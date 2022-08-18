Украинские воины с помощью боевого дрона забросили мину в открытый люк российского танка. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский танк, забросив мину из боевого дрона прямо в открытый люк вражеской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ювелирной работы украинских операторов БПЛА опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+49 Наталия П
показать весь комментарий18.08.2022 10:35 Ответить Ссылка
+40 Саша Пончик
показать весь комментарий18.08.2022 10:35 Ответить Ссылка
+36 Нина Карпенко
показать весь комментарий18.08.2022 10:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
втім, у даному випадку з багатотонним кацатанком, ********** - годиться
Ну, а класичні танки це металолом.