В Украине внедряется одна из самых эффективных в мире технологий протезирования конечностей, - основательница организации "Когорта" Кумка. ВИДЕО

Десятки украинцев получат качественные протезы по новейшим технологиям.

Об этом сообщила основательница канадско-украинской организации "Когорта" Антонина Кумка, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 13 августа технология протезирования нижних конечностей, позволяющая существенно увеличить эффективность процесса с сохранением качества и удобства для пациента, была успешно применена специалистами Оксаной Литвиненко и Юрием Яськивым на базе предприятия Без ограничений Львовский Филиал. Виктор, получивший ранения, защищая Украину, доволен эффективностью и качеством протезирования.

В рамках текущего проекта протезами нижних и верхних конечностей будут обеспечены еще десятки раненых военных и гражданских на базе отечественных протезных предприятий. Большую часть комплектующих предоставляет на благотворительных началах компания Össur.

Организация и техническая поддержка проекта обеспечиваются Проектом поддержки протезирования в Украине и ProsthetiKa. Информационным и логистическим партнером является организация Razom for Ukraine. Проект осуществляется при содействии Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также: В США 9-летней Саше из Бучи, потерявшей руку из-за вражеских обстрелов, поставят хай-тек протез

+8
але треба щось робити, якщо це вже, на жаль, є...
17.08.2022 17:07 Ответить
+5
Це дуже добре, але ще краще щоб цього не було ніколи на війні.
17.08.2022 17:02 Ответить
+4
Так і повинно буди, гарна новина! Дмовилися про безкоштовне ліцензування виробництва на території України комплектуючих в тому числі, це повинно бути доступно кожному хто потребує.
17.08.2022 17:42 Ответить
Ця стаття замість заспокійливого?
17.08.2022 17:08 Ответить
сиди там техенько, і не тявкай.
17.08.2022 17:16 Ответить
Тебе забув спитати,що мені робити,Конь.
17.08.2022 23:48 Ответить
Але новина не висвітлює скільки сотен зелених требу будже роздати лікарям у якості "ХАБАРІВ"
17.08.2022 17:35 Ответить
Так і повинно буди, гарна новина! Дмовилися про безкоштовне ліцензування виробництва на території України комплектуючих в тому числі, це повинно бути доступно кожному хто потребує.
17.08.2022 17:42 Ответить
ДомовитиСЯ (автозіміна…)
17.08.2022 18:00 Ответить
Сумно, але ... Виходить за декілька годин ставлять протез і людина ходить.
17.08.2022 17:56 Ответить
Низький уклін всьому світу за допомогу. Найкращі протези для воїнів, які потребують, мають бути профінансовані державою.
17.08.2022 20:03 Ответить
Интересно, а какой процент суицидов у инвалидов- ампутантов в долгосрочной перспективе ? С ними работают психологи, или приделали современную палку- и считают что будешь счастлив ?
17.08.2022 23:13 Ответить
Кракодилу надо кинуть ложку дегтя? Без ног и без рук , но с психологом - лучше?
Не дай тебе бог когда либо нуждаться в протезах, которых не достть, или ехать за ними в Калифорнию, продав все имущество своей семьи, родителей...
04.09.2022 00:44 Ответить
Я спрашивал без сарказма, потому что прекрасно осведомлен, как у нас обстоят дела с реабилитацией раненных. Как всегда все за свой счет или на волонтерах. Лично если со мной такое произойдет, я просто вскроюсь от безысходности. Потому что буду знать, что не поможет никто.
04.09.2022 00:50 Ответить
 
 