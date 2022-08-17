ГБР изучит, законно ли пересекли границу фигуранты журналистского расследования "Батальон "Монако". ВIДЕО

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

Напомним, ранее журналисты выпустили фильм-расследование об украинских "VIP-беженцах", среди которых братья Суркисы, Константин Жеваго, Вадим Столар и другие.

