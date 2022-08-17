РУС
Зеленский признался, что знал о вторжении РФ за полгода, но сознательно обманывал украинцев и не принял никаких мер, - Лерос. ВИДЕО

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский признался, что за полгода до полномасштабного вторжения РФ знал об этих планах России, но при этом сознательно обманывал украинцев и не принял никаких мер.

Об этом в своем видеоролике заявил народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп подчеркнул, что свое решение Зеленский аргументировал страхом перед последствиями для экономики Украины: "Получается, жизни наших граждан для Зеленского ничего не значат. Для него, банально, важны были деньги".

Лерос напомнил о видеообращении Зеленского в январе 2022 года, в котором президент призывал граждан готовиться к шашлыкам на майские праздники.

Он (Зеленский. – Ред.) единолично и сознательно принял политическое решение не готовиться к войне и не предупреждать своих граждан о том, что Российская Федерация нападет на Украину. Это было решено Зеленским и его окружением. Он несет полную ответственность за то, что произошло. За десятки тысяч погибших. И Зеленского с его окружением ждет трибунал. Именно мы, украинцы, не дадим спуску, чтобы такие уроды, которые привели войну в нашу страну, потом не ответили по закону", - заявил Лерос.

Напомним, что в интервью The Washington Post президент заявил, что если бы о планах России на полномасштабное вторжение сообщили, то россияне захватили бы Украину за три дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент знал о начале полномасштабной войны, но деньги вкладывали в коррумпированную кормушку строительства дорог, - Лерос

Зеленский Владимир (21986) Лерос Гео (378)
Топ комментарии
+73
КиївМіськБудда
@saniolli
·
4 год
Чи Зеленська розводить ноги для Vogue, чи Зеленський відкриває рота для Washington post - результат один: сором.
17.08.2022 21:10
+53
Та ні, не сором.
Полум'яна ненависть до нікчемної гниди, і ще полум'яніша до даунів, що пропхали цю гниду в крісло президента другої за розмірами країни Європи.
17.08.2022 21:11
+50
Хто б сумнівався, ще й міни зняв
17.08.2022 21:09
Страница 3 из 3
Кто ж его посадит? (с)
17.08.2022 21:44
Почитал коменты. Сколько дебилов в Украине! Даже с орками можно соревнования устроить
17.08.2022 21:46
І вирішив теж не відставати, я так розумію? Добре, тебе теж запишемо в список дебілів, не питання.
17.08.2022 21:51
да не розмовляйте з ними, одразу в спам
17.08.2022 21:54
Ти прогав би війну в перші три дні, і розказував би , які ж погані україїнці десь в Америці
17.08.2022 21:47
Хто, Лерос? Він воює на фронті.
17.08.2022 22:19
це злочин
17.08.2022 21:47
Зе-ботів набігло, як тарганів. Видно, що болюче для ОПи питання.
17.08.2022 21:48
К ВОЙНЕ НАДО БЫЛО ГОТОВИТСЯ 31 ГОД НАЗАД !!! ТАК ЧТОБЫ У ОДНИХ БЫЛИ ДЕНЬГИ ПОЕХАТЬ ЖИТЬ В ЛЮБУЮ НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ МИРА !!! А ДРУГИХ ЧТОБЫ ВООРУЖИТЬ КАК В НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА !!!
17.08.2022 21:51
До війни готувалися точно з 2014 по 2019 рік, але врешті мудрий нарід виріший пожити по приколу і поржать. Те, що було зроблено з 2104 по 2019 рік, а також західна допомога з лютого цього року і утримує Україну і б'є ворога. А те, що робив Боневтік - знищувало, у всякому випадку послабило. Чи можливо ми можемо виставити проти російських рсакет наші асфальтоукладчики, а проти "солнцепьоків" бітумовозки?
17.08.2022 22:09
Яка шкода?більше чим це падло зе ніхто не зробив за 31 рік. Він ска своєю злочинною бездіяльністю -положив курс,економіку,втратив міліони емігрантів які не повернуться,десятки тисяч вбитими,калік,зґвалтованих,території,підприємства.економіка зі слів економістів на довоєнний рівень вийде через 10 років УВАГА!!! ПІСЛЯ нашої перемоги якщо зедурники виберуть а так і буде знов ЗЕ- почнеться велике зевідбудівництво. Вгадайте чиї фірми будуть цим керувати. А ми і далі в жопі будемо безвилазно.
17.08.2022 22:01
Зе восстановление и отстраивание после победы - будет хуже войны. Зная патологическую жадность Коломойского и команды - они разворуют все , хуже ,, боевых бурятов,, Все тендеры заберут люди Зеломойского , мы будем беднее Судана.
18.08.2022 07:15
17.08.2022 22:09
Ні, Лерос відкриває очі зеленяві, щоб опам'яталися, не робили дурниць і зробили правильні кроки, а то вони знову готові голосувати за нього і за Абдристовича. За тих, які дозволили ворогу наполовину знищити всю економіку, вбити і закатувати тисячі наших громадян.
17.08.2022 22:11
ще один неначасі, ***** в спам
17.08.2022 22:15
Юмор Владимира Зеленского систематически унижал Украину, прививал украницам комплекс неполноценности и был частью гибридной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин.

