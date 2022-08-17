Украинские дипломаты и атомщики работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 августа выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фиоциальном фейсбуке Зеленского.

Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг него может гарантировать для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.

Читайте также: Захват Запорожской АЭС россиянами несет серьезную угрозу, - Столтенберг

Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику с территории станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", - отмечается в сообщении.