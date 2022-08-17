Зеленский признался, что знал о вторжении РФ за полгода, но сознательно обманывал украинцев и не принял никаких мер, - Лерос. ВИДЕО

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский признался, что за полгода до полномасштабного вторжения РФ знал об этих планах России, но при этом сознательно обманывал украинцев и не принял никаких мер.

Об этом в своем видеоролике заявил народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп подчеркнул, что свое решение Зеленский аргументировал страхом перед последствиями для экономики Украины: "Получается, жизни наших граждан для Зеленского ничего не значат. Для него, банально, важны были деньги".

Лерос напомнил о видеообращении Зеленского в январе 2022 года, в котором президент призывал граждан готовиться к шашлыкам на майские праздники.

Он (Зеленский. – Ред.) единолично и сознательно принял политическое решение не готовиться к войне и не предупреждать своих граждан о том, что Российская Федерация нападет на Украину. Это было решено Зеленским и его окружением. Он несет полную ответственность за то, что произошло. За десятки тысяч погибших. И Зеленского с его окружением ждет трибунал. Именно мы, украинцы, не дадим спуску, чтобы такие уроды, которые привели войну в нашу страну, потом не ответили по закону", - заявил Лерос.

Напомним, что в интервью The Washington Post президент заявил, что если бы о планах России на полномасштабное вторжение сообщили, то россияне захватили бы Украину за три дня.

