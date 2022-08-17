РУС
1 532 25

Украинские дипломаты и атомщики работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 августа выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фиоциальном фейсбуке Зеленского.

Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг него может гарантировать для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.

Читайте также: Захват Запорожской АЭС россиянами несет серьезную угрозу, - Столтенберг

Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику с территории станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", - отмечается в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) МАГАТЭ (443) ядерная безопасность (521) Запорожская АЭС (745)
+12
17.08.2022 21:29 Ответить
+8
Юмор Владимира Зеленского систематически унижал Украину, прививал украницам комплекс неполноценности и был частью гибридной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин.

«Далее начались съемки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.

«К сожалению, последние 5 лет шутки Зеленского, месседы, которые транслировал 95 квартал и другие его проекты играли значительную роль в прививании комплекса неполноценности украинцам. Шутки об Украине-проститутке из немецких фильмов для взрослых, насмешки над украинской армией, то, как они шутили над Томосом, над Голодомором в который раз подтверждало, что они находились не на государственных позициях. Во время Революции, они смеялись над майдановцами и шутили об эбонитовых палочках, которыми можно было бить активистов, чтобы вырабатывать электричество. И все те факты, что россияне поддерживали и финансировали эти проекты подтверждают то, что Зеленский давно был частью этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - подытожил украинский дипломат.
17.08.2022 21:55 Ответить
+7
пора уже побрить этого поца... и пусть расскажет как сдавал ЧАЭС, ЗАЭС, Каховку и Херсон.
17.08.2022 21:39 Ответить
17.08.2022 21:29 Ответить
Не нийте. Якби боневтік розповів про напад мордору українцям в жовтні 2021 року, рашисти захопили б усі атомні станції. А так в нього є можливість знімати відосіки.
17.08.2022 21:34 Ответить
Наша няша або хомячок бабломойського
17.08.2022 21:40 Ответить
Подвезли наркотиков походу
17.08.2022 23:20 Ответить
чисто для пореготати - ну ви таке очікували? https://petition.president.gov.ua/petition/159044 "Дозволити жінкам одружуватись з декількома чоловіками". що з нами не так, га?
17.08.2022 21:30 Ответить
так то до дурки інет провели))
17.08.2022 21:33 Ответить
ох, вей, то не дурка )) то вже ... срам якийся, їй богу.
17.08.2022 21:34 Ответить
Ви ще не нареготалися? Кончені...
17.08.2022 21:40 Ответить
особливо в Австріі, набухавши і сісти за кермо.. кулебякіни виродки
17.08.2022 21:31 Ответить
о, так. там рило в єкран не влазить. ні стида, ні совісті.
17.08.2022 21:32 Ответить
а хто ниє? ми "стебемся". вони з нас, а ми з них.
17.08.2022 21:35 Ответить
Схоже Зеленський готує українців до того що він не збирається звільняти АЕС
17.08.2022 21:34 Ответить
а як по вашому він повинен звільнити? рохерячити аєс разом з вибухівкой і орками і радіаціей щоб 10 чорнобилів було він сказав щоб залишили до того з террористами він не домовлявся і не збираеться а сказав без жодних умов щоб покинули як її звільнити по вашому ?
17.08.2022 21:39 Ответить
Чого дурне - бо бідне, чого бідне - бо дурне !
17.08.2022 21:37 Ответить
пора уже побрить этого поца... и пусть расскажет как сдавал ЧАЭС, ЗАЭС, Каховку и Херсон.
17.08.2022 21:39 Ответить
Здало атомку кацапам, а тепер ще має нахабство щось варнякати
17.08.2022 21:42 Ответить
Ну ясєн хер, здав станцію окупантам, а тепер воно "працює" гівно ZEлене. Ти падло вже так напрцювало, що Україна ще не одне десятиріччя вихаркуватиме твоє правління.
17.08.2022 21:43 Ответить
Я уверен на 200%, зная Зеленского и его "команду", что это будет скрытая легализация сдачи станции русским, мол, ну вот, мы тут в МАГАТЕ порешали и посоветовались с ООН и решили, что пусть пока раша обслуживает её, так лучше для всего мирового сообщества. Примерно как с зерном для голодающей Африки
17.08.2022 23:44 Ответить
А почему они вдруг все стали откровенничать сразу!?

может пытались опередить статью в Пост ?

тогда кто заказал статью ?

Признания шокують . Но рашка хотела поставить президентом Смешко .

«Що означає відсутність Смешка та кого рекламуватиме Гордон на наступних виборах»

https://youtu.be/xAyt3hf2MDk
17.08.2022 21:46 Ответить
17.08.2022 21:55 Ответить
"Я знал про нападеніе, паєтому с южного направления войска убрал. Крімский канал, вода, АЕС, електричество в Крим - все как Патрушеву обещал. Просто он падла решил на Банковой меня завалить,гад такой".
17.08.2022 23:06 Ответить
 
 