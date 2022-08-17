РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7446 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 267 33

Батальон "Свобода" просит помочь с заменой утраченной в боях техники для разведки и управления боем. ВИДЕО

свобода,батальйон

Батальон "Свобода" 4-й БрОН Национальной гвардии нуждается в помощи в замене утраченной в боях техники для разведки и управления боем.

Об этом в фейсбуке сообщил экс-нардеп, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

Батальон "Свобода" 4-й БрОН НГУ обращается с просьбой за помощью ко всем украинцам и не только. За последнюю неделю руzня активизировала штурмовые действия на Бахмутском направлении. В связи с более ожесточенными боями было уничтожено большое количество нашей техники: ноутбуки, планшеты, дроны, с помощью которых велась разведка и планировка боя.

Сейчас очень нужны ноутбуки, планшеты, квадрокоптеры (DJI MAVIC lll, или AUTEL EVO ll), STARLINK и еще очень многое", - написал Ильенко.

Читайте также: Батальон "Свобода", воюющий на Северодонецком направлении, нуждается в помощи

Свободовцы просят всех, кто имеет возможность, помочь техникой или присылайте донаты на карту:

5375414107363425 - Маргарита Омеляненко (номер телефона: 097 006 5893).


Батальон Свобода просит помочь с заменой утраченной в боях техники для разведки и управления боем 01

Автор: 

Ильенко (208) Свобода (2753) ВСУ (6922)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Олег Тягнибок керує ВО "Свобода", займається волонтеркою та підтримує бійців на фронті (і до речі не тільки свободівські "Легіон Свобода" та "Карпатську Січ", а й інші), Руслан Кошулинський як і в 2014 році склав свій мандат та воює за спеціальністю - артилеристом, до речі Андрій Іллєнко теж на фронті...
а де воює "батальон зелебобиків" не підкажеш!?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:49 Ответить
+11
боголюбов сейчас задонатит - у него сегодня удачный гешефт.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:38 Ответить
+10
Один політолог сказав ц итату:
-Зате тепер ясно, чому так нахабно крали десятки мільярдів на «Великому будівництві» і не боялися наслідків.
Війна все спише.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
17.08.2022 18:37 Ответить
боголюбов сейчас задонатит - у него сегодня удачный гешефт.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:38 Ответить
зеля все втопив в дорогах- хоча знав що гаряча фаза війни розпочнеться ще з жовтня-
показать весь комментарий
17.08.2022 18:39 Ответить
Один політолог сказав ц итату:
-Зате тепер ясно, чому так нахабно крали десятки мільярдів на «Великому будівництві» і не боялися наслідків.
Війна все спише.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:48 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 18:44 Ответить
А Ахметов требует увеличить выплаты по *зеленым тарифам*. Тут хоть разорвись не знаешь кому важнее помогать
показать весь комментарий
17.08.2022 18:52 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 18:55 Ответить
Литовський ведучий Андрюс Тапінас, який організував збір грошей на "байрактар" для України, розповів про новий збір грошей для Збройних сил України. Фандрейзингова кампанія розпочнеться 16 серпня.
"Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження - 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим", - сказав він. ДЯКУЄМО!
показать весь комментарий
17.08.2022 18:56 Ответить
А квартал 95 слабо?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:05 Ответить
+
показать весь комментарий
17.08.2022 19:07 Ответить
Кстати, кто то подскажет, где сейчас находиться О. Тягнибок. И чем занимается.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:07 Ответить
Олег Тягнибок керує ВО "Свобода", займається волонтеркою та підтримує бійців на фронті (і до речі не тільки свободівські "Легіон Свобода" та "Карпатську Січ", а й інші), Руслан Кошулинський як і в 2014 році склав свій мандат та воює за спеціальністю - артилеристом, до речі Андрій Іллєнко теж на фронті...
а де воює "батальон зелебобиків" не підкажеш!?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:49 Ответить
Олег Водопьянов - " ЗАНИМАЮТСЯ " АНАНИЗМОМ !!! , а твой Тягнибок ( Фротман ) ссыт , хитрожопит и НЕ идет на передовую !!! Купил справку , что у него ГЕМОРОЙ ???
показать весь комментарий
17.08.2022 20:25 Ответить
Дурепа.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:27 Ответить
У него много детей, кажется 4. Его и так не призвали бы. А вот чем он сейчас занимается?
показать весь комментарий
17.08.2022 21:14 Ответить
ТРОЕ взрослых детей .
показать весь комментарий
17.08.2022 23:23 Ответить
Олег Водопьянов - " ЗАНИМАЮТСЯ " ананизмом !!! , а твой "патриот " Тягнибок ( Фротман ) сссыт , хитрожопит и НЕ идет на передовую !!! Купил справку , что у него ГЕМОРОЙ ???
показать весь комментарий
17.08.2022 23:18 Ответить
Доказательства того, что он этим занимается предоставьте. За Кошулинского вопросов нет, я его уважаю.
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС - батальон зелебобиков на самом "опасном" участке, - в Варшаве.
Вот эти два кнура и один петушара в центре этот батальон возглавляют.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:13 Ответить
Зайдіть на сайт ВО "Свобода", або на їх сторінку в Фейсбуці якщо вам так цікава діяльність Олега Тягнибока)
показать весь комментарий
17.08.2022 22:22 Ответить
Мой ответ на ваш вопрос вас удовлетворил? Зашёл. Посмотрел. На страничке ВО Свобода одна публикация Тягнибока от 7 августа не касающаяся волонтёрства. На его странице не увидел КАК и ГДЕ ог волонтёрит.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:06 Ответить
https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok/posts/pfbid0wPRaB211KHp7vrQjf4WBixGt82R7KHoCigfxwPjVNvbPciEMqHFkJ7jDySj62BBZl https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok/posts/pfbid0wPRaB211KHp7vrQjf4WBixGt82R7KHoCigfxwPjVNvbPciEMqHFkJ7jDySj62BBZl