«Далее начались съемки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.

«К сожалению, последние годы шутки Зеленского, месседы, которые транслировал 95 квартал и другие его проекты играли значительную роль в прививании комплекса неполноценности украинцам. Шутки об Украине-проститутке из немецких фильмов для взрослых, насмешки над украинской армией, то, как они шутили над Томосом, над Голодомором в который раз подтверждало, что они находились не на государственных позициях. Во время Революции, они смеялись над майдановцами и шутили об эбонитовых палочках, которыми можно было бить активистов, чтобы вырабатывать электричество. И все те факты, что россияне поддерживали и финансировали эти проекты подтверждают то, что Зеленский давно был частью этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - подытожил украинский дипломат.
17.08.2022 21:57
17.08.2022 22:00
Может клоун подумал, мол, страна упадет все равно, а если промолчу то хоть бабла срублю с откатов. Наверно сумма была очень большая что он выбрал деньги а не жизни своих сограждан.
17.08.2022 22:00
малоПИД...роский ,бенин Нарко-Дегенерат начиная со слива цемаха и заканчивая сдачей Херсона с Азовцами сделал все что бы слить Украину он для этого и поставлен кремлем через беню со смотрящим над ним фсбэшником Елдаком и не сбежал он только для того, чьо-бы подписать капитуляцию, но благодаря ЗЕБилам у него еще не все потеряно...нельзя сделать из гавна пуля как и из сцикливого, брехливого, гнилого, подконтрольного поца президента!!!
17.08.2022 22:00
Когда выбирают "кого угодно,только не президента" и результат соответствующий!
А ведь предупреждали,что из Зеленского президент хуже,чем врач из Охлобыстина,или строитель из Галустяна!
17.08.2022 22:38
Не розумію, нащо зараз хвилю гнати? Поставте десь собі галочку, заскріньте, буде перемога, потім за всіма епізодами можна і пред'явити. А зараз це можна розцінити, як робота не в свої ворота. Ну, ок, знімаємо його, брехло, типу. А наслідки? Краще на всіх зібрати, і побільше. А після перемоги розберемось
показать весь комментарий
17.08.2022 22:10
показать весь комментарий
17.08.2022 22:21
По перше , подібні заяви Зебіла шокують так , що - від нищівної критики просто не можна втриматись . Це йде само собою . Його ніхто за язика не тягнув ,, нелоху вже 44 , а його інтелект і досі на рівні 5 річної дитини . Треба розуміти що й коли можна ляпати , а коли треба того язика та й притримати за зубами ...
По друге , щоб розрядити напругу - він повинен сказати - простіть , каюсь люди добрі , я був ідіотом , бо наслухався дерьмака та інших кацапських консерв , які нашіптували про то шо всьо фігня , а США "сгущають краскі " , на жаль я повірив їм . Тому я зараз дам наказ заарештувати дерьмаків - татарових , + каломойшу і всю іншу колаборантську наволоч , яка мене так підставила і продовжує шкодити країні .
 Але ж ЗЕбіл цього не зробить , бо він маріонетка в руках дерьмака і каломойші .
Тому - гоніння хвилі продовжиться . Аж поки Вова не прийде до тями ..
17.08.2022 23:06
Кто разминировал чонгар?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:22
хз .. может Зінка .!? .
показать весь комментарий
17.08.2022 23:42
От що, а Зеленський і "прийде до тями" покається вибачиться і т.д. - поняття, нажаль, не поєднуванні.

