"Буржуйки, дрова, соль, песок": мэр Львова Садовый о подготовке города к зиме. ВИДЕО

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе готовятся альтернативные варианты обеспечения горожан теплом в отопительный период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Садового, в городе активно заготавливают дрова и покупают буржуйки. Мэр рассказал, что город полностью готов к зиме в обычном формате, но готовится и к непредсказуемому. К примеру, к ракетным ударам российских оккупантов по важным объектам инфраструктуры.

"Возможны ли аномальные ситуации у нас во Львове? Я думаю да. Когда ударили российские ракеты по трем электроподстанциям – моментально возникли проблемы. Но слава Богу, что мы для водоканала построили альтернативную систему подачи электроэнергии и все насосные станции работали. Люди даже не почувствовали ничего. Наша задача сегодня подготовиться к ситуации, которую трудно представить. Что нужно иметь? Дрова еще никто не отменял. Они всегда спасают в сложное время. Также уголь. Мы закупаем очень много буржуек. Это единственное, что может помочь, если другое не работает", – рассказал Садовый.