показать весь комментарий
18.08.2022 12:58 Ответить
https://www.facebook.com/melnychukla/posts/pfbid02KjRMv5SWH3ayGNGi2U1FT6BCxRc9bB7yt6G5Cd7zxb9KuPeggedAMajEFtEMipY4l
показать весь комментарий
18.08.2022 12:59 Ответить
https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok/posts/pfbid0ESRztN96Du7oHPnogaspGZP3apszxpvfittzTZKtok7vfBXwEa57Ec1kqYbwRDoul
показать весь комментарий
18.08.2022 13:04 Ответить
Волонтерам: передавайте лично конкретным бойцам и котролируйте процесс. А то передали пикапы в батальон Карпатська Січ - половина не дошла пацанам. За то штабисты рассекают на них по Барвинковому.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:07 Ответить
Поддерживаю. Собирали знакомому, письмо от в/ч и т.д.. Пикап отдали тыловикам тушёнку возить. Теперь только на физлицо оформляем. Уже второй пика на конкретного солдата.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:12 Ответить
Знайома картина.
Там ще була така Цунамі розсікала на л200 по тилам, а хлопці за свій рахунок ніву стареньку у місцевих купували.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:02 Ответить
+++
показать весь комментарий
17.08.2022 19:51 Ответить
В Монако как там дела у спонсоров.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:53 Ответить
Зенедоразумение, нет, не буду тебя(вас) стыдить за то, что твои воины побираются... Ответишь за недоукомплектацию побратимiв, имея подкожные миллиарды... ЗЫ... Не, ну не курва.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:04 Ответить
може іронія не вмісна але скажу
в Верховні Раді є все що потрібно, навіть лишнє
в О П теж і кабміні теж
це означає що у всіх все є
в країні пве норм
показать весь комментарий
17.08.2022 21:05 Ответить
Помощь куда исчезает? Миллиарды на армию дают.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:25 Ответить
+
показать весь комментарий
17.08.2022 21:29 Ответить
 
 