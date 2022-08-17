В оккупированном Луганске мужчину "мобилизовали", когда он пришел забирать ребенка из детсада. ВИДЕО

Во временно оккупированном Луганске продолжается так называемая "мобилизация". Мужчину российские оккупанты поймали, когда он пришел забирать своего ребенка из детсада.

Видео обнародовал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Луганск. Мужчина пришел за ребенком в детский сад, но был пойман живодерами для отправки на фронт. Так выглядит мобилизация в "освобожденном Донбассе". Пошел за ребенком и стал безымянной могилкой под Херсоном", - пишет журналист.

