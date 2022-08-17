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"Пора говорить правду о войне: преуменьшать возможности врага преступно", - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО

Командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, майор Петр Кузык, открыто заявил, что ситуация на фронтах не так радужна, как можно сделать вывод из мнений, озвученных военными экспертами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кузык сказал в интервью телеканалу "Апостроф TV".

"Пока мы можем предполагать, что будет, когда мы пойдем в наступление, но пока мы только накапливаем оборудование и боекомплект для наступательных действий. Мы персонально на вверенном нам участке, который мы защищаем, можем контратаковать, продвинуться на один километр вперед. Дальше мы этого делать не можем, потому что ни направо, ни налево соседи не идут вперед: ничем и нет мотивации. Я говорю, как есть... Чтобы полномасштабно наступать, для этого нужны ударные объединения, высокомотивированные объединения, с необходимым оборудованием, средствами, техникой, поддержкой, резервами, иначе будут необратимые потери. Это нужно понимать. Когда мы до этого дойдем, самым счастливым человеком в Украине буду я. Дай Бог, чтобы застать этот момент и чтобы мы двигались вперед и освобождали наши земли... Пока у нас большая проблема. С превосходством россиян в артиллерии это все не решается. Да, HIMARS – классная штука, но их критически мало. Они классно работают: выжигают все, что находят, но их критично мало. Нельзя создавать иллюзию победы в тех городах, где еще есть мир и покой благодаря большой жертвенности тех, кто держит линию обороны. Надо быть трезвыми, говорить, что здесь и здесь у нас есть проблемы, а здесь и вот здесь - успехи. А успехи бесспорно есть. Вот позавчера оккупанты штурмовали наши участки... Авиабомбами "обновили" наши передовые рубежи, заскочили в наши окопы... К вечеру мы их выбивали. Насчитали потом, что уложили где-то около вражеской роты. Точных данных пока нет. К сожалению, во время операции погибли и пятеро наших Героев, более десятка ранены. Легко раненые выходить из позиций отказываются. Просто потому, что некому их заменить", - рассказал комбат из передовой.

Читайте: Глава ОВА Гайдай многое сделал для обороны Луганщины, его действия часто помогали воинам, - командир батальона "Свобода" Кузык

армия РФ (19746) Кузык Петр (8)


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Топ комментарии
+46
Да. Я говорю об этом с самого начала. Тупая пропаганда - это преступно. Люди должны понимать реальное положение вещей. Всяких Арестовичей и "телемарафоны ни о чем" нужно отправить в топку.
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17.08.2022 09:54 Ответить
+37
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17.08.2022 09:54 Ответить
+30
Мене вистачило на 4 чи 5 Арестовичей, щоб зрозуміти, що його солодка брехня відрізняється від гіркої дійсності. Брехня - це те без чого нова "влада" не може існувати. Тільки Брехня.
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17.08.2022 10:02 Ответить
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А окрім того батальона там нікого більше не було? Пішов нахєр, моралізатор сраний.
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17.08.2022 12:21 Ответить
Ну ти і підарас!!!
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17.08.2022 22:12 Ответить
Ніхто не нагадає, коли востаннє Бубуусєчка відвідував бійців на передовій чи хоча б у госпіталі? Чи за зйомкою тупих відосіків "неначасі", а правду про всі події і Єрмачилло перекаже?
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17.08.2022 11:28 Ответить
Ви маєте на увазі на передовій чи на "передовій" з кіностудії Довженка?
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17.08.2022 11:31 Ответить
,,Свобода,,Азов,ПС,Унсо,Фрайкор.....
Всі Націоналісти на фронті!;
а де партійні батальйони від Слуг...,від ЄС,від юлькіної батьківщини та інших, різних НЕідеологічних партій одноднівок?
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17.08.2022 11:42 Ответить
від ЄС дофіга народу на фронті, придурок. А "Сволота" вже перестала по своїм гранатами кидатись?
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17.08.2022 12:41 Ответить
Порохоботам Хелло.

73% дебилов

бубочка шоневтик

сивочолий гетьман нас Президент

Ура!
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17.08.2022 12:03 Ответить
злодюжка потрошенко

тіки що і вміє красти
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17.08.2022 20:01 Ответить
✅ Не так страшен HIMARS как его ракеты!
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17.08.2022 12:23 Ответить
Дякуємо за правду, пане майор! 'Не можна створювати ілюзію перемоги в тих містах, де ще є мир і спокій завдяки великій жертовності тих, хто тримає лінію оборони.'- це головна біда від зелених і марафону! Люди приймають рішення виходячи з інформації, а яка у нас інформація? Побєдобєсная укрпропаганда, угар від вибухів десь там під Симферополем. А що по факту? Жодної звільненої області з початку квітня, втрачена Луганщина, безкінечні руйнації Миколаєва, Харкова і т.д. Якщо не буде реальних перемог, то відсутність мотивації в підрозділах ЗСУ переросте в повну деморалізацію і тоді нас точно кришка! А риба ЗАВЖДИ гніє з голови!
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17.08.2022 13:06 Ответить
Чи не вибрала ця влада хліб/пшеницю з поміж свободи, друзі.
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17.08.2022 13:14 Ответить
Ця влада експортує пшеницю до друзів рашки - єфіопії ,єритреї і т.д.
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17.08.2022 18:14 Ответить
а платити військовим чим? Ну звідкіля грошики брати за 100к зарплатню? Міжнародні партнери не дають на армію. Це тільки самі мусимо фінансувати. Експорт металургії знищений наполовину, багато втекли(хто міг працювати). А тут 1 мільярд на місяць. Доларів. Це майже 40 ярдів гривень. Це вистачить заплатити половині нашій армії . Навіть більше.

Ну скажи де гроші взяти, і все буде добре. Тільки не ідіотизм накшталт "треба менше красти", а реальне джерело доларів або євро. Десь мільярд на місяць.
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17.08.2022 20:53 Ответить
Хоч хтось ставить на мiсце диванних вояк з їх вологими мрiями про "обов'язково повернемо Крим", "эвробачення в Маріуполі", "от-от рашка видохнеться і ми як попремо". А насправді нічого не лишається окрім оборони, яку так чи інакше по трошки продавлюють.
Та навіть для оборони вже не достатньо артилерії, бо останні масові поставки були аж в червні і значна частина або знищена чи потребує ремонту, який у нас не можливий і треба везти аж в Польщу. Який може бути наступ? Хіба що в зворотньому напрямку. Без великих поставок майже кожень день, а не як зараз раз у 2 тижні, це лише брехня. А якщо їх так і не буде?
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17.08.2022 13:19 Ответить
1984 же.
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17.08.2022 13:42 Ответить
Війна цє нє розвага,а каждодєнний тяжкий труд,і коли тобі зєлєна мразь співає дєфєрамби думаючи шо він цим піднімає собі рєйтінг, ні зєлєнобобік ти падлюка і зрадник.
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17.08.2022 18:23 Ответить
Героям Слава! Националисты завжды на пэрэдовий боротьбы за Нэзалэжнисть Украины!
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17.08.2022 18:50 Ответить
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