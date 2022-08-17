РУС
В оккупированном Луганске мужчину "мобилизовали", когда он пришел забирать ребенка из детсада. ВИДЕО

Во временно оккупированном Луганске продолжается так называемая "мобилизация". Мужчину российские оккупанты поймали, когда он пришел забирать своего ребенка из детсада.

Видео обнародовал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Луганск. Мужчина пришел за ребенком в детский сад, но был пойман живодерами для отправки на фронт. Так выглядит мобилизация в "освобожденном Донбассе". Пошел за ребенком и стал безымянной могилкой под Херсоном", - пишет журналист.

Смотрите: HIMARS уничтожили российскую базу ПВО под Луганском: взрыв склада и разлет ракет во все стороны. ВИДЕО

детсад (431) Луганск (3174) оккупация (10299)
Топ комментарии
+58
Хто не хотів служити в своїй армії, служитиме в чужій.
17.08.2022 14:23 Ответить
+55
Лугандонцы должны страдать.
17.08.2022 14:22 Ответить
+49
Даунбасята, когда в 2014 года звали рассею ввести войска, походу не поняли, что рано или поздно за рассею придётся подыхать, да ещё и первыми и как пушечное мясцо, лох не мамонт лох не вымрет 😁
17.08.2022 14:24 Ответить
Украинцы воюют с украинцами,так получается по факту!?
17.08.2022 15:38 Ответить
да, кремль хорошо устроился, кидает украинцев на украинцев, а сами в загранотрядах... зто назьівается Геноцид.
17.08.2022 16:07 Ответить
Ось такий вигляд має "какая разніца"
17.08.2022 15:41 Ответить
+++
18.08.2022 19:03 Ответить
навароса заловили призвали следующий шаг ?
17.08.2022 15:45 Ответить
одна из целей путинизма - уничтожение дончаков, коренных жителей донбасса для начала беспрепятственной разработки юзовского месторождения и получения сверхприбылей от продажи дешевого газа в европу. только бизнес мистера путина, ничего личного. удивительно, как несчастные жители донбасса повелись на сказки про русский мир
17.08.2022 15:54 Ответить
Ахахахах, карінних. Це тих карінних яких вони самі туда і завезли трошки більше за сто років тому, матьорих зеків? Тих "карінних"?
Ви з тигипком один історичний факультет кінчали, так?
17.08.2022 18:44 Ответить
кого кого?

если таракан родился на кухне это совсем не значит, что кухня стала его ))))
17.08.2022 22:05 Ответить
Вы знали, что ЛНР до сих пор не признала независимость ДНР - и наоборот? Причина, думаю, в том, что сейчас не так просто найти переводчика с элэнэровского на дэнээровский - все специалисты на войне. Простые люди друг друга практически не понимают: это, оказывается, две разные языковые группы.
17.08.2022 15:55 Ответить
эти луганские и донецкие все имеют второе гражданство рефии, которым они пользовались 8 лет, а теперь вот что получается нужно за все платить
17.08.2022 16:02 Ответить
Тупо геноцид... українців кидають на українців, а самі стоять в загранотрядах... підари кацапські
17.08.2022 16:05 Ответить
по методичке 2014 єта усе актері львівского театру
17.08.2022 16:12 Ответить
О злачне місце для мобілізації
17.08.2022 16:12 Ответить
Zdychajcie kurwy, здраднiки Wielkiej Wolnej Ukrainy
17.08.2022 16:27 Ответить
"путен, памаги, введи вайска!" (с.)
17.08.2022 16:38 Ответить
рожать детей в оккупированном Луганске?
17.08.2022 16:59 Ответить
Наші товстопузі тількі під час сексу, ці в дитсадочку,у мобілізаторів свої фронти !
17.08.2022 17:29 Ответить
Желаю чтобы СЕПАРЫ, все до ЕДИНОГО, были насильно отправлены на фронт и там утилизироааны ЗСУ!
Тогда Донбасс действительно станет свободным. В том числе и от этого дерьма, которое позвало войну в Украину.
17.08.2022 17:44 Ответить
все к этому идет. Жернова господа мелют медленно, но верно.
17.08.2022 23:50 Ответить
Зато без бєндер! От тепер точно вже ніхто не учімляєт
17.08.2022 17:46 Ответить
Мены сподобався чыйсь коментар "Ловля на мальца."
17.08.2022 17:59 Ответить
я зараз прям чуть сльозу не пустив
17.08.2022 20:34 Ответить
ані грама не шкода. Бабмас каторий "всєх карміт" мав 8 років аби свалити з Бананової Респпубліки. хто розумів шо таке окупант, той звалив і не треба про нажитки, батьків....

вони думали, шо в рай попали і будуть тільки дивитись як укрів стріляють якісь там інші а не вони?
17.08.2022 22:18 Ответить
**** не матрос =)
А ведь эти люди в 2014 году могли не пустить заразу русского мира себе в дом, но они предпочли занять позицию, - "мы за все хорошее, против всего плохого". Из-за спин этих терпил убили первого солдата 95 бригады под Славянском. А сейчас их вырежут московские братушки под корень. путин решает одновременно две задачи, - уничтожает ненужных едоков (кормильцев Украины) и забрасывает ЗСУ трупаками. Самое печальное, даже когда они будут издыхать, до них не дойдет причинно-следственная связь между бездействием в 2014 году и смертью в 2022 году. бестолочь
17.08.2022 23:49 Ответить