Зеоенський бреше, брехав і буде далі брехати.

Ну що вам ще потрібно, щоби ви припинили йому вірити, довіряти, чи очікувати від нього адекватності!?
18.08.2022 07:58
Только что Арестович рассказал откуда готовилось нападение, интересно послушать, нравица или ненравица.
17.08.2022 23:39
Но уже полгода нас с таким президентом не взяли, почему....
17.08.2022 23:41
це що, зелений Україну рятує? ще абристович з рпг за шторкой? а де ЗСУ, тероборона, партизани, добробати і патріотичні українці поділись?
18.08.2022 06:52
Зрозуміло що не розуміеш,бо с такими і оточенням..саме може і не бути перемоги..і неначасі..нехуасі.. може не бути потім.
18.08.2022 00:25
17.08.2022 22:11
Наївно думати, що це щось змінить в головах тих, хто не хоче чути правду. Зебобіки не сприймають нічого, що вкаже на їхню помилку га виборах. Вони хочуть чути як Порох розікрав Армію, домовився з Пуйлом, здав Крим, розпочав війну для того, щоб заробляти, і т.д. Їм як наркотик потрібна люба нісенітниця, на кшталт тієї, якою їм пудрили мізки з 2015, і продовжують до тепер.
17.08.2022 22:14
Зебіли - це якась ненормальна секта хворих на голову ідіотів. Їх навіть війна до тями не привела. Тепер я починая розуміти, як ***** перетворив кацапів на шизоїдних фашистів. Одна й та ж технологія.
17.08.2022 22:28
Не від одного президента ситуація залежить, і не тільки від офіса. Тепер і ЗСУ є дуже потужна сила, в них тільки вірити і треба!!!
17.08.2022 22:15
То навіщо нам це збіговисько слуг урода,і його опа?!
17.08.2022 22:32
для саботажу
18.08.2022 00:03
Для зради на користь Пуйла !
18.08.2022 08:23
Мей, ти виборець писюн-пианиста?
Тоді ти теж співучасник злочинів, зради та брехні цього зеленого лайна.
17.08.2022 22:16
Ага, чтобы потом никуда не эвакуироваться а остаться в Киеве, да?
За пол года даже пуйло об этом ничего точно не знало, я у же молчу о том что мог и за час до вторжения все отменить!
17.08.2022 22:16
Придурку такий був план-ЗЕ мав би підписати капітуляцію
17.08.2022 22:19
Бо боневтік і мав би за планом ***** підписати капітуляцію. Чи може я не правий?
17.08.2022 22:22
Боневтік намагався втікти від війни але не втік
17.08.2022 22:17
17.08.2022 22:17
У якомусь барі у Польші.
17.08.2022 22:24
Получается, шо Лерос тоже знал о нападении, еще в прошлом году, ведь они тогда с главзебом были еще вась-вась.
17.08.2022 22:28
Лерос винуватий в тому, що в 2019-му галасував за Zе. А в 2020-му він побачив в прислузі зеленого клоуна наркомана корупцію і відійшов з тої шобли і навіть почав боротися з нею.
17.08.2022 23:08
У зелебобіків винні всі - Лерос (який з 2020 в конфлікті з зеленою мерзотою), порох, байден, шольц, макрон, червоний хрест, ООН, лише цинічне жадібне зелене чмо ні в чому не винне!
18.08.2022 01:01
Публічне визнаня себе винним у злочині.
