В Украине внедряется одна из самых эффективных в мире технологий протезирования конечностей, - основательница организации "Когорта" Кумка. ВИДЕО
Десятки украинцев получат качественные протезы по новейшим технологиям.
Об этом сообщила основательница канадско-украинской организации "Когорта" Антонина Кумка, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 13 августа технология протезирования нижних конечностей, позволяющая существенно увеличить эффективность процесса с сохранением качества и удобства для пациента, была успешно применена специалистами Оксаной Литвиненко и Юрием Яськивым на базе предприятия Без ограничений Львовский Филиал. Виктор, получивший ранения, защищая Украину, доволен эффективностью и качеством протезирования.
В рамках текущего проекта протезами нижних и верхних конечностей будут обеспечены еще десятки раненых военных и гражданских на базе отечественных протезных предприятий. Большую часть комплектующих предоставляет на благотворительных началах компания Össur.
Организация и техническая поддержка проекта обеспечиваются Проектом поддержки протезирования в Украине и ProsthetiKa. Информационным и логистическим партнером является организация Razom for Ukraine. Проект осуществляется при содействии Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Украины.
Не дай тебе бог когда либо нуждаться в протезах, которых не достть, или ехать за ними в Калифорнию, продав все имущество своей семьи, родителей...