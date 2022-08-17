На северном направлении совершенствуются инженерные заграждения и минируются подходы к оборонным позициям, - Наев. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев совершил рабочую поездку в район выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне, осмотрел позиции и обсудил с личным составом комплекс вопросов повышения оборонных способностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в первую очередь командующий обратил внимание на устройство инженерных заграждений, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

"Минирование местности на подходах к нашим оборонным позициям сохраняет существенные возможности для отражения наступления. Это очень полезный боевой опыт, основанный на длительных боевых действиях на востоке нашего государства. Полученные ранее знания и умения мы воплощаем здесь во время организации более устойчивой обороны. Сегодня наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе. Выдвигающиеся туда подразделения за довольно непродолжительное время исправно строят оборонные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости, - подчеркнул командующий.

По словам генерала, морально и психологически наши военнослужащие готовы к выполнению задач по назначению. Многие из них имеют боевой опыт, приобретенный в ходе отпора вооруженной агрессии РФ. Но командование группировки не стоит на месте, ежедневно отправляет соответствующих специалистов, проводящих мероприятия непосредственно в районах выполнения задач.

Смотрите: Подразделения Сил теробороны наращивают боевые возможности в районе ответственности Командования Объединенных Сил ВСУ. ФОТО