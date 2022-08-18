РосСМИ о взрывах в Крыму и России: "ночной инцидент", "громкие хлопки", "техника не повреждена", "ничего не указывает на обстрел". ВИДЕО

Российские СМИ используют эвфемизмы и синонимы и не говорят о последствиях, освещая взрывы на военных объектах во временно оккупированном Крыму и на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании "Настоящее время".

Российские пропагандисты используют такие выражения как: "ночной инцидент", "жителей потревожили громкие хлопки", "техника не повреждена", "причина взрыва – человеческий фактор", "ничего не указывает на обстрел".

Отмечается, что о последствиях взрывов журналисты либо вообще не сообщают, либо предоставляют ограниченную и неполную информацию. То же самое и о причинах взрывов: "возник пожар", "сдетонировал боеприпас", "случайно сгоревшая техника".