РосСМИ о взрывах в Крыму и России: "ночной инцидент", "громкие хлопки", "техника не повреждена", "ничего не указывает на обстрел". ВИДЕО
Российские СМИ используют эвфемизмы и синонимы и не говорят о последствиях, освещая взрывы на военных объектах во временно оккупированном Крыму и на территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании "Настоящее время".
Российские пропагандисты используют такие выражения как: "ночной инцидент", "жителей потревожили громкие хлопки", "техника не повреждена", "причина взрыва – человеческий фактор", "ничего не указывает на обстрел".
Отмечается, что о последствиях взрывов журналисты либо вообще не сообщают, либо предоставляют ограниченную и неполную информацию. То же самое и о причинах взрывов: "возник пожар", "сдетонировал боеприпас", "случайно сгоревшая техника".
Топ комментарии
+48 Saskia Jansen
показать весь комментарий18.08.2022 11:47 Ответить Ссылка
+20 BAG68100
показать весь комментарий18.08.2022 13:19 Ответить Ссылка
+17 віктор федорович #394174
показать весь комментарий18.08.2022 12:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому!!! Справа не в "не попередили", а в тому, що асфальт, ****, в 152 мм гармату не лізе.
Це коли на 1500 снарядів по моїм позиціям у відповідь я давав 15...
Так от: про економіку і 7 млрдів -запускаючи виробництво танків ми змогли б підняти промисловість, металургію і т.д.
Асфальт і бітум з білорусі - це швидкі відкати. Тому не було і немає тут ні про Державу, ні про економіку. Тут просто про бабло.
ЗСУ 2014-2019
ЗСУ 2019-2022
Но зеленым придуркам по фиг. Им по фиг на то, что было создано в трудных условиях 14-19 гг.
И на то что было развалено за 3 года в гораздо более легком положении. Им главное не признать, что они долбо...бы. И желательно еще зеленую жопу лизнуть.
Ох, ***, чувствую они арестовича выберут.
2004 сепарский сьезд о создании югавасточного гасударства. с лужковым в том числе... северодонецйий если помните
2005 Петя глава РНБО----- дела закрыты. а ст.110 Конституции про которую "патриоты" любят говорить направо и налево пишет всего 4 строчки-------------сепарам тюрьма . с разными сроками
непрошло и полгода--- дела закрыли..--- естественно запарабриком посмотрели-----------о так можно так делать и ниче не будет..
2015-2016 помню как рыги с махинациями ставали мэрами и никто ниче не видел.
единственно что Петя за года 4 с 2004-2008 из жалкого миллионера вылез в миллиардеры--------- тут к слову загуглите сканджал с Зинченко--- главой штаба у Ющенко. в чем Петю прямо обвинили...
ненужно откапывать вчерашних предателй..
они должны поочереди идти на "пенсию"..
кретинов, ой, извиняюсь, критиков, повылазило тут после начала войны, ой, извиняюсь, спецоперации по вашему? Совпадение? Ну да, простое совпадение.
найите тут статью в 2019 гдето в сентябре. где депутат Гончаренко расказует что в армии дефицит.... и недоукомплектованость патронами и прочим прочим......наверно от 10 до 30% если неошибусь...
и вот у меня тогда стал вопрос. в 2019 перед выборами нам втирали лапшу. армия обеспечена на 100500%... непрошло и пол года... оказуется по некоторым позициям дефицит и по 30% был........
и вот стает вопрос.. это разворовали с апреля по сентябь 2019---- еще при действующем прокуроре Луценке. и Петиной ВР..... или "так она была обеспечена".
еслиб разворовали.... то "патриоты" поднялиб вой....но чтото тихо было...
выходит так ее обеспечили...
і нічого! бо снаряди зберігаються без детонаторів !
отака кацапська "детонація во врємя погрузочних работ"
По данным Россельхоза, задымление связано с крупным природным (!) пожаром в Рязанской области"
Хай так і буде...)))
не было никакого склада,
это просто кто-то перднул.