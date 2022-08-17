"Вот все, что осталось": база российских оккупантов в Новой Каховке после попадания HIMARS. ВИДЕО

По меньшей мере 12 оккупантов погибли и 10 были тяжело ранены при ударе с HIMARS по казарме оккупантов в Новой Каховке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты подтвердили, что казарма была разбита полностью единственным точным ударом. Один из них записал видео из руин.

"Был сегодня на месте, где находилась наша казарма. Вовремя я в госпиталь попал... Господь уберег. На месте развалин был дом, в котором я ночевал почти каждую ночь... В ту ночь погибло 12 наших и десять - тяжело ранено", – рассказывает захватчик на видео.

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