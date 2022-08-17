ГБР изучит, законно ли пересекли границу фигуранты журналистского расследования "Батальон "Монако". ВIДЕО
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.
Напомним, ранее журналисты выпустили фильм-расследование об украинских "VIP-беженцах", среди которых братья Суркисы, Константин Жеваго, Вадим Столар и другие.
У нас запрещена коммунистическая пропаганда. И в нормальных странах людей не преследуют потом что они богатые.
А вот если они, возможно, нарушили закон при пересечении границы - это другое дело.
Это нужно расследовать. и не только по этим персонажам, а вообще. по всем, независимо от доходов и расходов.
потому что закон должен быть один для всех. и для бедных и для богатых.
До відповідальності будуть притягнуті розслідувачі журналісти за незаконний перетин кордону під час розслідування і безпідставний наклеп.
І взагалі -- не на часі!
Разобрались ?
П.С.
Щас бригада ДБР двинет в Монако вести расследование за наш счёт....
краще военкома берить з повестками туда
"Огласите, пжалста, весь список" (с)
про цих ми й так знаємо
суддівськой мафией боротись.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/
Не хер больше делать? Зебила проверяйте, казлы.
Коли вже цей ******* цирк закінчиться?.. риторичне питання...
Да ты шо. Кто против кого начнет расследование? Татаров с Єрмаком против Фирташа,- пчелы против меда? Так они в одном батальоне Монакко и состоят .