17.08.2022 22:29
Когда раша -штирлицы наблюдали за действием Украины , перед вторжением , они отчетливо видели без действие власти . Не готовности к сопротивлению , ***** прекрасно знал о заквашенных в ожидании шашлыков, о промазанных лыжах , а мы серогорбые хавали информацию на всех что есть каналах ,о провокации о игре мышц *****. Орали авторитетные пи*доболы , мы всех вас ждем ,нам все пох, но можно было спасти человеческие жизни , но не курсом ******* доллара . Настанет то время которое откроет правду , но мы уже этого не узнаем увы.. Все не описать ,просто пи*дец малолетки..
17.08.2022 22:33
Зараз: Марік та Азов, з/п депутатів. Нерозбираю старе, мовчу, зараз що? Вже начебто час прокинутись дорогому президенту. Не звинувачую,якщо вам так подобається, за ганебне минуле, але що зараз робиться
17.08.2022 22:35
Як би був президент,а є недієздатне тіло,яке потребує менеджера-регента!
17.08.2022 22:40
Якщо знав і нічого не робив то це злочин ,а скільки людей можна було б врятувати взяти Маріуполь ,до того наші партнери кожен день нагадували про напад рашистів ,але в ОП веліли нікого не слухати.
17.08.2022 22:39
І до речі, київські села і оболонь це дещо різне, ваше пво і сірени, і оце все в нас. Хавальник прикрий ромчик скріпнік, танки жопой одбивав?
17.08.2022 22:40
17.08.2022 23:01
одного признания Зеленского мало, он должен понести суровое наказание за содеянное. никто его никогда не простит, так как на его руках кровь десятков тысяч невинных жертв, и в Аду уже забронировано место для него.
17.08.2022 23:10
І що тепер?яка користь зараз в розпал війни від такої інформації.Що тепер зміниться.?Мабудь не один він знав.Знали всі.Але ніхто не знав що робити.Робили що могли і роблять що можуть.Зараз у нас один ворог росія .Одна мета вистояти і перемогти всім разом
17.08.2022 23:15
Вам не страшно ,коли воюючою країною керують йолопи такі як Зе .. ? Ви вважаєте що з дермаками -татаровими в нас шанси на перемогу високі .?
Користь від інформації така - нехай покаїться і хоча б поприбирає з офісу те лайно , яким він себе оточив , і введе у владу справжніх патріотів країни , та фахівців . То для нього вже буде великим плюсом . Цього від нього вимагає суспільство . Ось що повинно змінитись .!!
17.08.2022 23:33
Нагадування для зебілів - війна триває з 2014.
Чому про обєднання не говорили тоді? І під час війни вибрали цинічне жадібне малоросійське чмо? Яке виявляться не знає, що робити. Навіщо було йти в президенти, якщо не знаєш що робити? Грай хєром на роялі!
18.08.2022 01:09
Какими же тупыми дебилами и лохами они считают пересичных украинцев….
18.08.2022 00:34
Саботаж Президента Зеленського, що призвів до трагічних наслідків та загибелі великої кількості людей має отримати справедливу оцінку в судовому порядку!

