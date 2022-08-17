Батальон "Свобода" просит помочь с заменой утраченной в боях техники для разведки и управления боем. ВИДЕО

Батальон "Свобода" 4-й БрОН Национальной гвардии нуждается в помощи в замене утраченной в боях техники для разведки и управления боем.

Об этом в фейсбуке сообщил экс-нардеп, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

Батальон "Свобода" 4-й БрОН НГУ обращается с просьбой за помощью ко всем украинцам и не только. За последнюю неделю руzня активизировала штурмовые действия на Бахмутском направлении. В связи с более ожесточенными боями было уничтожено большое количество нашей техники: ноутбуки, планшеты, дроны, с помощью которых велась разведка и планировка боя.

Сейчас очень нужны ноутбуки, планшеты, квадрокоптеры (DJI MAVIC lll, или AUTEL EVO ll), STARLINK и еще очень многое", - написал Ильенко.

Свободовцы просят всех, кто имеет возможность, помочь техникой или присылайте донаты на карту:

5375414107363425 - Маргарита Омеляненко (номер телефона: 097 006 5893).



