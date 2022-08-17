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"Вот все, что осталось": база российских оккупантов в Новой Каховке после попадания HIMARS. ВИДЕО

По меньшей мере 12 оккупантов погибли и 10 были тяжело ранены при ударе с HIMARS по казарме оккупантов в Новой Каховке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты подтвердили, что казарма была разбита полностью единственным точным ударом. Один из них записал видео из руин.

"Был сегодня на месте, где находилась наша казарма. Вовремя я в госпиталь попал... Господь уберег. На месте развалин был дом, в котором я ночевал почти каждую ночь... В ту ночь погибло 12 наших и десять - тяжело ранено", – рассказывает захватчик на видео.

Читайте: Резников о заявлениях россиян по уничтожению HIMARS: "Это чушь"

Новая Каховка (155) уничтожение (7300) HIMARS (289)


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Топ комментарии
+64
Вот наглядный результат применения высокоточного ракетного оружия. Что там наши недодепутаты думают по поводу финансирования ВР нашей ракетной программы, особенно те, которые сейчас в Монако сбежали?... Разумков с Арахамией, вы где?
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17.08.2022 12:15 Ответить
+61
Повезло погибшим. Еще легко отделались!
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17.08.2022 12:11 Ответить
+53
"Білі чотко по нам..." А по кому треба було бити? І те, що попали "чотко" - то є дуже добре. Не пролунало лише питання "а за что?" - мабуть вже почали здогадуватись.
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17.08.2022 12:18 Ответить
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Повезло погибшим. Еще легко отделались!
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17.08.2022 12:11 Ответить
Хорошие каналы ты смотришь. Там то какого хрена нужно знать, что крутят по твоему зомбо ТВ)
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17.08.2022 12:43 Ответить
Он хотел сказать что рузкие нацисты
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17.08.2022 12:45 Ответить
это шож получается, "посол" "лнр" наговаривает на российских фашистов?!
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17.08.2022 12:54 Ответить
кто-то обделася повезло все знаю букву У
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17.08.2022 21:49 Ответить
собаці собача смерть
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17.08.2022 12:32 Ответить
Вот наглядный результат применения высокоточного ракетного оружия. Что там наши недодепутаты думают по поводу финансирования ВР нашей ракетной программы, особенно те, которые сейчас в Монако сбежали?... Разумков с Арахамией, вы где?
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17.08.2022 12:15 Ответить
+100500.
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17.08.2022 12:20 Ответить
договариваются с абрамовичем
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17.08.2022 12:21 Ответить
Арахамия сидит на пальме! Тоскует о родной стае обезьян в джунглях Африки!
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17.08.2022 12:22 Ответить
Разве арахамии не в норах живут?
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17.08.2022 18:01 Ответить
Маси Зектантов вимагають асвальта,а все інше їм дАлжни за спасение демократії.
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17.08.2022 12:34 Ответить
Підари (небезпідставно) сподіваються, що мудрий нарід вчергове поведеться на солодкі обіцянки і знову обере їх до ВР...
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17.08.2022 12:42 Ответить
Вони чешуть потилицю і не розуміють,як це українцям вдається так вправно нищити орків.
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17.08.2022 12:43 Ответить
Сказал бы точно и в рифму где, но забанят)
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17.08.2022 13:15 Ответить
Повиздихайте всі мерзотні кацапи
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17.08.2022 12:16 Ответить
"Білі чотко по нам..." А по кому треба було бити? І те, що попали "чотко" - то є дуже добре. Не пролунало лише питання "а за что?" - мабуть вже почали здогадуватись.
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17.08.2022 12:18 Ответить
В центрі Мелітополя знов бавовна.
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17.08.2022 12:19 Ответить
Извиняюсь, больше повторится
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17.08.2022 12:20 Ответить
Я не поняв, це там два білих бюсти Члєніна стояли обабіч!? Тупі орки тягають то гівно із собою щоб руцкемір будувати? Дблблдь
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17.08.2022 12:23 Ответить
"ну шо помог тебе твой членин?"
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17.08.2022 12:25 Ответить
и о погоде )))
///
Росіяни "випадково" зібрали гроші на дрон для ЗСУ

Українські військові, які нині воюють на Херсонському напрямку, зібрали з росіян гроші собі на дрон. У проросійських пабліках вони оголосили збір коштів на бронежилети, медикаменти та "спеціальні засоби" для російської армії.

В оголошенні було прикріплено реквізити банку Тінькофф, який не обслуговується в Росії, та електронних гаманців. Коли росіяни розуміли, що на банківську картку переказати гроші вони не можуть, то відправляли на електронний гаманець. До того ж, номер карти був неіснуючим.
Таким чином українські військові зібрали та купили квадрокоптер Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Дрон уже на передовій і за гроші росіян допомагає знищувати їх солдатів.

