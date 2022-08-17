Зеленский признался, что знал о вторжении РФ за полгода, но сознательно обманывал украинцев и не принял никаких мер, - Лерос. ВИДЕО
В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский признался, что за полгода до полномасштабного вторжения РФ знал об этих планах России, но при этом сознательно обманывал украинцев и не принял никаких мер.
Об этом в своем видеоролике заявил народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп подчеркнул, что свое решение Зеленский аргументировал страхом перед последствиями для экономики Украины: "Получается, жизни наших граждан для Зеленского ничего не значат. Для него, банально, важны были деньги".
Лерос напомнил о видеообращении Зеленского в январе 2022 года, в котором президент призывал граждан готовиться к шашлыкам на майские праздники.
Он (Зеленский. – Ред.) единолично и сознательно принял политическое решение не готовиться к войне и не предупреждать своих граждан о том, что Российская Федерация нападет на Украину. Это было решено Зеленским и его окружением. Он несет полную ответственность за то, что произошло. За десятки тысяч погибших. И Зеленского с его окружением ждет трибунал. Именно мы, украинцы, не дадим спуску, чтобы такие уроды, которые привели войну в нашу страну, потом не ответили по закону", - заявил Лерос.
Напомним, что в интервью The Washington Post президент заявил, что если бы о планах России на полномасштабное вторжение сообщили, то россияне захватили бы Украину за три дня.
Об этом в эксклюзивном интервью рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин.
«Далее начались съемки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.
«К сожалению, последние годы шутки Зеленского, месседы, которые транслировал 95 квартал и другие его проекты играли значительную роль в прививании комплекса неполноценности украинцам. Шутки об Украине-проститутке из немецких фильмов для взрослых, насмешки над украинской армией, то, как они шутили над Томосом, над Голодомором в который раз подтверждало, что они находились не на государственных позициях. Во время Революции, они смеялись над майдановцами и шутили об эбонитовых палочках, которыми можно было бить активистов, чтобы вырабатывать электричество. И все те факты, что россияне поддерживали и финансировали эти проекты подтверждают то, что Зеленский давно был частью этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - подытожил украинский дипломат.
А ведь предупреждали,что из Зеленского президент хуже,чем врач из Охлобыстина,или строитель из Галустяна!
По друге , щоб розрядити напругу - він повинен сказати - простіть , каюсь люди добрі , я був ідіотом , бо наслухався дерьмака та інших кацапських консерв , які нашіптували про то шо всьо фігня , а США "сгущають краскі " , на жаль я повірив їм . Тому я зараз дам наказ заарештувати дерьмаків - татарових , + каломойшу і всю іншу колаборантську наволоч , яка мене так підставила і продовжує шкодити країні .
Але ж ЗЕбіл цього не зробить , бо він маріонетка в руках дерьмака і каломойші .
Тому - гоніння хвилі продовжиться . Аж поки Вова не прийде до тями ..
Зеоенський бреше, брехав і буде далі брехати.
Ну що вам ще потрібно, щоби ви припинили йому вірити, довіряти, чи очікувати від нього адекватності!?
Тоді ти теж співучасник злочинів, зради та брехні цього зеленого лайна.
За пол года даже пуйло об этом ничего точно не знало, я у же молчу о том что мог и за час до вторжения все отменить!
Користь від інформації така - нехай покаїться і хоча б поприбирає з офісу те лайно , яким він себе оточив , і введе у владу справжніх патріотів країни , та фахівців . То для нього вже буде великим плюсом . Цього від нього вимагає суспільство . Ось що повинно змінитись .!!
Чому про обєднання не говорили тоді? І під час війни вибрали цинічне жадібне малоросійське чмо? Яке виявляться не знає, що робити. Навіщо було йти в президенти, якщо не знаєш що робити? Грай хєром на роялі!
Зеленський, за тобою прийде великий дядько Прокурор, візьме під білі ручки і приведе на Суд Трибуналу, який буде спеціально створений для розслідування злочинів скоєних проти Народу України
І арестович на кадрах в перші дні був таким обісраним не тому що він така пріоритетна ціль просто так, а тому що він усвідомив що його списали разом із зе...
- Ты смотри сколько смелых, оказывается, в стране.)
Если бы их заранее предупредили, они бы ух!..
А я вот хорошо помню, как мы днём с огнём искали смелых первые недельки две и не могли найти, никого кроме военных и силовиков.
И то не всех. Далеко не всех.
Помню, как весьма уважаемые люди, не будем говорить - кто, ссались в штаны.
Видел силовиков, сбежавших целыми управлениями.
Видел список местонахождения ЛОМов, самые храбрые из которых храбрились кто из Закарпатья, а кто - Европы.
Рассказывали, как надо побеждать.) и сейчас рассказывают.
Ещё более смело.)
Шоб я был такой храбрый сразу, как вы - потом.)
https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/ti-smotri-skolko-smelih-okazivaetsya-v-strane-esli-bi-ih-zaranee-predupredili-oni-bi-uh-arestovich_62fcf39923a3f.jpg
А СБУ? А... Бакланов ніжився в Крушавелі... А прокуратура?
Вважаю, що кожен з посадовців повинен під загрозою ув'язнення за брехню повідомити, що робив за 5 місяців до початку війни і перші 2 тижні після. Потрібна петиція.