Зеленський, за тобою прийде великий дядько Прокурор, візьме під білі ручки і приведе на Суд Трибуналу, який буде спеціально створений для розслідування злочинів скоєних проти Народу України
18.08.2022 00:39
а здесь как всегда кипит ненависть,жаль только что не к плюгавому путину.
18.08.2022 00:41
путін - президент "той сторони" , і хтось (зелений і обриганий) дуже сильно хотів подивитись йому в очі і побачив там мир...хтось до останнього (на 8му році війни) не вірив в те, що путін нападе.
18.08.2022 01:05
там воши, а тут гниди.
18.08.2022 07:03
Виборці зелі не мають мізків, навіщо їм було говорити про війну?! Эта ж нєгатів! А от шашлики, є-бабулі, Свати і жартіки гівнокварталу - це саме те, що потрібно зелебобам. Вони і зараз вправдовують своє зелене божество. Тому вважаю, що зеля поступив вірно. Навіщо безголовим говорити про війну? А от нормальних людей - звісно шкода!
18.08.2022 01:02
18.08.2022 01:14
А все ***** тому що він не вірив у війну, а вірив в мир в очах.

І арестович на кадрах в перші дні був таким обісраним не тому що він така пріоритетна ціль просто так, а тому що він усвідомив що його списали разом із зе...
18.08.2022 02:43
Вы обсуждаете такие высокие материи... Сегодня всё проще - людям нужно просто выжить и просто убить как можно больше оккупантов. Всего 2 вопроса, которые волнуют людей на войне. Всё остальное - потом.
18.08.2022 08:34
Посмотрел вчера истерику люськи на канале у Фейгина. Он так отмазывал своего зелупу и всех его подельников, что мне пришлось написать в комментариях на ютубе что он обыкновенная паскуда.
18.08.2022 10:27
Не хотілось би, але доведеться ролоскотати нерви більшості форумчан https://t.me/O_Arestovich_official/2479 наступним висером :

- Ты смотри сколько смелых, оказывается, в стране.)

Если бы их заранее предупредили, они бы ух!..

А я вот хорошо помню, как мы днём с огнём искали смелых первые недельки две и не могли найти, никого кроме военных и силовиков.

И то не всех. Далеко не всех.

Помню, как весьма уважаемые люди, не будем говорить - кто, ссались в штаны.

Видел силовиков, сбежавших целыми управлениями.

Видел список местонахождения ЛОМов, самые храбрые из которых храбрились кто из Закарпатья, а кто - Европы.

Рассказывали, как надо побеждать.) и сейчас рассказывают.

Ещё более смело.)

Шоб я был такой храбрый сразу, как вы - потом.)

https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/ti-smotri-skolko-smelih-okazivaetsya-v-strane-esli-bi-ih-zaranee-predupredili-oni-bi-uh-arestovich_62fcf39923a3f.jpg
18.08.2022 11:25
САм-то ты понял, шо сказал ? И зачем ? И шо теперь ? Теперь правильно зеля делал, что игнорировал предупреждения... и что убил этим десятки тысяч людей - тоже правильно ? Вы - зелеботы - ваще ох**ли от тупоумия...
19.08.2022 01:05
Зелупа, Єлдак, Абдристович, Ахламідія та інша сволота захопили владу. Від рішення цих дегенератів-зрадників залежить життя українців. А де органи державної влади? Де протоколи засідань РНБО за ці 5 місяців? Нахєра ви там сидите? Щоб що? Чекати команди Зе-дебіла?
А СБУ? А... Бакланов ніжився в Крушавелі... А прокуратура?
Вважаю, що кожен з посадовців повинен під загрозою ув'язнення за брехню повідомити, що робив за 5 місяців до початку війни і перші 2 тижні після. Потрібна петиція.
18.08.2022 11:34
Есть версия, что с боневтиком в Омане договорились о сдаче земель востока и юга. Но потом ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда боневтик понял что его кинули.
18.08.2022 13:08
Гео Лерос, якщо він чесна людина, повинен подати на Зелю в суд. І не в наш, а в британський, наприклад. Найлегше - роздавати всілякі інтервь*ю. А ти в суд подай і доведи процес до кінця.
18.08.2022 14:37
Зная все планы путина, в том числе о смене правительства на марионеточное, зе сам захотел остаться этой марионеткой. Не веря в то что Украина выстоит, зе сдавал страну, доказывая этим лояльность пу ! ради одной цели - остаться у власти и продолжать грабить Украину.
18.08.2022 16:20
Да никакой он не "прекрасный актёр" ..ОН обычный клоун ....в профессиональном смысле говорю..потому что клоуны всегда переигрывают..как говорят актёры "играют с педалями" ..И когда зеля играет..серьёзность... озабоченность..скорбь... - он всё переигрывает... всё фальшивит... как актёр..НО для клоуна - это в самый раз
19.08.2022 01:02
Інтерв'ю було без суфлера, от і знов наплів усілякої уйні. Як таке можливо було напатякати?
19.08.2022 06:45
Козелкриворогий!!!
11.09.2022 13:02
Страница 3 из 3
 
 