Наголошується, що росіяни неактивно жертвували своїм солдатам гроші, тому коштів вистачило лише на один дрон. )))))
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17.08.2022 12:26 Ответить
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17.08.2022 12:42 Ответить
Ждём повтора. Пусть скинется и на ракеты хаймарсов.
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17.08.2022 13:00 Ответить
Да рашисты еле собрали на один дрон.. Это не украинцы,
которые собрали 500000 гр за 3 дня на байрактары!
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17.08.2022 14:03 Ответить
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17.08.2022 13:31 Ответить
не повезло тобі що ти попав в шпиталь, а то б зараз сидів на концерті у кобзона!!!
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17.08.2022 12:28 Ответить
Здоровья погибшим оркам!
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17.08.2022 12:30 Ответить
Звісно несвіжі, під ними куча дохлих орків була.
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17.08.2022 13:07 Ответить
0:44 - і "Пирамидки Гордона" не допомогли. Мабуть, свята вода не за ГОСТом була.
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17.08.2022 12:33 Ответить
Ера безкарності вже спливає.Скоро свинособаки отримають усе що ми ім заборгували ще з 2014 року,по повній програмі
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17.08.2022 12:37 Ответить
"привет Чита, привет Улан-Удэ.."
какого лысого вы припёрлись с оружием к нам, в Украину?, дебилы одноклеточные
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17.08.2022 12:40 Ответить
Вот кстати наглядная иллюстрация удара Хаймарсов и его последствия для строений. А то, что показали в Еленовке, где погибли азовцы-пленные - это не ракетный удар.
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17.08.2022 12:41 Ответить
Так и есть. В Еленовке здание больше обгоревшее чем разрушенное. Специально сожгли пленных чтобы их не опознали что их пытали.
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17.08.2022 12:48 Ответить
😥😠
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17.08.2022 14:06 Ответить
респект орку за видеоотчет
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17.08.2022 12:43 Ответить
Відео дуже позитивне)
Чекаєм продовження...
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17.08.2022 12:45 Ответить
Виживший кацап, сказав ,, что били чётко по нам "- правильно кажеш , кацапе, тому тікай з нашоі краіни і інших забери з собою , інакше здохнеш , падлюка , як і твоі служаки 😠
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17.08.2022 12:47 Ответить
- И как прямо ничего не осталось?
- Только чтобы пописять
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17.08.2022 12:49 Ответить
Можем павтаріть !!!
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17.08.2022 12:53 Ответить
Кто там ещё хотел "НА КИЕВ" ?
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17.08.2022 12:54 Ответить
А бюст Ленина цел остался.
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17.08.2022 13:02 Ответить
Ленин всегда живой. Пока не сдадут на цветмет.
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17.08.2022 14:01 Ответить
ого вдарило а в мосту жалюгідна діра ...думаю що це не Хаймарс або ж їх туди з 10 штук лягло
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17.08.2022 13:04 Ответить
Здоровья погибшим рашистам. продолжение будет. Хаймерсы есть в Украине.
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17.08.2022 13:09 Ответить
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17.08.2022 13:09 Ответить
...Оставшієся в жівих,зажмурівшись,крєпко спят...
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17.08.2022 13:13 Ответить
дивлячись на ці руїни від HIMARSа одразу на думку спливає брехня русні по Оленівці з загиблими нашими хлопчиками... хіба можна порівняти ту пожежу з цими нищівними кадрами
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17.08.2022 13:14 Ответить
😨😰😠
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17.08.2022 14:45 Ответить
Головне що відбивачі уціліли, можна прилаштувати на слідуюче місце дислокації)
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17.08.2022 13:19 Ответить
Маловата буде, МАЛОВАТЫ!!!
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17.08.2022 13:22 Ответить
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17.08.2022 13:23 Ответить
ох, как красиво... красивее только видео как врзывается бэкашечка...
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17.08.2022 13:24 Ответить
Почему эти Хаймарсы не используются в Песках и Авдеевке?
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17.08.2022 13:56 Ответить
По тому что заканчиваются и судя по всему поставки прервутся скоро .

США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
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17.08.2022 21:14 Ответить
эти долбоклюи ничего не решают. пусть сосут,
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17.08.2022 21:50 Ответить
это сейчас они не решают а в ноябре республиканцам надо добрать десяток мест для большинства в конгрессе и тогда голоса изоляционистов станут решающими
и зеленой владе прийдется находить с ними общий язык а они пока с соросятами-грантоедами плюют в колодец
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18.08.2022 03:13 Ответить
Интересно, почему Гугл показывает ссылки на эту "новость" исключительно в зоне ру, не знаешь трололо?
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17.08.2022 21:54 Ответить
почитай https://www.congress.gov/117/crec/2022/08/12/168/135/CREC-2022-08-12.pdf
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18.08.2022 09:03 Ответить
"Господь вберіг" тебе, покидьок для іншої смерті
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17.08.2022 17:18 Ответить
Не впізнаю місце де була "хата" орків. Напевно десь в пром зоні?

Земля вам з битого бетону! Слава ЗСУ !!! і смерть рашистам
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17.08.2022 17:20 Ответить
Все это хорошо, но на видео ни слова ни про господа, ни про госпиталь, ни про 12 погибших, ни про ночевал почти каждую ночь.
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17.08.2022 17:26 Ответить
маловато 200ых...маловато
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17.08.2022 21:48 Ответить
 
 