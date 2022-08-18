РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6192 посетителя онлайн
Новости Видео Война
45 144 64

Украинские воины с помощью боевого дрона забросили мину в открытый люк российского танка. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк, забросив мину из боевого дрона прямо в открытый люк вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ювелирной работы украинских операторов БПЛА опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ГУР уничтожили российскую станцию РЭБ с помощью беспилотника. ВИДЕО

танк (2313) уничтожение (7961) дроны (4743)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
Дроноснаперу респект!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
+40
Украинский дартс.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
+36
Ювелірна робота!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинский дартс.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
І влучили якраз в оператора -навідника. Зліва навідник а справа командир машини
показать весь комментарий
18.08.2022 13:15 Ответить
А наводчик в это время пил бояру, которая разлилась и загорелась ))
показать весь комментарий
18.08.2022 18:50 Ответить
шоб ці кончені монтажори відео зі своїм їбанутим звуком повсиралися падли
показать весь комментарий
18.08.2022 20:19 Ответить
Дроноснаперу респект!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
Украинское блюдо: жареная бурятина.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:36 Ответить
Смажені бурячки
показать весь комментарий
18.08.2022 16:23 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 10:38 Ответить
Аэроснайперы
показать весь комментарий
18.08.2022 10:43 Ответить
Ювелірна робота!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:45 Ответить
М О Л О Д Ц Ы !
показать весь комментарий
18.08.2022 10:47 Ответить
Круто!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:49 Ответить
Перший кидок - бінго! Решта - ні а чьом. Треба було у автівку вкинути, котра поруч стояла, то вона точно би згоріла
показать весь комментарий
18.08.2022 10:49 Ответить
Автівка? Точно ні. Танк згорів через бк, а ось автіка обійшлася б лише царапинами та невеликими дірами.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:33 Ответить
Вапще ніхатєл уєзжать танк, так падамашніму атдихал.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:49 Ответить
Точно в лузу
показать весь комментарий
18.08.2022 10:50 Ответить
красиво
показать весь комментарий
18.08.2022 10:50 Ответить
Норм.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:58 Ответить
Це абсолютно прекрасно. Філігранною
показать весь комментарий
18.08.2022 11:00 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ!💪👍
показать весь комментарий
18.08.2022 11:01 Ответить
фантастика! как это возможно вообще?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:03 Ответить
Дуже легко. Реб це міф російської пропаганди. Міф який жив ще навіть перед другою світовою.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:31 Ответить
Бинго
показать весь комментарий
18.08.2022 11:09 Ответить
Тож шашлики точно пережарилися у своїй консервній банці.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:10 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
18.08.2022 11:13 Ответить
Кацапам не навіс проти джавеліна потрібен, а пляжна парасолька над люком!
показать весь комментарий
18.08.2022 11:13 Ответить
ну ось, це влучність..., за такою зброєю - майбутнє, вочевидь, це самопал, але ми ж можемо її виготовляти навіть у промислових обсягах, було б бажання, а винахідники вже знайшлися...
показать весь комментарий
18.08.2022 11:19 Ответить
Ну, как проветрились?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:21 Ответить
боженьки, яка краса! респект пацанам!👍
показать весь комментарий
18.08.2022 11:21 Ответить
Ukrainskij jumor daet foru vsem zadornopetrosianam v kuču skladennym
показать весь комментарий
20.08.2022 00:42 Ответить
Щось жовте кидають, схоже на "Шалену Бджілку"
показать весь комментарий
18.08.2022 11:23 Ответить
Війна у трьох вимірах....у русскагаварящіх нема виміру, в них ізмєрєніє...русскагаварящіє цю війну програють.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:24 Ответить
Свинособаки на відпочинку.... неочікувано підсмажились.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:25 Ответить
Вот мина прилетела - и ага!...
показать весь комментарий
18.08.2022 11:31 Ответить
Хлопці хотіли тільки спитати:

показать весь комментарий
18.08.2022 11:38 Ответить
Тепер путін накаже заварити в танках люки разом з танкістами.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:38 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 11:38 Ответить
Из танков никто не выскочил - понравилось.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:39 Ответить
Підозрюю в них нікого не було
показать весь комментарий
18.08.2022 13:39 Ответить
Тоді б люк був прикритий. Вони в середині були. А так як танки то гівно і зараз літо то відкрили люки щоб подихати.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:30 Ответить
оператор дрона сам не ожидал)) как попал, так сразу на пропеллеры встал
показать весь комментарий
18.08.2022 12:24 Ответить
Душевно, по домашнему...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:18 Ответить
Трех очковый
показать весь комментарий
18.08.2022 14:31 Ответить
Боже допоможи нашим Героям.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:31 Ответить
пулемет жалко, мне на балкон самое оно)))
показать весь комментарий
18.08.2022 14:36 Ответить
яка краса! Дивилася б і дивилася!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:45 Ответить
"**********" - так називає запальничку прокацапська хвойда, що не знає (чи не бажає знати) української, Наташа Кара-Льова..
втім, у даному випадку з багатотонним кацатанком, ********** - годиться
показать весь комментарий
18.08.2022 15:12 Ответить
Крутяк!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:11 Ответить
Жарену кацапчину замовляли?
показать весь комментарий
18.08.2022 16:18 Ответить
и дорогая не узнает какой танкиста был конец
показать весь комментарий
18.08.2022 16:40 Ответить
а "конец" там смажений
показать весь комментарий
18.08.2022 19:43 Ответить
Дрони це імба.

Ну, а класичні танки це металолом.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:28 Ответить
А поруч з танком бурятинка досмажується?👍😁 Ну тепер на радощах батьки нові лади обмивати будуть
показать весь комментарий
18.08.2022 19:42 Ответить
Прошу вибачення за чорний гумор.... Так потрапити в саму дірочку! От що значить довго без жінки бути!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:07 Ответить
Ох" бiдна" жiнка
показать весь комментарий
18.08.2022 22:18 Ответить
Так только украинцы могут. Говняной миной уничтожить танк.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:13 Ответить
Не, ну красиво ! КУди там квадрату Малевича, *****
показать весь комментарий
18.08.2022 22:16 Ответить
КЛАС!!! Наші хлопці вигадали нову "страву", - "м'ясо гриль по рашистські"! Тому як від екіпажу в цьому випадку залишились хіба що жетони та окремі фрагменти смаженого м'яса (і то не факт)...
показать весь комментарий
19.08.2022 09:48 Ответить
НБА.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:33 Ответить
Смотрю только я заметил что техника как всегда тупо брошенная, а все прямо усираются,радуются тому что оператору подвезло в открытый люк попасть , можно вопрос народ??? А где логика в чём перемога ???
показать весь комментарий
20.08.2022 01:00 Ответить
 
 