"Пора говорить правду о войне: преуменьшать возможности врага преступно", - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО

Командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, майор Петр Кузык, открыто заявил, что ситуация на фронтах не так радужна, как можно сделать вывод из мнений, озвученных военными экспертами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кузык сказал в интервью телеканалу "Апостроф TV".

"Пока мы можем предполагать, что будет, когда мы пойдем в наступление, но пока мы только накапливаем оборудование и боекомплект для наступательных действий. Мы персонально на вверенном нам участке, который мы защищаем, можем контратаковать, продвинуться на один километр вперед. Дальше мы этого делать не можем, потому что ни направо, ни налево соседи не идут вперед: ничем и нет мотивации. Я говорю, как есть... Чтобы полномасштабно наступать, для этого нужны ударные объединения, высокомотивированные объединения, с необходимым оборудованием, средствами, техникой, поддержкой, резервами, иначе будут необратимые потери. Это нужно понимать. Когда мы до этого дойдем, самым счастливым человеком в Украине буду я. Дай Бог, чтобы застать этот момент и чтобы мы двигались вперед и освобождали наши земли... Пока у нас большая проблема. С превосходством россиян в артиллерии это все не решается. Да, HIMARS – классная штука, но их критически мало. Они классно работают: выжигают все, что находят, но их критично мало. Нельзя создавать иллюзию победы в тех городах, где еще есть мир и покой благодаря большой жертвенности тех, кто держит линию обороны. Надо быть трезвыми, говорить, что здесь и здесь у нас есть проблемы, а здесь и вот здесь - успехи. А успехи бесспорно есть. Вот позавчера оккупанты штурмовали наши участки... Авиабомбами "обновили" наши передовые рубежи, заскочили в наши окопы... К вечеру мы их выбивали. Насчитали потом, что уложили где-то около вражеской роты. Точных данных пока нет. К сожалению, во время операции погибли и пятеро наших Героев, более десятка ранены. Легко раненые выходить из позиций отказываются. Просто потому, что некому их заменить", - рассказал комбат из передовой.

Читайте: Глава ОВА Гайдай многое сделал для обороны Луганщины, его действия часто помогали воинам, - командир батальона "Свобода" Кузык