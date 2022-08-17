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На северном направлении совершенствуются инженерные заграждения и минируются подходы к оборонным позициям, - Наев. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев совершил рабочую поездку в район выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне, осмотрел позиции и обсудил с личным составом комплекс вопросов повышения оборонных способностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в первую очередь командующий обратил внимание на устройство инженерных заграждений, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

"Минирование местности на подходах к нашим оборонным позициям сохраняет существенные возможности для отражения наступления. Это очень полезный боевой опыт, основанный на длительных боевых действиях на востоке нашего государства. Полученные ранее знания и умения мы воплощаем здесь во время организации более устойчивой обороны. Сегодня наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе. Выдвигающиеся туда подразделения за довольно непродолжительное время исправно строят оборонные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости, - подчеркнул командующий.

По словам генерала, морально и психологически наши военнослужащие готовы к выполнению задач по назначению. Многие из них имеют боевой опыт, приобретенный в ходе отпора вооруженной агрессии РФ. Но командование группировки не стоит на месте, ежедневно отправляет соответствующих специалистов, проводящих мероприятия непосредственно в районах выполнения задач.

Смотрите: Подразделения Сил теробороны наращивают боевые возможности в районе ответственности Командования Объединенных Сил ВСУ. ФОТО

ВСУ (6704) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+19
Впевнений, що саме цікаве залишилось поза увгою оператора.
Головне, що наше військо готується до різних варіантів подій.
Разом переможемо!
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17.08.2022 10:54 Ответить
+17
Проведення робіт з удосконалення бойових позицій в інженерному відношенні необхідна та першочергова для захисту особового складу. Разом до перемоги
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17.08.2022 11:00 Ответить
+15
Наші Збройні Сили якісно та відважно виконують свій обов'язок!
Слава Українським військовим!!!
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17.08.2022 10:46 Ответить
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Ето не оборонные сооружения а какая то бутафория для дешовых фильмов. Все ети досточки и окопы из песка по колено даже 82миномет сровняет с землей
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17.08.2022 10:26 Ответить
вам с зелей пора спасать "7 миллиардов в месяц")))
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17.08.2022 10:56 Ответить
Это нужно было сделать в октябре 21, глядишь и пуйло постеснялся нападать
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17.08.2022 10:32 Ответить
А потім, по вже устаканеній традиції, хтось розмінує проходи й Арестович у своєму черговому гінтервью скаже "про*балі".
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17.08.2022 10:33 Ответить
За цей час можна було вже навіть доти бетонні наробити.
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17.08.2022 10:36 Ответить
Читала про якісну Армію,про важливість інженерних будівельних військ. Що вони мають створювати почуття надії за спинами захисників. То якого дива сидять дома специ цієї категорії, як мій брат, тикаються по військоматах і нікому нічого не цікаво
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17.08.2022 10:39 Ответить
Это какой то лютый пи*дец а не оборонные сооружения. Его что дети строили в песочнице? Еще не хватает ракеты, горки и качелей. Где бетонные сооружения и противотанковые рвы? Или думаете рашисты опять в парадных мундирах колонами поедут? Еще и ржем над рашистами которые в Херсоне деревянные противотанковые ежи поставили
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17.08.2022 10:45 Ответить
Так тримати . УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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17.08.2022 10:45 Ответить
Наші Збройні Сили якісно та відважно виконують свій обов'язок!
Слава Українським військовим!!!
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17.08.2022 10:46 Ответить
В Семенівському районі в лісах Чернігівщини треба мати на увазі що є місце підвищеної радіації- там де в 1989 р. в болото впав літак з радіоактивними відходами
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17.08.2022 10:52 Ответить
Впевнений, що саме цікаве залишилось поза увгою оператора.
Головне, що наше військо готується до різних варіантів подій.
Разом переможемо!
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17.08.2022 10:54 Ответить
P.S. Так цікаво читати коменти про те що хтось робить щось "не так" ...
А як піти і допомогти, то з'ясовується, що коментатор та шанований експерт не може допомогти бо у нього канарека захворіла. Якось так ...
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17.08.2022 10:59 Ответить
Проведення робіт з удосконалення бойових позицій в інженерному відношенні необхідна та першочергова для захисту особового складу. Разом до перемоги
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17.08.2022 11:00 Ответить
Давно це треба було робити, а не будувати дороги для рашистських танків до кордону з рашкою
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17.08.2022 11:33 Ответить
Добра справа! Вперед до перемоги! Слава Україні!
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17.08.2022 11:50 Ответить
Якщо командування угрупування не стоїть на місці, щодня відправляє відповідних фахівців, які проводять заходи безпосередньо в районах виконання завдань, це говорить о високій якості нашої оборони.
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17.08.2022 11:50 Ответить
Звісно, що мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ми використовуемо в нашій обороні.
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17.08.2022 11:55 Ответить
Командування робить все необхідне з урахуванням досвіду перших місяців війни тому все буде Україна.
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17.08.2022 11:56 Ответить
Удосконалення нженерних загороджень та мінування підходів до оборонних позицій - процес, який повинен постійно тривати.Більше, глибше, ширше...
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17.08.2022 12:00 Ответить
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661

Якщо мінують на півночі так, як замінували на Південному напрямку, то Київ і Чернігів бережіться!
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17.08.2022 12:21 Ответить
Наша оборона завжди будується на багатому отриманому бойовому досвіді та високопрофесійних фахових знаннях. Це невід'ємна складова і запорука успіху.
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17.08.2022 12:23 Ответить
А що заважало це робити до 24 тим більше що вже були в курсі нападу. Не було наказу?, а чому армія до цього часу не повісила верховного гамнокомандующого на каштані? не на часі? після війни? а є впевненість в перемозі якщо вище керівництво країни зрадники та дебіли?
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17.08.2022 15:36 Ответить
А якби ми зробили це до 24 лютого то орки захопили б Україну за три дні,сам зеленський сказав.
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17.08.2022 17:16 Ответить
 
 