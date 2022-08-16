"Брать его на таран или под Джанкоем въ#бать?": Реакция населения оккупированного Крыма на колонну военной техники РФ. ВИДЕО
Российские оккупанты перемещают военную технику в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Автор видео снял колонну военной техники РФ, в том числе с рашистским символом "Z". В один момент мужчина предлагает "взять на таран" авто оккупантов и желает им "сдохнуть".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.
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https://24tv.ua/okupanti-zakrili-nich-krimskiy-mist-shhob-tayemno-vtekti-zapustili_n2131356 Окупанти закрили на ніч Кримський міст, щоб таємно втекти
Скоро вАм ПИ**ЗДА!!!
Ми всі це знаємо, віримо, ПЕРЕМОЖЕМО!!!
А якщо б до війни підключилися Польща і Прибалти. Парад під Українським прапором на кремлі не така вже і фантастика. Сагайдачний після такого повстане з мертвих
А якщо ще й кадирівці у самому центрі москови розвернуть ножі в інший бік... Діло буде труба.
Мужик, наверное, сам не ожидал от себя такой реакции!! 👍
Згадайте в якій реальності ми жили наприклад в 2011році. От вони там досі в тій реальності+ рашистська пропаганда і обстановка в Криму. Краще думайте, як ми їх будемо в швидкому темпі реінтегрувати в наше суспільство, бо вони від нас безнадійно відсталі і повністю випали з нашого інформ поля.
у мене сестра в Криму, вона отримала російский паспорт, ми з нею спілкуємося у щоденному режимі
у неї голова в сто разів більш світла та чиста, ніж у 70% українців
нагадати вам останні голосування по Харкову?
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%
нагадати вам найбільш популярних по Харкову персон?
Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
нагадати вам, скільки зібрав азовець Немічев? 0,0%
нагадати вам останній опрос на мера Харкова з 2021 року ?
Добкін, Мураєв, Фельдман (ОПЗЖ), разом з попличником Гепочкі - 99%
ЕС - 1%
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1559549824072048642 6 ч
Пишуть, що за останній час в Криму на продаж виставили десятки тисяч квартир.
Хочу нагадати продавцям і покупцям, що всі угоди з нерухомістю в Криму, вчинені на окупованій території, є нікчемними. Не поспішайте щось купувати - прийде Україна, і квартири повернуться до законних власників.
Женіть цю нечість, бийте. Настав вже час. Український народ, ЗСУ допоможе звільнити вас і наші землі від нечисті расінської. Борітеся і поборемо, хай Бог помогає. Амінь.