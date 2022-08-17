В Украине внедряется одна из самых эффективных в мире технологий протезирования конечностей, - основательница организации "Когорта" Кумка. ВИДЕО

Десятки украинцев получат качественные протезы по новейшим технологиям.

Об этом сообщила основательница канадско-украинской организации "Когорта" Антонина Кумка, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 13 августа технология протезирования нижних конечностей, позволяющая существенно увеличить эффективность процесса с сохранением качества и удобства для пациента, была успешно применена специалистами Оксаной Литвиненко и Юрием Яськивым на базе предприятия Без ограничений Львовский Филиал. Виктор, получивший ранения, защищая Украину, доволен эффективностью и качеством протезирования.

В рамках текущего проекта протезами нижних и верхних конечностей будут обеспечены еще десятки раненых военных и гражданских на базе отечественных протезных предприятий. Большую часть комплектующих предоставляет на благотворительных началах компания Össur.

Организация и техническая поддержка проекта обеспечиваются Проектом поддержки протезирования в Украине и ProsthetiKa. Информационным и логистическим партнером является организация Razom for Ukraine. Проект осуществляется при содействии Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Украины.

