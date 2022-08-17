В оккупированном Луганске мужчину "мобилизовали", когда он пришел забирать ребенка из детсада. ВИДЕО
Во временно оккупированном Луганске продолжается так называемая "мобилизация". Мужчину российские оккупанты поймали, когда он пришел забирать своего ребенка из детсада.
Видео обнародовал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Луганск. Мужчина пришел за ребенком в детский сад, но был пойман живодерами для отправки на фронт. Так выглядит мобилизация в "освобожденном Донбассе". Пошел за ребенком и стал безымянной могилкой под Херсоном", - пишет журналист.
Топ комментарии
+58 5 копійок
показать весь комментарий17.08.2022 14:23 Ответить Ссылка
+55 MD_DB
показать весь комментарий17.08.2022 14:22 Ответить Ссылка
+49 Серьога Харківський
показать весь комментарий17.08.2022 14:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви з тигипком один історичний факультет кінчали, так?
если таракан родился на кухне это совсем не значит, что кухня стала его ))))
Тогда Донбасс действительно станет свободным. В том числе и от этого дерьма, которое позвало войну в Украину.
вони думали, шо в рай попали і будуть тільки дивитись як укрів стріляють якісь там інші а не вони?
А ведь эти люди в 2014 году могли не пустить заразу русского мира себе в дом, но они предпочли занять позицию, - "мы за все хорошее, против всего плохого". Из-за спин этих терпил убили первого солдата 95 бригады под Славянском. А сейчас их вырежут московские братушки под корень. путин решает одновременно две задачи, - уничтожает ненужных едоков (кормильцев Украины) и забрасывает ЗСУ трупаками. Самое печальное, даже когда они будут издыхать, до них не дойдет причинно-следственная связь между бездействием в 2014 году и смертью в 2022 году. бестолочь