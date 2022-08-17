Батальон "Свобода" просит помочь с заменой утраченной в боях техники для разведки и управления боем. ВИДЕО
Батальон "Свобода" 4-й БрОН Национальной гвардии нуждается в помощи в замене утраченной в боях техники для разведки и управления боем.
Об этом в фейсбуке сообщил экс-нардеп, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
Батальон "Свобода" 4-й БрОН НГУ обращается с просьбой за помощью ко всем украинцам и не только. За последнюю неделю руzня активизировала штурмовые действия на Бахмутском направлении. В связи с более ожесточенными боями было уничтожено большое количество нашей техники: ноутбуки, планшеты, дроны, с помощью которых велась разведка и планировка боя.
Сейчас очень нужны ноутбуки, планшеты, квадрокоптеры (DJI MAVIC lll, или AUTEL EVO ll), STARLINK и еще очень многое", - написал Ильенко.
Свободовцы просят всех, кто имеет возможность, помочь техникой или присылайте донаты на карту:
5375414107363425 - Маргарита Омеляненко (номер телефона: 097 006 5893).
-Зате тепер ясно, чому так нахабно крали десятки мільярдів на «Великому будівництві» і не боялися наслідків.
Війна все спише.
"Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження - 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим", - сказав він. ДЯКУЄМО!
а де воює "батальон зелебобиків" не підкажеш!?
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС - батальон зелебобиков на самом "опасном" участке, - в Варшаве.
Вот эти два кнура и один петушара в центре этот батальон возглавляют.
Там ще була така Цунамі розсікала на л200 по тилам, а хлопці за свій рахунок ніву стареньку у місцевих купували.
в Верховні Раді є все що потрібно, навіть лишнє
в О П теж і кабміні теж
це означає що у всіх все є
в країні пве норм