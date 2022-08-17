"Вот все, что осталось": база российских оккупантов в Новой Каховке после попадания HIMARS. ВИДЕО
По меньшей мере 12 оккупантов погибли и 10 были тяжело ранены при ударе с HIMARS по казарме оккупантов в Новой Каховке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты подтвердили, что казарма была разбита полностью единственным точным ударом. Один из них записал видео из руин.
"Был сегодня на месте, где находилась наша казарма. Вовремя я в госпиталь попал... Господь уберег. На месте развалин был дом, в котором я ночевал почти каждую ночь... В ту ночь погибло 12 наших и десять - тяжело ранено", – рассказывает захватчик на видео.
Топ комментарии
+64 дмитрий #513526
показать весь комментарий17.08.2022 12:15 Ответить Ссылка
+61 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2022 12:11 Ответить Ссылка
+53 Володимир Бондаренко #485330
показать весь комментарий17.08.2022 12:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
///
Росіяни "випадково" зібрали гроші на дрон для ЗСУ
Українські військові, які нині воюють на Херсонському напрямку, зібрали з росіян гроші собі на дрон. У проросійських пабліках вони оголосили збір коштів на бронежилети, медикаменти та "спеціальні засоби" для російської армії.
В оголошенні було прикріплено реквізити банку Тінькофф, який не обслуговується в Росії, та електронних гаманців. Коли росіяни розуміли, що на банківську картку переказати гроші вони не можуть, то відправляли на електронний гаманець. До того ж, номер карти був неіснуючим.
Таким чином українські військові зібрали та купили квадрокоптер Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Дрон уже на передовій і за гроші росіян допомагає знищувати їх солдатів.
Наголошується, що росіяни неактивно жертвували своїм солдатам гроші, тому коштів вистачило лише на один дрон. )))))
которые собрали 500000 гр за 3 дня на байрактары!
какого лысого вы припёрлись с оружием к нам, в Украину?, дебилы одноклеточные
Чекаєм продовження...
- Только чтобы пописять
США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
и зеленой владе прийдется находить с ними общий язык а они пока с соросятами-грантоедами плюют в колодец
Земля вам з битого бетону! Слава ЗСУ !!! і смерть рашистам