, лице зберегти. Бомбулей виписати - ось рецепт вірний.
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17.08.2022 02:20 Ответить
Латентный член украинской ДРГ!
Мужик, наверное, сам не ожидал от себя такой реакции!! 👍
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16.08.2022 23:14 Ответить
ну так далекобійник собі заробляв перевозками може і в Європу. а тепер куди везти - в Херсонську область? Більше простоюєш під завантаженням-розвантаженням. А платять за тонно-кілометр.
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17.08.2022 08:04 Ответить
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16.08.2022 23:15 Ответить
Вот кто склады взрывает
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16.08.2022 23:21 Ответить
Той самий курільщік?
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17.08.2022 03:19 Ответить
Так би слухав й слухав…
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16.08.2022 23:21 Ответить
страно від крисчан таке чути,у 14 році геть інше казали
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16.08.2022 23:22 Ответить
вєтєр помєнялся
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17.08.2022 01:15 Ответить
партизани сіли на хвост колоні другій армії світу ..знизу
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16.08.2022 23:28 Ответить
Схоже що везуть САУ Піон, 203 мм
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16.08.2022 23:30 Ответить
який піон, він на гусениці
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17.08.2022 06:53 Ответить
500й
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16.08.2022 23:40 Ответить
колоритно.... з "любов,ю"....👍
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16.08.2022 23:42 Ответить
Крысчане, вечно чем-то недовольны. Уверен донедавно это же тело с гордостью смотрело на военные машины орков. Ну ничего, за теперь стало "тепло, падамашнему" ))
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16.08.2022 23:43 Ответить
Він же ще буде співати "Ой, у лузі червона калина"
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17.08.2022 03:21 Ответить
'Нє абальщайтесь'! Це ми тут пережили за 8років декомунізацію, українізацію, реформи всілякі, а кримчани ( навіть проукраїнські) ні!!!
Згадайте в якій реальності ми жили наприклад в 2011році. От вони там досі в тій реальності+ рашистська пропаганда і обстановка в Криму. Краще думайте, як ми їх будемо в швидкому темпі реінтегрувати в наше суспільство, бо вони від нас безнадійно відсталі і повністю випали з нашого інформ поля.
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16.08.2022 23:45 Ответить
Треба повністю перекрити російську пропаганду. Це як у наріка відняти дозу. Наріку болісно, але корисно.
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16.08.2022 23:59 Ответить
не переживай. падло кримське вплав піде за кресером москва а в остальних колаборантів паспорта украіни забрать і 24 годдини покинуть теріторію крима і украіни...
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17.08.2022 00:16 Ответить
Я, звичайно, ще та язва, але марафон з відосиками та люсею, це ще те інфомрполе
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17.08.2022 02:18 Ответить
дурниці ви пишете, мадам

у мене сестра в Криму, вона отримала російский паспорт, ми з нею спілкуємося у щоденному режимі
у неї голова в сто разів більш світла та чиста, ніж у 70% українців
нагадати вам останні голосування по Харкову?

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

нагадати вам найбільш популярних по Харкову персон?

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля

нагадати вам, скільки зібрав азовець Немічев? 0,0%

нагадати вам останній опрос на мера Харкова з 2021 року ?

Добкін, Мураєв, Фельдман (ОПЗЖ), разом з попличником Гепочкі - 99%
ЕС - 1%

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17.08.2022 05:32 Ответить
Копняками в напрямку мосту...
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17.08.2022 08:24 Ответить
****** 💯😄
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17.08.2022 00:01 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1559549824072048642 6 ч

Пишуть, що за останній час в Криму на продаж виставили десятки тисяч квартир.
Хочу нагадати продавцям і покупцям, що всі угоди з нерухомістю в Криму, вчинені на окупованій території, є нікчемними. Не поспішайте щось купувати - прийде Україна, і квартири повернуться до законних власників.
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17.08.2022 00:01 Ответить
ну шо кримчане побачили щось пострашніше каміння з неба..кто там кричав путін. расея..стартуйте суки докі ще е міст..время пішло...
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17.08.2022 00:12 Ответить
Замість миру, ********** приніс кримчанам військову техніку скрізь та війну.
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17.08.2022 01:21 Ответить
Реакция от души...😜
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17.08.2022 02:56 Ответить
Душевно так, сказано
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17.08.2022 07:53 Ответить
орки запіздно зрозуміли, що таємного перегрупування в крьісме для них вже ніколи не буде
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17.08.2022 08:25 Ответить
Мужик упав на хвіст рашистам та поливає їх брудом.І що головне - навіть не боїться!
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17.08.2022 09:11 Ответить
Крим - це Україна!!!
Женіть цю нечість, бийте. Настав вже час. Український народ, ЗСУ допоможе звільнити вас і наші землі від нечисті расінської. Борітеся і поборемо, хай Бог помогає. Амінь.
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17.08.2022 16:03 Ответить
 
 