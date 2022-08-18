Многодетный житель Чувашии снялся в рекламе армии РФ и менее чем через месяц погиб в Украине: "Семья и мамка в деревне поддерживают". ВИДЕО
Многодетный житель российской Чувашии Сергей Становой примерно месяц назад был героем ролика российских пропагандистов о службе в армии РФ и "спецоперации", а попав в Украину быстро "денацифицировался".
Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти Станового сообщили в соцсетях.
"Житель Чувашии снялся в рекламе армии и погиб на войне. Отец троих детей Сергей Становой в июне дал интервью местному изданию, где рассказал о своем решении уйти на фронт. Сегодня стало известно, что он погиб, не прослужив и месяца", - пишет автор сообщения.
"Семья поддерживает и мамка в деревне тоже поддерживает", - говорил оккупант в реклакном ролике о своем решении пойти на войну в Украину.
Топ комментарии
+92 Харьков Сумской
показать весь комментарий18.08.2022 12:20 Ответить Ссылка
+69 arye z.
показать весь комментарий18.08.2022 12:33 Ответить Ссылка
+68 botoks
показать весь комментарий18.08.2022 12:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пришедшие с чувшских ******
Мечтали о деньгах и о машине
А получили крепких 3,14здюлей
А-а-а-а..., а-а-а-а...
Пришедшие с чувашских ******,
Мечтали жить, как их дружки - бандиты,
Но получили крепких 3,14здюлей...
Не плутайте із триглотитами болотними 😂
вони ж " заглотчики" Войновича
Nuff said.
я голосував за Порошенка у 2019 р., попри те що Порошенко забороняв, чи призначені ним військові забороняли, стріляти у відповідь у 2014 р. по росіянам, які з РОсії 'Градами' розстрілювали наші збройні сили, а наші люди хіба що ховалися від пострілів під бронетехнікою, як це рятує ви могли пересвідчитися на нинішніх відеороликах з війни, рятує не дуже.
Порошенко, ставши президентом у 2014 р. не був готовим до посади з практичною програмою дій, потім потискав руки ***** у мІНСЬКУ, про що йому мабуть дуже жаль, але це нікуди не зникне
Зеленський, ставши президентом з програмою "нужно просто перестать стрелять", і який замість того щоб готувати країну до неминучої агресії мОРДОРУ, почав вкладати мільярди у будівництво нині зруйнованих дорог, теж не був готовий до посади.
Але зараз і вони (П. і З.), і ми, усі українці, маємо бути в одному човні, щоб захистити Україну, суспільство зараз треба склейувати в умовах війни, а не розколювати.
Фактично ви зараз, переводячи тему, навіть яка не пропонує такої можливості як конфлікт, дієте як ворог України.
Черчіль за свої помилки, чи сприйняття його дій як помилкові, відповів перед виборцями Британії у 1945 р., але результати виборів імплементували після війни.
Насіння хоч взяв у кишені?
Все хитрая бестия просчитала! Только возникает вопрос - сдохнув быстрее расчетного - получит ли его мамка-продуманка хоть какую копеечку?
Він бажав заробити на вбивствах своїх ближних.
Не вийшло. Є плюс для нього: він знає, як виглядає пекло після смерті.
Його діти мають жити у суспільстві, де все будуть знати: їх батько вбивав невинних за оплату.
Не міг вдома обісцяти розетку, чи у парашу провалитись...
Дивні істоти ці кацапи...
Важливо не це, а те, як їх називають другі люди!
А люди, здебільшого інакше як 3,14дарасами їх не кличуть...)))
Нехай спробують цим фактом повихвалятись...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Уем научились двигать, а мозгами нет.