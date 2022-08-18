Многодетный житель Чувашии снялся в рекламе армии РФ и менее чем через месяц погиб в Украине: "Семья и мамка в деревне поддерживают". ВИДЕО

Многодетный житель российской Чувашии Сергей Становой примерно месяц назад был героем ролика российских пропагандистов о службе в армии РФ и "спецоперации", а попав в Украину быстро "денацифицировался".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти Станового сообщили в соцсетях.

"Житель Чувашии снялся в рекламе армии и погиб на войне. Отец троих детей Сергей Становой в июне дал интервью местному изданию, где рассказал о своем решении уйти на фронт. Сегодня стало известно, что он погиб, не прослужив и месяца", - пишет автор сообщения.

"Семья поддерживает и мамка в деревне тоже поддерживает", - говорил оккупант в реклакном ролике о своем решении пойти на войну в Украину.

