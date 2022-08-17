"Буржуйки, дрова, соль, песок": мэр Львова Садовый о подготовке города к зиме. ВИДЕО
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе готовятся альтернативные варианты обеспечения горожан теплом в отопительный период.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Садового, в городе активно заготавливают дрова и покупают буржуйки. Мэр рассказал, что город полностью готов к зиме в обычном формате, но готовится и к непредсказуемому. К примеру, к ракетным ударам российских оккупантов по важным объектам инфраструктуры.
"Возможны ли аномальные ситуации у нас во Львове? Я думаю да. Когда ударили российские ракеты по трем электроподстанциям – моментально возникли проблемы. Но слава Богу, что мы для водоканала построили альтернативную систему подачи электроэнергии и все насосные станции работали. Люди даже не почувствовали ничего. Наша задача сегодня подготовиться к ситуации, которую трудно представить. Что нужно иметь? Дрова еще никто не отменял. Они всегда спасают в сложное время. Также уголь. Мы закупаем очень много буржуек. Это единственное, что может помочь, если другое не работает", – рассказал Садовый.
при "хуженібудіт" - дрова буржуйки сіль...
ви зробили СЕБЕ разом
бо ВИБОРНІ мери яке мають відношення до ВИБОРНИХ Президентів... !?
різні бюджети..різні кола питань...
А те,що ставленик Сивочолого Сиенютка ПРОЇ..АВ ВИБОРИ "вишиванковому патрійоту Львова " ,дерибанщику і піарщику пану Андрійкові ,то це питання до політтехнологів Петра,котрі перебільшили підтримку Порошенко у Львові..
Точніше НЕ змогли виставити більш гідну кандидатуру... У всякому разі не десятирічного замісника Садового,котрий у парі "злий-добрий поліцейський" мав призвісько ХАМ.
1. міліард дерев
2 місто біля моря
3. університет майбутнього
4. асвальтовані дороги, всі ліси заасвальтують дорогами......
аби тільки не витрачатись на Армію, Мову, Віру
Такие дома можно отапливать в том числе и тепловым котлом у вентиляции на твердых смесях. Один раз нагрел и дальше поддерживать температуру.
До войны этого не было сделано по причине коррупции и выбивания денег на отопление, по этой же причине даже котлы не заменялись на существенно с более высоким КПД в ТЭЦ.
Знов не попередили завчасно, самі запаси зробили, можна і мудрому наріду правду казати.
Вже і карманні іксперди розповідають, що краще перезимувати за містом. Мдя.
домовлятись з будь-якою владою..
За словами Садового, екс-президент Віктор Янукович ставився до нього дуже обережно.
"В часи Януковича всі були у Партії регіонів або співпрацювали з нею. Зі мною він поводився дуже обережно. Мав певний острах до Львова або повагу. Не знаю, що це було" - додав Садовий.
Андрій Садовий також заявив, що львів'янин, екс-голова Львівської ОДА, народний депутат від "Партії регіонів", президент "Укргазбанку" Василь Горбаль, викликає у нього повагу.
"Коли ти не крадеш і тебе неможливо злапати, то це викликає повагу, навіть в опонентів" - наголосив Андрій Садовий.
Ще навіть не відбулась олігархічна рокіровка у мене було все впорядку на рахунок зими.
Знав,що "розумний український виборець"обов'язково проголосує за якесь чмо як не в першому турі, так у другому.Їм же мало почути,що влада обкрадає україньця як попередня, так і гастролери.
Все одно оберуть назло собі.Чому бідні бо дурні- а чому дурні бо бідні.